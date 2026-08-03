Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus Agri
Vrhunske performanse (potrošnja vode od 760 l/h, pri radnom pritisku od 180 bara) i praktična motalica krase HD 8/18-4 MXA Plus u svakodnevnoj komercijalnoj upotrebi.
Naš kompaktni, mobilni, visokopritisni čistač HD 8/18-4 MXA Plus, koji radi bez zagrevanja, sa 4-polnim trofaznim sporohodnim motorom, odlikuje se bogatom opremom, konstrukcijom uređaja koja omogućava jednostavno servisiranje i vrlo fleksibilnom primenom. Integrisana motalica pojednostavljuje rad sa crevom visokog pritiska, inovativna troklipna aksijalna pumpa sa mesinganom glavom cilindra povećava efikasnost čišćenja i energetsku efikasnost za impresivnih 20% i istovremeno garantuje dug vek trajanja. Zaštitu visokokvalitetnih komponenti obezbeđuje automatsko rasterećenje pritiska i veliki vodeni filter. Inovativna rešenja pružaju rad bez zamaranja i uštedu vremena potrebnog za povezivanje i skidanje priključaka. Dok visokopritisni pištolj EASY!Force koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska kako bi se snaga potrebna za držanje smanjila na nulu, EASY!Lock brze spojnice u poređenju sa uobičajenim vijcima omogućavaju pet puta bržu zamenu, bez ikakvih gubitaka u pogledu robustnosti i dugotrajnosti. Dodatna oprema, pa i opciona cev za penu, zahvaljujući dobro osmišljenim rešenjima imaju svoje mesto direktno na uređaju.
Obeležja i prednosti
Automatski bubanj za crevo sa opružnim pogonom
- Maksimalan komfor u radu sa kompresorskim crevom.
- Omogućava kratka vremena pripreme zahvaljujući brzom namotavanju i odmotavanju.
- Sprečava spoticanje i time povećava radnu bezbednost.
Dodatno postolje
- Povećava površinu uređaja pri stajanju.
- Povećava bezbednost od kretanja u mirnom stanju.
Promišljeno odlaganje pribora
- Držač za fiksiranje boce za penu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta odlaganje Power mlaznice ili površinskog čistača direktno na uređaj.
- Praktičan odeljak za smeštanje rotorske mlaznice.
Visok stepen mobilnosti
- Ručka koja se uvlači pritiskom na dugme povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
- Bez problema stane u servisna vozila.
- Integrisane mogućnosti odlaganja smanjuju vreme nameštanja.
Uzorna jednostavnost servisiranja
- Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
- Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
- Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Rešenja koja štede snagu i vreme
- EASY!Force visokopritisni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska efikasnost
- Novorazvijena aksijalna pumpa s 3 klipa sa znatno smanjenim gubicima protoka i pritiska.
- 20% veći efekat čišćenja i energetska efikasnost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|380 - 760
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|270 / 27
|Priključna snaga (kW)
|4,6
|Napojni kabl (m)
|5
|Dotok vode
|3/4″
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|46,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|50,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|400 x 455 x 966
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force
- Mlazna cev: 840 mm
- Snažna mlaznica
- Blaster mlaznica
- Servo upravljanje
- Brza spojnica
- Raspršivač (mlaznica) za penu
Oprema
- Dužina visokopritisnog creva: 15 m
- Tip visokopritisnog creva: Flex
- Integrisana motalica za crevo
- ANTI!Twist
- Ventil pritiska
Pribor
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