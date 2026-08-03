Čistač pod visokim pritiskom HD 10/25-4 SX Plus
Visokopritisni čistač s hladnom vodom HD 10/25-4 SX Plus ima vertikalnu konstrukciju, a osvaja EASY!Force visokopr. pištoljem, upravljanjem preko prekidača prit. i funkcijom Servo Control.
Kompresorski čistač na hladnu vodu HD 10/25-4 SX Plus sa pogonom na trofaznu struju osvaja zahvaljujući komforu u rukovanju/sigurnosti i izvanrednom snagom od 250 bara pri količini protoka od maks. 1000 l/h. Zbog vertikalne konstrukcije modelu HD 10/25-4 SX Plus je potrebno manje mesta nego konvencionalnim uređajima i bolji je za manevrisanje. Pre svega preko pragova i stepenica. Tome doprinose veliki, pneumatski točkovi, pomoću kojih se može transportovati čak i preko terena koji nemaju put. U zasebnu pregradu za mlaznice možete bez bojazni od gubljenja da smestite pribor koji više ne koristite. Rad bez umaranja, kao i brzo sklapanje i rasklapanje uređaja osiguravaju inovacije: Dok EASY!Force visokopritisni pištolj iskorišćava reaktivnu silu visokopr. mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, EASY!Lock brzi zatvarači omogućuju pet puta brže rukovanje u poređenju s običnim vijčanim spojevima, bez gubitka na robustnosti i dugovečnosti. Uređaj smo koncipirali za svakodnevnu primenu uz velika opterećenja. Mesingana cilindrična glava otporna na sredstvo za čišćenje i prohromski klipovi sa keramičkim čaurama u kombinaciji sa efikasnim vazdušno-vodenim hlađenjem garantuju dugotrajnost.
Obeležja i prednosti
Štede vreme i energiju: EASY!Force visokopritisni pištolj i EASY!Lock brze spojniceKonačno rad bez zamaranja: visokopritisni pištolj EASY!Force. EASY!Lock brzi zatvarači: dugovečni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
u dokazanom Kärcher kvalitetu4-polni elektro motor sa hlađenjem na vodu. Robusna mesingana cilindrična glava i keramički klipovi. Ojačana plastična šasija sigurna od lomljenja.
Čuvanje crevaObostrano smešteno; za 20-metarsko kompresorsko crevo. Vođica za crevo skroz ispod uređaja; Visoka stabilnost. Da udobno i brzo opremanje i raspremanje.
Za više bezbednosti
- Integrisana elektronika za nadzor uređaja.
- Isključivanje kod pre-/podnapona.
- Isključivanje kod curenje ili iskakanja faze.
Visok stepen mobilnosti
- Veliki gumeni točkovi za nepristupačne podloge, stepenice ili basamake.
- Dokazan princip kolica za džakove za jednostavan ergonomski transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 1000
|Ulazna temperatura (°C)
|60
|Radni pritisak (bar/MPa)
|30 - 250 / 3 - 25
|Maks. pritisak (bar/MPa)
|275 / 27,5
|Priključna snaga (kW)
|9,2
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (sa priborom) (kg)
|73,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|79,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|560 x 500 x 1090
Scope of supply
- Pištolj za raspršivanje: EASY!Force Advanced
- Pištolj za raspršivanje sa ergonomskom drškom
- Dužina visokopritisnog creva: 20 m
- Mlazna cev: 1050 mm
- Snažna mlaznica
- Blaster mlaznica
- Servo upravljanje
Oprema
- Integrisana motalica za crevo
- 4-polni motor trofazne struje sa hlađenjem vazduhom i vodom
- Aksijalna pumpa sa tri klipa: sa keramičkim klipovima
- Ventil pritiska
- Integrisani fini filter za vodu
- Elektronika za zaštitu motora sa LED prikazom
- Posmatračko okno za nivo ulja
- Ulaz za vodu od mesinga
Pribor
Sredstva za čišćenje
Pronađi delove
Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.