HD 10/21-4 SXA Plus perač pod visokim pritiskom za hladnu vodu omogućava jednostavan rad zahvaljujući EASY!Force Advanced pištolju bez potrebe za dodtnim pritiskom pri držanju. Pritisak i protok vode mogu se direktno podešavati na pištolju/nastavku pomoću Servo Control regulatora, dok se nerđajući nastavak (1050 mm) može rotirati. Vibrasoft rotirajuća mlaznica smanjuje vibracije i buku do 30 procenata. Ovaj perač ističe se vrhunskom izradom i kvalitetnim materijalima: motor i pumpa su postavljeni vertikalno (uspravni koncept) i sastoje se od wobble pumpe sa klipovima od nerđajućeg čelika i glavom cilindra od mesinga, kao i četvoropolnog elektromotora niske brzine sa sistemom hlađenja vazduh-voda, što omogućava kompaktan dizajn i maksimalnu prenosivost. Aluminijumski nosači čine šasiju izdržljivom ali i laganom i pogodnom za utovar kranom. Uređaj dolazi sa Ultra Guard crevom pod visokim pritiskom, obloženim trajnim Teflon® premazom, kao i automatskim namotavačem creva koji može namotavati i odmotavati čak i pod pritiskom i pod uglom do 45°, što skraćuje vreme pripreme za rad i do 50 procenata. Ovaj uređaj iz Super klase kompletiran je opcijama za odlaganje dodatne opreme, kao što su pregrada za odlaganje i podesive kukice.