Čistač pod visokim pritiskom HD 10/21-4 S/ S Plus
HD 10/21-4 S Classic uređaj za čišćenje hladnom vodom pod visokim pritiskom pruža veliku snagu i kvalitet Super klase – njegov ergonomski dizajn ga čini idealnim alatom za svakodnevnu upotrebu.
Visokopritisni čistač hladnom vodom HD 10/21-4 S je idealan za svakodnevnu upotrebu u teškim uslovima. Najfiniji materijali garantuju vrhunski kvalitet – a na oboje možete računati uz Kärcher. Unutar mašine, izdržljiva aksijalna pumpa sa klipovima od nerđajućeg čelika i mesinganom glavom cilindra pruža snažne performanse, upotpunjene četvoropolnim motorom male brzine sa sistemom za hlađenje vazduh-voda. Integrisani nosači aluminijumskog rama smanjuju težinu i obezbeđuju laganu, a ipak izdržljivu šasiju, pogodnu za utovar kranom. Radi kompaktnog dizajna i maksimalne prenosivosti, jedinica motora i pumpe je montirana vertikalno u uspravnom položaju. Pored ovoga, poseduje skladište za pribor u vidu pregrade za odlaganje i podesivih kuka. HD 10/21-4 S podiže ergonomski rad na viši nivo. Zahvaljujući EASY!Force Advanced pištolju visokog pritiska, njime se može upravljati bez napora, bez ikakve sile držanja, uz pomoć rotirajuće mlaznice od nerđajućeg čelika od 1050 milimetara. Servo Control regulator pozicioniran između pištolja i mlaznice može se koristiti za podešavanje pritiska i količine vode.
Obeležja i prednosti
Kompaktan uspravni dizajn zasnovan na vertikalnom rasporedu motora i pumpe.Zauzima malo mesta i štedi prostor. Lak za rukovanje i transport. Maksimalna stabilnost garantuje da mašina čvrsto stoji.
Četvoropolni motor niske brzine sa sistemom hlađenja vazduhom i vodom, snažna pumpa sa klipovima od nerđajućeg čelika i glavom cilindra od mesinga.Dugovečnost mašine i mali troškovi održavanja. Visoke performanse i efikasnost. Sa funkcijom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Jednostavno osmišljen servisni koncept olakšava brze intervencije na licu mesta.Rotirajuća glava pumpe. Praktičan pokazivač nivoa ulja i otvor za pražnjenje ulja integrisani u šasiju. Modularna konstrukcija sastavljena od pumpe, motora i upravljačkog ormara.
Raznovrsna dodatna oprema sa EASY!Lock sistemom
- Pritisak i protok vode mogu se podešavati putem Servo Control regulatora, koji je smešten između mlaznice i upravljačkog pištolja.
- EASY!Force Advanced za lak rad, bez potrebe za pritiskanjem.
- Rotirajuća inox mlaznica dužine 1050 mm.
Više prostora za odlaganje dodatne opreme integrisano u mašinu.
- Prostor za odlaganje.
- Podesive kukice, na primer za odlaganje drugih mlaznica ili električnog kabla.
- Odeljak za skladištenje creva pod visokim pritiskom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|376 - 424
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 1000
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar)
|50 - 210
|Maks. pritisak (bar)
|250
|Priključna snaga (kW)
|8
|Napojni kabl (m)
|5
|Mlazna veličina
|050
|Dotok vode
|1″
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|63,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|71,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Pištolj za raspršivanje sa ergonomskom drškom
- Dužina visokopritisnog creva: 10 m
- Tip visokopritisnog creva: Premium kvalitet
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- 4-polni motor trofazne struje sa hlađenjem vazduhom i vodom
- Aksijalna pumpa sa tri klipa: With stainless steel pistons
- Ventil pritiska
- Integrisani fini filter za vodu
- Posmatračko okno za nivo ulja
- Ulaz za vodu od mesinga
Videos
Područja primene
- Pogodan za čišćenje traktora, mašina i ostalog poljoprivrednog alata i opreme.
- Pogodan za čišćenje mašina i opreme na gradilištu, kao što su mešalice za cement, skele, točkaši utovarivači, bageri ili pumpe za beton.
- Pogodan za čišćenje proizvodnih mašina u industriji, kao što su radionice za bojenje, proizvodnja hrane ili proizvodni sektor
- Može se koristiti i za čišćenje vozila u transportnom sektoru, kao što su kamioni, brodovi, avioni ili autobusi
- Čišćenje zajedničkih prostora kao što su javni trgovi, prilazi, fontane ili parkinzi
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