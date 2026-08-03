Električni bojler nudi impresivnih 24 kW snage. Dizajniran je za korišćenje tamo gde je teško ili zabranjeno koristiti uređaje koji emituju izduvne gasove sa gorionika. Maksimalna temperatura je 85 °C i reguliše se preko termostata. Jedinicom se može upravljati ručno ili automatski. Uređaj radi u kombinaciji sa kompresorskim peračem. Električni bojler se isporučuje kao samostalna jedinica, sa svojim kontrolnim ormanom i potrebnim materijalom (creva, kablovi, obujmice i slično). Kupac tokom konfiguracije može odrediti da li će raditi u režimu sa hladnom ili toplom vodom preko dva solenoidna ventila i odabrati digitalni tajmer. Jedinica se može koristiti kao protočni bojler – primer kontinuiranog rada: uz 700 l/h protoka i pri ulaznoj temperaturi od 15 °C, postiže se temperatura od 45 °C (porast temperature iznosi 30 °C).