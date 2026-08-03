Čistač pod visokim pritiskom HD 10/21-4 SXA Plus
HD 10/21-4 SXA Plus perač pod visokim pritiskom za hladnu vodu odlikuje izuzetna snaga i praktičnost. Oprema uključuje visokokvalitetne materijale, automatski namotavač creva i Vibrasoft rotirajuću mlaznicu.
HD 10/21-4 SXA Plus perač pod visokim pritiskom za hladnu vodu omogućava jednostavan rad zahvaljujući EASY!Force Advanced pištolju bez potrebe za dodtnim pritiskom pri držanju. Pritisak i protok vode mogu se direktno podešavati na pištolju/nastavku pomoću Servo Control regulatora, dok se nerđajući nastavak (1050 mm) može rotirati. Vibrasoft rotirajuća mlaznica smanjuje vibracije i buku do 30 procenata. Ovaj perač ističe se vrhunskom izradom i kvalitetnim materijalima: motor i pumpa su postavljeni vertikalno (uspravni koncept) i sastoje se od wobble pumpe sa klipovima od nerđajućeg čelika i glavom cilindra od mesinga, kao i četvoropolnog elektromotora niske brzine sa sistemom hlađenja vazduh-voda, što omogućava kompaktan dizajn i maksimalnu prenosivost. Aluminijumski nosači čine šasiju izdržljivom ali i laganom i pogodnom za utovar kranom. Uređaj dolazi sa Ultra Guard crevom pod visokim pritiskom, obloženim trajnim Teflon® premazom, kao i automatskim namotavačem creva koji može namotavati i odmotavati čak i pod pritiskom i pod uglom do 45°, što skraćuje vreme pripreme za rad i do 50 procenata. Ovaj uređaj iz Super klase kompletiran je opcijama za odlaganje dodatne opreme, kao što su pregrada za odlaganje i podesive kukice.
Obeležja i prednosti
Automatski mehanizam za namotavanje crevaAutomatsko namotavanje i odmotavanje do ugla od 45°, čak i pod pritiskom. Ultra Gard HD crevo, glatko na dodir i premazano Teflon® premazon, otporno na grebanje. Vreme podešavanja i do dav puta brže.
Kompaktan uspravni dizajn zasnovan na vertikalnom rasporedu motora i pumpe.Zauzima malo mesta i štedi prostor. Lak za rukovanje i transport. Maksimalna stabilnost garantuje da mašina čvrsto stoji.
Četvoropolni motor niske brzine sa sistemom hlađenja vazduhom i vodom, snažna pumpa sa klipovima od nerđajućeg čelika i glavom cilindra od mesinga.Dugovečnost mašine i mali troškovi održavanja. Visoke performanse i efikasnost. Sa funkcijom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Ergonomski Vibrasoft sistem za efikasno uklanjanje prljavštine
- Smanjuje vibracije do 30%.
- Znatno smanjena jačina zvuka i buka pri radu.
- Rotirajuća prskalica olakšava zahtevne poslove temeljnog čišćenja.
Jednostavno osmišljen servisni koncept olakšava brze intervencije na licu mesta.
- Rotirajuća glava pumpe.
- Praktičan pokazivač nivoa ulja i otvor za pražnjenje ulja integrisani u šasiju.
- Modularna konstrukcija sastavljena od pumpe, motora i upravljačkog ormara.
Raznovrsna dodatna oprema sa EASY!Lock sistemom
- Pritisak i protok vode mogu se podešavati putem Servo Control regulatora, koji je smešten između mlaznice i upravljačkog pištolja.
- EASY!Force Advanced omogućava rad bez napora, bez potrebe za dodatnim pritiskanjem.
- Rotirajuća inox mlaznica dužine 1050 mm.
Više prostora za odlaganje dodatne opreme integrisano u mašinu.
- Prostor za odlaganje.
- Podesive kukice, na primer za odlaganje drugih mlaznica ili električnog kabla.
- Odeljak za skladištenje creva pod visokim pritiskom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|376 - 424
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 1000
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar)
|50 - 210
|Maks. pritisak (bar)
|250
|Priključna snaga (kW)
|8
|Napojni kabl (m)
|5
|Mlazna veličina
|050
|Dotok vode
|1″
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|75,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|83,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Pištolj za raspršivanje sa ergonomskom drškom
- Dužina visokopritisnog creva: 20 m
- Tip visokopritisnog creva: Ultra Guard
- Specifikacija visokopritisnog creva: DN 8, 315 bar
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Blaster mlaznica
- Visokopritisna cev za raspršivanje
- Servo upravljanje
Oprema
- 4-polni motor trofazne struje sa hlađenjem vazduhom i vodom
- Aksijalna pumpa sa tri klipa: With stainless steel pistons
- Ventil pritiska
- Integrisani fini filter za vodu
- Posmatračko okno za nivo ulja
- Ulaz za vodu od mesinga
Videos
Područja primene
- Pogodan za čišćenje traktora, mašina i ostalog poljoprivrednog alata i opreme.
- Pogodan za čišćenje mašina i opreme na gradilištu, kao što su mešalice za cement, skele, točkaši utovarivači, bageri ili pumpe za beton.
- Pogodan za čišćenje proizvodnih mašina u industriji, kao što su radionice za bojenje, proizvodnja hrane ili proizvodni sektor
- Može se koristiti i za čišćenje vozila u transportnom sektoru, kao što su kamioni, brodovi, avioni ili autobusi
- Čišćenje zajedničkih prostora kao što su javni trgovi, prilazi, fontane ili parkinzi
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