Čistač pod visokim pritiskom HD 6/15 M St

Stacionarno primenjiva, kompaktna jedinica motora/pumpeHD 6/15 M PU s naizmeničnim motorom, mogućnošću montaže na zid, efektom snabdevanja 600 l na sat i automatskim pritisnim rasterećenjem.

Novorazvijena aksijalna pumpa s tri klipa ojačana plemenitim čelikom čini jezgro naše vrlo efikasne jedinice motora/pumpe HD 6/15 M PU s naizmeničnim motorom. Omogućuje i do 20 posto veću energetsku efikasnost i snagu čišćenja, garantuje dugotrajan rad te bez problema osigurava radni pritisak od 150 bara. Za zaštitu pumpe ugrađen je filter za vodu, koji pouzdano odstranjuje čestice nečistoće iz potrošne vode. Takođe, automatsko pritisno rasterećenje štiti pumpu i druge visokopritisne komponente od mogućih opterećenja u stendbaj načinu rada. Osim toga, konstrukcija ovog uređaja srednje klase izuzetno je jednostavna kada su u pitanju servis i korišćenje, tako da je omogućen jednostavan pristup svim važnim komponentama. Za rad u uspravnom i u vodoravnom položaju: za jednostavnu vertikalnu montažu na zid (ili horizontalno kao ugradni uređaj) na zadnjoj strani uređaja nalazi se tri rupe.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HD 6/15 M St: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Automatsko pritisno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produžava njihov vek trajanja. Efikasni dvopolni elektromotor sa vazdušnim hlađenjem. Kvalitetna cilindarska glava od mesinga.
Čistač pod visokim pritiskom HD 6/15 M St: Fleksibilan rad
Fleksibilan rad
Konstruisano za rad u stojećem i ležećem položaju.
Čistač pod visokim pritiskom HD 6/15 M St: Pripremljeno za stacionarni rad
Pripremljeno za stacionarni rad
Jednostavan i robustan nosač sa tri rupe za montiranje na zid sa zadnje strane uređaja. Kompaktan uređaj koja zauzima vrlo malo mesta Integrisane mogućnosti odlaganja smanjuju vreme nameštanja.
Uzorna jednostavnost servisiranja
  • Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
  • Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
  • Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Odgovarajuća energetska efikasnost
  • Novorazvijena aksijalna pumpa s 3 klipa sa znatno smanjenim gubicima protoka i pritiska.
  • 20% veći efekat čišćenja i energetska efikasnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 560
Ulazna temperatura (°C) 60
Radni pritisak (bar/MPa) 150 / 15
Maks. pritisak (bar/MPa) 225 / 22,5
Priključna snaga (kW) 3,1
Napojni kabl (m) 5
Dotok vode 3/4″
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 20,5
Težina sa ambalažom (kg) 22,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 290 x 300 x 565

Oprema

  • Ventil pritiska
Čistač pod visokim pritiskom HD 6/15 M St
Čistač pod visokim pritiskom HD 6/15 M St
Čistač pod visokim pritiskom HD 6/15 M St
Čistač pod visokim pritiskom HD 6/15 M St
Čistač pod visokim pritiskom HD 6/15 M St
Videos
Područja primene
  • Idealno za građevinske preduzetnike, zanatlije, pružaoce usluga u zgradama i opštine
Pribor
Sredstva za čišćenje
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