Naš kompaktni, mobilni, visokopritisni čistač HD 8/18-4 MXA Plus, koji radi bez zagrevanja, sa 4-polnim trofaznim sporohodnim motorom, odlikuje se bogatom opremom, konstrukcijom uređaja koja omogućava jednostavno servisiranje i vrlo fleksibilnom primenom. Integrisana motalica pojednostavljuje rad sa crevom visokog pritiska, inovativna troklipna aksijalna pumpa sa mesinganom glavom cilindra povećava efikasnost čišćenja i energetsku efikasnost za impresivnih 20% i istovremeno garantuje dug vek trajanja. Zaštitu visokokvalitetnih komponenti obezbeđuje automatsko rasterećenje pritiska i veliki vodeni filter. Inovativna rešenja pružaju rad bez zamaranja i uštedu vremena potrebnog za povezivanje i skidanje priključaka. Dok visokopritisni pištolj EASY!Force koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska kako bi se snaga potrebna za držanje smanjila na nulu, EASY!Lock brze spojnice u poređenju sa uobičajenim vijcima omogućavaju pet puta bržu zamenu, bez ikakvih gubitaka u pogledu robustnosti i dugotrajnosti. Dodatna oprema, pa i opciona cev za penu, zahvaljujući dobro osmišljenim rešenjima imaju svoje mesto direktno na uređaju.