Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus

Izvanredni podaci o učinku (potrošnja vode od 760 l na sat pri radnom pritisku od 180 bara) i komforan bubanj za crevo odlikuju HD 8/18-4 MX u svakodnevnoj komercijalnoj upotrebi.

Naš kompaktni, mobilni, kompresorski čistač bez zagrevanja HD 8/18-4 MX sa 4-polnim sporim trofaznim motorom se odlikuje velikom raznovrsnošću opreme, konstrukcijom uređaja koja omogućava jednostavno servisiranje i visokom fleksibilnošću pri korišćenju. Integrisani bubanj za crevo enormno pojednostavljuje rukovanje crevom visokog pritiska, novorazvijena aksijalna pumpa sa 3 klipa sa mesinganom cilindarskom glavom povećava efikasnost čišćenja i energetsku efikasnost za impresivnih 20 procenata i istovremeno garantuje dug vek trajanja. Zaštitu visokokvalitetnih komponenata obezbeđuje automatsko rasterećenje pritiska i veliki filter za vodu. Inovativna rešenja obezbeđuju rad bez zamaranja i uštedu vremena za nadogradnju i demontažu: Dok kompresorski pištolj EASY!Force koristi silu povratnog udara mlaza visokog pritiska, kako bi se sila za držanje smanjila na nulu, EASY!Lock brze spojnice u poređenju sa uobičajenim navojnim spojevima omogućavaju 5 puta brže rukovanje bez ikakvih gubitaka u pogledu robusnosti i dugotrajnosti. Dodatna oprema, pa i opciona posuda sa mlaznicom za penu zahvaljujući dobro osmišljenim rešenjima imaju svoje mesto za transport direktno na uređaju.

Obeležja i prednosti
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus: Automatski bubanj za crevo sa opružnim pogonom
Automatski bubanj za crevo sa opružnim pogonom
Maksimalan komfor u radu sa kompresorskim crevom. Omogućava kratka vremena pripreme zahvaljujući brzom namotavanju i odmotavanju. Sprečava spoticanje i time povećava radnu bezbednost.
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus: Dodatno postolje
Dodatno postolje
Povećava površinu uređaja pri stajanju. Povećava bezbednost od kretanja u mirnom stanju.
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Automatsko pritisno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produžava njihov vek trajanja. Efikasni 4-polni sporohodni elektromotor. Kvalitetna cilindarska glava od mesinga.
Promišljeno odlaganje pribora
  • Držač za fiksiranje boce za penu s mlaznicom.
  • EASY!Lock TR20 dopušta odlaganje Power mlaznice ili površinskog čistača direktno na uređaj.
  • Praktičan odeljak za smeštanje rotorske mlaznice.
Visok stepen mobilnosti
  • Ručka koja se uvlači pritiskom na dugme povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
  • Bez problema stane u servisna vozila.
  • Integrisane mogućnosti odlaganja smanjuju vreme nameštanja.
Fleksibilan rad
  • Konstruisano za rad u stojećem i ležećem položaju.
  • Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da točkovi ne dodiruju pod.
Uzorna jednostavnost servisiranja
  • Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
  • Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
  • Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Rešenja koja štede snagu i vreme
  • EASY!Force visokopritisni pištolj za rad bez umaranja.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska efikasnost
  • Novorazvijena aksijalna pumpa s 3 klipa sa znatno smanjenim gubicima protoka i pritiska.
  • 20% veći efekat čišćenja i energetska efikasnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 380 - 760
Ulazna temperatura (°C) 60
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Maks. pritisak (bar/MPa) 270 / 27
Priključna snaga (kW) 4,6
Napojni kabl (m) 5
Dotok vode 3/4″
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 45,7
Težina sa ambalažom (kg) 49,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 400 x 455 x 966

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force
  • Mlazna cev: 840 mm
  • Snažna mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Servo upravljanje

Oprema

  • Dužina visokopritisnog creva: 15 m
  • Tip visokopritisnog creva: Flex
  • Integrisana motalica za crevo
  • ANTI!Twist
  • Ventil pritiska
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus
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Područja primene
  • Idealno za primenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prevozništvu, kao i u industriji.
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