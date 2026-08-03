Čistač pod visokim pritiskom HD 7/14-4 M Cage
HD 7/14-4 M Cage: nezagrejani kompresorski čistač sa 4-polnim, sporo pokretanim trofaznim motorom, čvrst cevasti čelični okvir, automatsko rasterećenje pritiska i radni pritisak od 140 bara.
Rad bez zamora montaže i demontaže koji štedi vreme garantuje kod našeg kompresorskog čistača HD 7/14-4 M Cage EASY! Force visokopritisni pištolj EASY!Force i EASY! Lock brze spojnice. Dok EASY! Force kompresorski pištolj koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza i tako korisniku smanjuje silu držanja na nulu, EASY! Lock brze spojnice omogućavaju 5 puta brže rukovanje u poređenju sa konvencionalnim priključcima bez žrtvovanja robusnosti i dugovečnosti. Cevasti čelični okvir obložen prahom štiti uređaj pouzdano od vanjskih oštećenja tokom napornog rada i transporta. Unutra, automatsko rasterećenje preuzima zaštitu komponenti visokog pritiska. Vođen 4-polnim, sporo pokretanim trofaznim motorom sa kontrolom pritiska, 3-klipna aksijalna pumpa sa mesinganom glavom cilindra omogućava do 20% povećanje performansa čišćenja i energetske efikasnosti HD 7/14-4 M Cage-a. Kompresorski čistač je takođe dizajniran za rad u stojećem i ležećem položaju i uverava sa lako dostupnim komponentama bitnim za održavanje.
Obeležja i prednosti
Dugovečno i robusnoRobusni čelični okvir cevi štiti sve komponente. Okvir čelične cevi je takođe pogodan za lako pričvršćivanje i vezivanje uređaja u servisnom vozilu. Robusno plastično kućište pouzdano štiti pumpu od oštećenja i prljavštine.
Visokokvalitetna opremaAutomatsko pritisno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produžava njihov vek trajanja. Efikasni 4-polni sporohodni elektromotor. Kvalitetna cilindarska glava od mesinga.
Uzorna jednostavnost servisiranjaJednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja. Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja. Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Odgovarajuća energetska efikasnost
- Novorazvijena aksijalna pumpa s 3 klipa sa znatno smanjenim gubicima protoka i pritiska.
- 20% veći efekat čišćenja i energetska efikasnost.
Rešenja koja štede snagu i vreme
- EASY!Force visokopritisni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Fleksibilan rad
- Konstruisano za rad u stojećem i ležećem položaju.
Promišljeno odlaganje pribora
- Držač za fiksiranje boce za penu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta odlaganje Power mlaznice ili površinskog čistača direktno na uređaj.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|700
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar/MPa)
|140 / 14
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|210 / 21
|Priključna snaga (kW)
|3,1
|Napojni kabl (m)
|5
|Dotok vode
|3/4″
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|42
|Težina sa ambalažom (kg)
|46,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force
- Mlazna cev: 840 mm
- Snažna mlaznica
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
- Ventil pritiska
Videos
Područja primene
- Idealno za građevinske preduzetnike, zanatlije, pružaoce usluga u zgradama i opštine
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