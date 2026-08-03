Rad bez zamora montaže i demontaže koji štedi vreme garantuje kod našeg kompresorskog čistača HD 7/14-4 M Cage EASY! Force visokopritisni pištolj EASY!Force i EASY! Lock brze spojnice. Dok EASY! Force kompresorski pištolj koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza i tako korisniku smanjuje silu držanja na nulu, EASY! Lock brze spojnice omogućavaju 5 puta brže rukovanje u poređenju sa konvencionalnim priključcima bez žrtvovanja robusnosti i dugovečnosti. Cevasti čelični okvir obložen prahom štiti uređaj pouzdano od vanjskih oštećenja tokom napornog rada i transporta. Unutra, automatsko rasterećenje preuzima zaštitu komponenti visokog pritiska. Vođen 4-polnim, sporo pokretanim trofaznim motorom sa kontrolom pritiska, 3-klipna aksijalna pumpa sa mesinganom glavom cilindra omogućava do 20% povećanje performansa čišćenja i energetske efikasnosti HD 7/14-4 M Cage-a. Kompresorski čistač je takođe dizajniran za rad u stojećem i ležećem položaju i uverava sa lako dostupnim komponentama bitnim za održavanje.