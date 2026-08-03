Naš kompaktni, mobilni, kompresorski čistač bez zagrevanja HD 8/18-4 MX sa 4-polnim sporim trofaznim motorom se odlikuje velikom raznovrsnošću opreme, konstrukcijom uređaja koja omogućava jednostavno servisiranje i visokom fleksibilnošću pri korišćenju. Integrisani bubanj za crevo enormno pojednostavljuje rukovanje crevom visokog pritiska, novorazvijena aksijalna pumpa sa 3 klipa sa mesinganom cilindarskom glavom povećava efikasnost čišćenja i energetsku efikasnost za impresivnih 20 procenata i istovremeno garantuje dug vek trajanja. Zaštitu visokokvalitetnih komponenata obezbeđuje automatsko rasterećenje pritiska i veliki filter za vodu. Inovativna rešenja obezbeđuju rad bez zamaranja i uštedu vremena za nadogradnju i demontažu: Dok kompresorski pištolj EASY!Force koristi silu povratnog udara mlaza visokog pritiska, kako bi se sila za držanje smanjila na nulu, EASY!Lock brze spojnice u poređenju sa uobičajenim navojnim spojevima omogućavaju 5 puta brže rukovanje bez ikakvih gubitaka u pogledu robusnosti i dugotrajnosti. Dodatna oprema, pa i opciona posuda sa mlaznicom za penu zahvaljujući dobro osmišljenim rešenjima imaju svoje mesto za transport direktno na uređaju.