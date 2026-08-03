Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 M Plus
Kompaktni, mobilni visokopritisni čistač bez grejanja HD 8/18-4 M s 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom i automatskim prit. rasterećenjem. Visok efekat čišćenja i energetska efikasnost.
Konstruisan za uspravni i vodoravni način rada, naš kompaktni, mobilni i vrlo efikasni visokopritisni čistač HD 8/18-4 M omogućuje maksimalnu fleksibilnost u korišćenju. Maksimalan komfor uz to garantuju smisleni detalji, kao što je Servo Control, naš sistem za regulaciju količine vode i radnog pritiska direktno na pištolju, ili jednostavno manevrisanje i zauzimanje vrlo malo prostora. S 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom s upravljanjem pritisnim prekidačem, nova tehnika pumpe osigurava 20 posto veću snagu čišćenja i energetsku efikasnost. Pri tome automatsko pritisno rasterećenje štiti visokopritisne komponente od opterećenja u stendbaj načinu rada. Rad bez umaranja, ali i brzo pripremanje i raspremanje garantuju EASY!Force visokopritisni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, i EASY!Lock brzi zatvarači za petostruko brže rukovanje u poređenju s običnim spojevima, bez gubitaka na robusnosti i dugovečnosti. Na raspolaganju je više opcija za transport sigurnog odlaganja pribora direktno na uređaju.
Obeležja i prednosti
Visokokvalitetna opremaAutomatsko pritisno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produžava njihov vek trajanja. Efikasni 4-polni sporohodni elektromotor. Kvalitetna cilindarska glava od mesinga.
Visok stepen mobilnostiRučka koja se uvlači pritiskom na dugme povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom. Bez problema stane u servisna vozila. Integrisane mogućnosti odlaganja smanjuju vreme nameštanja.
Uzorna jednostavnost servisiranjaJednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja. Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja. Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Rešenja koja štede snagu i vreme
- EASY!Force visokopritisni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska efikasnost
- Novorazvijena aksijalna pumpa s 3 klipa sa znatno smanjenim gubicima protoka i pritiska.
- 20% veći efekat čišćenja i energetska efikasnost.
Fleksibilan rad
- Konstruisano za rad u stojećem i ležećem položaju.
- Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da točkovi ne dodiruju pod.
Promišljeno odlaganje pribora
- Držač za fiksiranje boce za penu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta odlaganje Power mlaznice ili površinskog čistača direktno na uređaj.
- Praktičan odeljak za smeštanje rotorske mlaznice.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|380 - 760
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|270 / 27
|Priključna snaga (kW)
|4,6
|Napojni kabl (m)
|5
|Dotok vode
|3/4″
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|41
|Težina sa ambalažom (kg)
|44,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force
- Mlazna cev: 840 mm
- Snažna mlaznica
- Blaster mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
- Ventil pritiska
Videos
Područja primene
- Idealno za primenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prevozništvu, kao i u industriji.
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