Vrela voda pravi razliku
Efikasno uz pomoć visokog pritiska. Uz pomoć vrele vode još više. Kärcher kompresorski čistači nasuprot postupcima čišćenja bez upotrebe pritiska postižu već očaravajuće prednosti u pogledu ekonomičnosti, rezultata u čišćenju i ekologije. Kompresorski čistači na vrelu vodu HDS over prednosti prilikom čišćenja tvrdokornih nečistoća još jednom drastično povećavaju. Kärcher HDS kod ulja, masti i belančevina – a posebno, ako su se nečistoće već skorele – u većini slučajeva predstavljaju nadmoćno rešenje.
Uz pomoć vrele vode značajna prednost.
Kompresorski čistači na vrelu vodu temperaturu vode sa otprilike 12 °C mogu da povećaju na 155 °C. To omogućuje redukciju radnog pritiska, utroška vremena kao količinu sredstva za čišćenje koje se primenjuje. Čišćenje vrelom vodom na taj način nudi različite mogućnosti optimizacije procesa čišćenja i ubedljive prednosti.
bolji rezultat čišćenja
Zahvaljujući vreloj vodi rastvaraju se čak i stvrdnuta ulja i masti, znatno bolje postaju emulzija i onda se mogu veoma lako ukloniti. U sektoru prehrambene industrije zahvaljujući vreloj vodi naročito efikasno možete da rastvorite belančevine i masti.
redukovana primena sredstava za čišćenje
Masti, ulja, smole itd. u većini slučajeva mogu da se rastvore već i pomoću vrele vode, zbog čega se primenjuje znatno manje sredstava za čišćenje ili se njih možete sasvim i odreći. Tako se pored uštede troškova postiže i očuvanje životne sredine i resursa.
kraće vreme sušenja
Površine, koje čistite vrelom vodom, zbog toplote se brže suše i na taj način se brže stavljaju na raspolaganje za dalju obradu odnosno dalju upotrebu.
poboljšana higijena
Posle čišćenja vrelom vodom može da se dokaže značajna redukcija bakterija. Za mnoge higijenske zahteve je ova bez dezinfekcionih sredstava postignuta redukcija bakterija sasvim dovoljna.
kraće vreme rada
Vrela voda dovodi do bržeg rastvaranja nečistoće i na taj način do značajne uštede vremena i do 35 procenata. Tako razne zadatke u čišćenju možete da izvršite jeftino i ekonomično.
Jendoznačno: poređenje troškova HD i HDS.
Troškovi nabavke i održavanja kompresorskog čistača na vrelu vodu su najpre nešto veći u poređenju sa uređajem na hladnu vodu zbog dodatnog gorionika i sa time povezane potrošnje energije. Zahvaljujući primeni vrele vode ipak mogu da se postignu značajne uštede vremena i do 35% kao i poboljšani rezultati čišćenja. Kod HDS-a uz to većinom u potpunosti otpadaju troškovi za sredstva za čišćenje.
Više temperature za veći učinak.
Toplotna energija je važan faktor za čišćenje. Toplota ubrzava hemijske procese, svako povećanje temperature za 10 °C udvostručava brzinu reakcije. Za 20 °C povećana temperatura učetvorostručuje brzinu reakcije. Ulja, masti ili čađ se brže razlažu i mogu lakše da se uklone. U vodi se ubrzava emulzija ulja i masti. Zagrejane površine se brže suše. U praksi više temperature vode mogu da skrate vreme čišćenja za do 35 % – uz značajno bolje rezultate. Redukovanjem količine vode osim toga možete da postignete temperaturu pare od maks. 155 °C. Kombinacija pare bez prisustva minerala i pritiska može da rastvori čak i najtvrdokornije nečistoće. Na taj način se garantuje visok učinak čišćenja takođe bez hemijskih dodataka. Stepen pare je istaknuto namenjen za uklanjanje namaza bitumena, boja uopšte, naslaga čađi, lišaja i algi.
Performansa nije pitanje klase.
Efikasnost na posletku nije rezultat optimalnog prilagođavanja snage na postavljene zadatke. Kärcher kompresorski čistači na vrelu vodu na raspolaganju stoje u različitim klasama snage i izvedbama, koje praktično za svakog korisnika i svrhu primene nude pravi uređaj.
Kärcher vertikalna klasa kompresorskih čistača HDS-U
Snažni i robusni uređaji sa maksimalnom mobilnošću za povremenu primenu na promenljivim mestima primene: laki za manevrisanje i transportovanje.
Idealno za sledeće branše:
Kärcher kompaktna klasa kompresorskih čistača HDS-C
Mobilni kompresorski čistači za čestu promenu mesta primene: uprkos visokom stepenu snage laki za transportovanje.
Idealno za sledeće branše:
Kärcher srednja klasa kompresorskih čistača HDS-M
Za dnevno čišćenje mašina ili površina. Princip džogera pokazuje da je i u ovoj klasi moguća dobra mobilnost.
Idealno za sledeće branše:
Kärcher super klasa kompresorskih čistača HDS-S
Rešenje, ako permanentno morate da ispunite zadatke u čišćenju sa velikim količinama nečistoće i tvrdokornom nečistoćom, kao na primer u konstantno zahtevnoj primeni u građevinarstvu, u poljoprivredi, u komunalnom sektoru i u industriji.
Idealno za sledeće branše:
Kärcher specijalna klasa kompresorskih čistača HDS-E
Kompresorski čistač na vrelu vodu bez izduvnih gasova, sa električnim bojlerom, se primenjuje tamo, gde su izduvni gasovi nepoželjni ili sasvim zabranjeni, npr.u pogonima prehrambene industrije, bolnicama, velikim kuhinjama ili industrijskim pogonima.
Idealno za sledeće branše: