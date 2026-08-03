HD 10/21-4 S perač pod visokim pritiskom za hladnu vodu idealan je za svakodnevni rad u zahtevnim uslovima. Najkvalitetniji materijali garantuju vrhunski kvalitet – a na to možete računati sa Kärcher-om. Unutra se nalazi izdržljiva wobble pumpa sa klipovima od nerđajućeg čelika i glavom cilindra od mesinga koja pruža snažne performanse, uz podršku četvoropolnog elektromotora niske brzine sa sistemom hlađenja vazduh-voda. Integrisani HD 10/21-4 S podiže ergonomiju rada na viši nivo. Zahvaljujući EASY!Force Advanced pištolju, rad je lak i bez potrebe za pritiskom pri držanju, uz pomoć rotirajućeg nastavka od nerđajućeg čelika dužine 1050 mm. Pritisak i protok vode mogu se podešavati pomoću Servo Control regulatora smeštenog između pištolja i nastavka.