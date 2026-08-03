Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus
Izvanredni podaci o učinku (potrošnja vode od 760 l na sat pri radnom pritisku od 180 bara) i komforan bubanj za crevo odlikuju HD 8/18-4 MX u svakodnevnoj komercijalnoj upotrebi.
Naš kompaktni, mobilni, kompresorski čistač bez zagrevanja HD 8/18-4 MX sa 4-polnim sporim trofaznim motorom se odlikuje velikom raznovrsnošću opreme, konstrukcijom uređaja koja omogućava jednostavno servisiranje i visokom fleksibilnošću pri korišćenju. Integrisani bubanj za crevo enormno pojednostavljuje rukovanje crevom visokog pritiska, novorazvijena aksijalna pumpa sa 3 klipa sa mesinganom cilindarskom glavom povećava efikasnost čišćenja i energetsku efikasnost za impresivnih 20 procenata i istovremeno garantuje dug vek trajanja. Zaštitu visokokvalitetnih komponenata obezbeđuje automatsko rasterećenje pritiska i veliki filter za vodu. Inovativna rešenja obezbeđuju rad bez zamaranja i uštedu vremena za nadogradnju i demontažu: Dok kompresorski pištolj EASY!Force koristi silu povratnog udara mlaza visokog pritiska, kako bi se sila za držanje smanjila na nulu, EASY!Lock brze spojnice u poređenju sa uobičajenim navojnim spojevima omogućavaju 5 puta brže rukovanje bez ikakvih gubitaka u pogledu robusnosti i dugotrajnosti. Dodatna oprema, pa i opciona posuda sa mlaznicom za penu zahvaljujući dobro osmišljenim rešenjima imaju svoje mesto za transport direktno na uređaju.
Obeležja i prednosti
Automatski bubanj za crevo sa opružnim pogonomMaksimalan komfor u radu sa kompresorskim crevom. Omogućava kratka vremena pripreme zahvaljujući brzom namotavanju i odmotavanju. Sprečava spoticanje i time povećava radnu bezbednost.
Dodatno postoljePovećava površinu uređaja pri stajanju. Povećava bezbednost od kretanja u mirnom stanju.
Visokokvalitetna opremaAutomatsko pritisno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produžava njihov vek trajanja. Efikasni 4-polni sporohodni elektromotor. Kvalitetna cilindarska glava od mesinga.
Promišljeno odlaganje pribora
- Držač za fiksiranje boce za penu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta odlaganje Power mlaznice ili površinskog čistača direktno na uređaj.
- Praktičan odeljak za smeštanje rotorske mlaznice.
Visok stepen mobilnosti
- Ručka koja se uvlači pritiskom na dugme povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
- Bez problema stane u servisna vozila.
- Integrisane mogućnosti odlaganja smanjuju vreme nameštanja.
Fleksibilan rad
- Konstruisano za rad u stojećem i ležećem položaju.
- Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da točkovi ne dodiruju pod.
Uzorna jednostavnost servisiranja
- Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
- Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
- Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Rešenja koja štede snagu i vreme
- EASY!Force visokopritisni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska efikasnost
- Novorazvijena aksijalna pumpa s 3 klipa sa znatno smanjenim gubicima protoka i pritiska.
- 20% veći efekat čišćenja i energetska efikasnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|380 - 760
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|270 / 27
|Priključna snaga (kW)
|4,6
|Napojni kabl (m)
|5
|Dotok vode
|3/4″
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|45,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|49,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|400 x 455 x 966
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force
- Mlazna cev: 840 mm
- Snažna mlaznica
- Blaster mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 15 m
- Tip visokopritisnog creva: Flex
- Integrisana motalica za crevo
- ANTI!Twist
- Ventil pritiska
Videos
Područja primene
- Idealno za primenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prevozništvu, kao i u industriji.
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