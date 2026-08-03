Konstruisan za uspravni i vodoravni način rada, naš kompaktni, mobilni i vrlo efikasni visokopritisni čistač HD 8/18-4 M omogućuje maksimalnu fleksibilnost u korišćenju. Maksimalan komfor uz to garantuju smisleni detalji, kao što je Servo Control, naš sistem za regulaciju količine vode i radnog pritiska direktno na pištolju, ili jednostavno manevrisanje i zauzimanje vrlo malo prostora. S 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom s upravljanjem pritisnim prekidačem, nova tehnika pumpe osigurava 20 posto veću snagu čišćenja i energetsku efikasnost. Pri tome automatsko pritisno rasterećenje štiti visokopritisne komponente od opterećenja u stendbaj načinu rada. Rad bez umaranja, ali i brzo pripremanje i raspremanje garantuju EASY!Force visokopritisni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokopritisnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, i EASY!Lock brzi zatvarači za petostruko brže rukovanje u poređenju s običnim spojevima, bez gubitaka na robusnosti i dugovečnosti. Na raspolaganju je više opcija za transport sigurnog odlaganja pribora direktno na uređaju.