Generator tople vode HWE 860
Električni bojler se koristi u kombinaciji sa kompresorskim peračima i može zagrejati vodu do 85 °C.
Električni bojler nudi impresivnih 24 kW snage. Dizajniran je za korišćenje tamo gde je teško ili zabranjeno koristiti uređaje koji emituju izduvne gasove sa gorionika. Maksimalna temperatura je 85 °C i reguliše se preko termostata. Jedinicom se može upravljati ručno ili automatski. Uređaj radi u kombinaciji sa kompresorskim peračem. Električni bojler se isporučuje kao samostalna jedinica, sa svojim kontrolnim ormanom i potrebnim materijalom (creva, kablovi, obujmice i slično). Kupac tokom konfiguracije može odrediti da li će raditi u režimu sa hladnom ili toplom vodom preko dva solenoidna ventila i odabrati digitalni tajmer. Jedinica se može koristiti kao protočni bojler – primer kontinuiranog rada: uz 700 l/h protoka i pri ulaznoj temperaturi od 15 °C, postiže se temperatura od 45 °C (porast temperature iznosi 30 °C).
Obeležja i prednosti
Samostalna jedinica zaokružena je kontrolnim ormanom i spojnim materijalom
- Lako se povezuje sa kompresorskim peračem.
- Obuhvata podešavanje temperature i ručni/automatski rad.
- Opremljen je bezbednosnim karakteristikama i omekšivačem tečnosti.
Električni bojler od 24 kW
- Za korišćenje u zatvorenom prostoru bez izduvnih gasova.
- Za korišćenje svuda gde su zabranjeni otvoreni plamen i izduvni gasovi.
Visoka radna temperatura dobija se snagom zagrevanja od 24 kW
- Temperatura vode do 85 °C u velikom ugrađenom skladišnom rezervoaru (55 l).
- Do 50 °C u kontinuiranoj upotrebi uz protok od 700 l/h (pri ulaznoj temperaturi od 20 °C).
- Može se koristiti kao skladišni rezervoar ili protočni bojler (neprekidan rad).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Protok (l/h)
|min. 700 - max. 1300
|Priključna snaga (kW)
|24
|Grejna snaga (kW)
|24
|Zaštita (A)
|50
|Ulazna temperatura (°C)
|do 80
|Min. ulazna količina (l/h)
|min. 700
|Maks. radna temperatura (°C)
|max. 85
|Kapacitet bojlera, komora za predzagrevanje (l)
|19
|Težina (sa priborom) (kg)
|42
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|700 x 610 x 720
Oprema
- Podešavanje temperature
- Sigurnosni termostat
Područja primene
- Električni bojler za rad u zatvorenom bez izduvnih gasova
- Za primenu i zadatke čišćenja u prehrambenoj industriji
- U proizvodnim halama i radionicama gde je potrebna topla voda
- Zatvoreni javni prostor gde je potrebna topla voda