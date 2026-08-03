Visokopritisni čistač hladnom vodom HD 10/21-4 S je idealan za svakodnevnu upotrebu u teškim uslovima. Najfiniji materijali garantuju vrhunski kvalitet – a na oboje možete računati uz Kärcher. Unutar mašine, izdržljiva aksijalna pumpa sa klipovima od nerđajućeg čelika i mesinganom glavom cilindra pruža snažne performanse, upotpunjene četvoropolnim motorom male brzine sa sistemom za hlađenje vazduh-voda. Integrisani nosači aluminijumskog rama smanjuju težinu i obezbeđuju laganu, a ipak izdržljivu šasiju, pogodnu za utovar kranom. Radi kompaktnog dizajna i maksimalne prenosivosti, jedinica motora i pumpe je montirana vertikalno u uspravnom položaju. Pored ovoga, poseduje skladište za pribor u vidu pregrade za odlaganje i podesivih kuka. HD 10/21-4 S podiže ergonomski rad na viši nivo. Zahvaljujući EASY!Force Advanced pištolju visokog pritiska, njime se može upravljati bez napora, bez ikakve sile držanja, uz pomoć rotirajuće mlaznice od nerđajućeg čelika od 1050 milimetara. Servo Control regulator pozicioniran između pištolja i mlaznice može se koristiti za podešavanje pritiska i količine vode.