Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus Agri

Vrhunske performanse (potrošnja vode od 760 l/h, pri radnom pritisku od 180 bara) i praktična motalica krase HD 8/18-4 MXA Plus u svakodnevnoj komercijalnoj upotrebi.

Naš kompaktni, mobilni, visokopritisni čistač HD 8/18-4 MXA Plus, koji radi bez zagrevanja, sa 4-polnim trofaznim sporohodnim motorom, odlikuje se bogatom opremom, konstrukcijom uređaja koja omogućava jednostavno servisiranje i vrlo fleksibilnom primenom. Integrisana motalica pojednostavljuje rad sa crevom visokog pritiska, inovativna troklipna aksijalna pumpa sa mesinganom glavom cilindra povećava efikasnost čišćenja i energetsku efikasnost za impresivnih 20% i istovremeno garantuje dug vek trajanja. Zaštitu visokokvalitetnih komponenti obezbeđuje automatsko rasterećenje pritiska i veliki vodeni filter. Inovativna rešenja pružaju rad bez zamaranja i uštedu vremena potrebnog za povezivanje i skidanje priključaka. Dok visokopritisni pištolj EASY!Force koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska kako bi se snaga potrebna za držanje smanjila na nulu, EASY!Lock brze spojnice u poređenju sa uobičajenim vijcima omogućavaju pet puta bržu zamenu, bez ikakvih gubitaka u pogledu robustnosti i dugotrajnosti. Dodatna oprema, pa i opciona cev za penu, zahvaljujući dobro osmišljenim rešenjima imaju svoje mesto direktno na uređaju.

Obeležja i prednosti
Automatski bubanj za crevo sa opružnim pogonom
  • Maksimalan komfor u radu sa kompresorskim crevom.
  • Omogućava kratka vremena pripreme zahvaljujući brzom namotavanju i odmotavanju.
  • Sprečava spoticanje i time povećava radnu bezbednost.
Dodatno postolje
  • Povećava površinu uređaja pri stajanju.
  • Povećava bezbednost od kretanja u mirnom stanju.
Promišljeno odlaganje pribora
  • Držač za fiksiranje boce za penu s mlaznicom.
  • EASY!Lock TR20 dopušta odlaganje Power mlaznice ili površinskog čistača direktno na uređaj.
  • Praktičan odeljak za smeštanje rotorske mlaznice.
Visok stepen mobilnosti
  • Ručka koja se uvlači pritiskom na dugme povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
  • Bez problema stane u servisna vozila.
  • Integrisane mogućnosti odlaganja smanjuju vreme nameštanja.
Uzorna jednostavnost servisiranja
  • Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
  • Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
  • Veliki, lako dostupan vodeni filter za zaštitu pumpe od čestica prljavštine u vodi.
Rešenja koja štede snagu i vreme
  • EASY!Force visokopritisni pištolj za rad bez umaranja.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska efikasnost
  • Novorazvijena aksijalna pumpa s 3 klipa sa znatno smanjenim gubicima protoka i pritiska.
  • 20% veći efekat čišćenja i energetska efikasnost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 380 - 760
Ulazna temperatura (°C) 60
Radni pritisak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Maks. pritisak (bar/MPa) 270 / 27
Priključna snaga (kW) 4,6
Napojni kabl (m) 5
Dotok vode 3/4″
Boja tamnosiva boja
Težina (sa priborom) (kg) 46,7
Težina sa ambalažom (kg) 50,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 400 x 455 x 966

Scope of supply

  • Pištolj za raspršivanje: EASY!Force
  • Mlazna cev: 840 mm
  • Snažna mlaznica
  • Blaster mlaznica
  • Servo upravljanje
  • Brza spojnica
  • Raspršivač (mlaznica) za penu

Oprema

  • Dužina visokopritisnog creva: 15 m
  • Tip visokopritisnog creva: Flex
  • Integrisana motalica za crevo
  • ANTI!Twist
  • Ventil pritiska
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus Agri
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus Agri
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus Agri
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus Agri
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus Agri
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus Agri
Čistač pod visokim pritiskom HD 8/18-4 MXA Plus Agri
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