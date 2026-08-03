Mobilni HD 6/15 MX Plus visokopritisni čistač sa AC napajanjem i prekidačem pritiska, integrisanim kolicima sa crevom za praktično rukovanje visokopritisnim crevom i brojnim mogućnostima za odlaganje i čuvanje pribora. Inovativna troklipna aksijalna pumpa s mesinganom glavom koja garantuje laku upravljivost i isto takvo odlaganje mašine ima dug životni vek, dok istovremeno smanjuje potrošnju struje i poboljšava performanse čišćenja za oko 20%. EASY!Force visokopritisni pištolj koji koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska, kako bi se sila potrebna za držanje smanjila na nulu i EASY!Lock brze spojnice koje u poređenju sa običnim vijcima omogućavaju pet puta brže rukovanje bez smanjenja robusnosti i dugotrajnosti, što vam omogućava rad bez umaranja i brzo nameštanje i skidanje pribora. Funkcija automatskog rasterećenja pritiska efikasno i pouzdano štiti visokopritisne komponente od opterećenja u režimu mirovanja. Visokopritisna pumpa i elektronske komponente su izuzetno pristupačne zahvaljujući dizajnu mašine koji je prilagođen potrebama održavanja.