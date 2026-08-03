Generator tople vode HWE 860

Električni bojler se koristi u kombinaciji sa kompresorskim peračima i može zagrejati vodu do 85 °C.

Električni bojler nudi impresivnih 24 kW snage. Dizajniran je za korišćenje tamo gde je teško ili zabranjeno koristiti uređaje koji emituju izduvne gasove sa gorionika. Maksimalna temperatura je 85 °C i reguliše se preko termostata. Jedinicom se može upravljati ručno ili automatski. Uređaj radi u kombinaciji sa kompresorskim peračem. Električni bojler se isporučuje kao samostalna jedinica, sa svojim kontrolnim ormanom i potrebnim materijalom (creva, kablovi, obujmice i slično). Kupac tokom konfiguracije može odrediti da li će raditi u režimu sa hladnom ili toplom vodom preko dva solenoidna ventila i odabrati digitalni tajmer. Jedinica se može koristiti kao protočni bojler – primer kontinuiranog rada: uz 700 l/h protoka i pri ulaznoj temperaturi od 15 °C, postiže se temperatura od 45 °C (porast temperature iznosi 30 °C).

Obeležja i prednosti
Samostalna jedinica zaokružena je kontrolnim ormanom i spojnim materijalom
  • Lako se povezuje sa kompresorskim peračem.
  • Obuhvata podešavanje temperature i ručni/automatski rad.
  • Opremljen je bezbednosnim karakteristikama i omekšivačem tečnosti.
Električni bojler od 24 kW
  • Za korišćenje u zatvorenom prostoru bez izduvnih gasova.
  • Za korišćenje svuda gde su zabranjeni otvoreni plamen i izduvni gasovi.
Visoka radna temperatura dobija se snagom zagrevanja od 24 kW
  • Temperatura vode do 85 °C u velikom ugrađenom skladišnom rezervoaru (55 l).
  • Do 50 °C u kontinuiranoj upotrebi uz protok od 700 l/h (pri ulaznoj temperaturi od 20 °C).
  • Može se koristiti kao skladišni rezervoar ili protočni bojler (neprekidan rad).
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Protok (l/h) min. 700 - max. 1300
Priključna snaga (kW) 24
Grejna snaga (kW) 24
Zaštita (A) 50
Ulazna temperatura (°C) do 80
Min. ulazna količina (l/h) min. 700
Maks. radna temperatura (°C) max. 85
Kapacitet bojlera, komora za predzagrevanje (l) 19
Težina (sa priborom) (kg) 42
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 700 x 610 x 720

Oprema

  • Podešavanje temperature
  • Sigurnosni termostat
Generator tople vode HWE 860
Generator tople vode HWE 860
Područja primene
  • Električni bojler za rad u zatvorenom bez izduvnih gasova
  • Za primenu i zadatke čišćenja u prehrambenoj industriji
  • U proizvodnim halama i radionicama gde je potrebna topla voda
  • Zatvoreni javni prostor gde je potrebna topla voda
Pribor
Sredstva za čišćenje