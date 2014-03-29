Vrela voda pravi razliku

Više temperature za veći učinak.

Toplotna energija je važan faktor za čišćenje. Toplota ubrzava hemijske procese, svako povećanje temperature za 10 °C udvostručava brzinu reakcije. Za 20 °C povećana temperatura učetvorostručuje brzinu reakcije. Ulja, masti ili čađ se brže razlažu i mogu lakše da se uklone. U vodi se ubrzava emulzija ulja i masti. Zagrejane površine se brže suše. U praksi više temperature vode mogu da skrate vreme čišćenja za do 35 % – uz značajno bolje rezultate. Redukovanjem količine vode osim toga možete da postignete temperaturu pare od maks. 155 °C. Kombinacija pare bez prisustva minerala i pritiska može da rastvori čak i najtvrdokornije nečistoće. Na taj način se garantuje visok učinak čišćenja takođe bez hemijskih dodataka. Stepen pare je istaknuto namenjen za uklanjanje namaza bitumena, boja uopšte, naslaga čađi, lišaja i algi.