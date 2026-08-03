Novorazvijena aksijalna pumpa s tri klipa ojačana plemenitim čelikom čini jezgro naše vrlo efikasne jedinice motora/pumpe HD 6/15 M PU s naizmeničnim motorom. Omogućuje i do 20 posto veću energetsku efikasnost i snagu čišćenja, garantuje dugotrajan rad te bez problema osigurava radni pritisak od 150 bara. Za zaštitu pumpe ugrađen je filter za vodu, koji pouzdano odstranjuje čestice nečistoće iz potrošne vode. Takođe, automatsko pritisno rasterećenje štiti pumpu i druge visokopritisne komponente od mogućih opterećenja u stendbaj načinu rada. Osim toga, konstrukcija ovog uređaja srednje klase izuzetno je jednostavna kada su u pitanju servis i korišćenje, tako da je omogućen jednostavan pristup svim važnim komponentama. Za rad u uspravnom i u vodoravnom položaju: za jednostavnu vertikalnu montažu na zid (ili horizontalno kao ugradni uređaj) na zadnjoj strani uređaja nalazi se tri rupe.