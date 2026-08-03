Čistač pod visokim pritiskom HD 6/15 M St
Stacionarno primenjiva, kompaktna jedinica motora/pumpeHD 6/15 M PU s naizmeničnim motorom, mogućnošću montaže na zid, efektom snabdevanja 600 l na sat i automatskim pritisnim rasterećenjem.
Novorazvijena aksijalna pumpa s tri klipa ojačana plemenitim čelikom čini jezgro naše vrlo efikasne jedinice motora/pumpe HD 6/15 M PU s naizmeničnim motorom. Omogućuje i do 20 posto veću energetsku efikasnost i snagu čišćenja, garantuje dugotrajan rad te bez problema osigurava radni pritisak od 150 bara. Za zaštitu pumpe ugrađen je filter za vodu, koji pouzdano odstranjuje čestice nečistoće iz potrošne vode. Takođe, automatsko pritisno rasterećenje štiti pumpu i druge visokopritisne komponente od mogućih opterećenja u stendbaj načinu rada. Osim toga, konstrukcija ovog uređaja srednje klase izuzetno je jednostavna kada su u pitanju servis i korišćenje, tako da je omogućen jednostavan pristup svim važnim komponentama. Za rad u uspravnom i u vodoravnom položaju: za jednostavnu vertikalnu montažu na zid (ili horizontalno kao ugradni uređaj) na zadnjoj strani uređaja nalazi se tri rupe.
Obeležja i prednosti
Visokokvalitetna opremaAutomatsko pritisno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produžava njihov vek trajanja. Efikasni dvopolni elektromotor sa vazdušnim hlađenjem. Kvalitetna cilindarska glava od mesinga.
Fleksibilan radKonstruisano za rad u stojećem i ležećem položaju.
Pripremljeno za stacionarni radJednostavan i robustan nosač sa tri rupe za montiranje na zid sa zadnje strane uređaja. Kompaktan uređaj koja zauzima vrlo malo mesta Integrisane mogućnosti odlaganja smanjuju vreme nameštanja.
Uzorna jednostavnost servisiranja
- Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
- Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
- Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Odgovarajuća energetska efikasnost
- Novorazvijena aksijalna pumpa s 3 klipa sa znatno smanjenim gubicima protoka i pritiska.
- 20% veći efekat čišćenja i energetska efikasnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|560
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar/MPa)
|150 / 15
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Priključna snaga (kW)
|3,1
|Napojni kabl (m)
|5
|Dotok vode
|3/4″
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|20,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|22,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|290 x 300 x 565
Oprema
- Ventil pritiska
Videos
Područja primene
- Idealno za građevinske preduzetnike, zanatlije, pružaoce usluga u zgradama i opštine
Pribor
Sredstva za čišćenje
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