Kärcher serija obuhvata tri modela – Classic, Standard i Advanced. Svaki od ovih modela se zahvaljujući različitim osnovama, kao i mnogobrojnim dodatnim delovima, može konfigurisati tako da odgovara specifičnim zahtevima korisnika. Inovativna tehnologija i sofisticirane karakteristike Kärcher HDC jedinica nude mnogobrojne prednosti. Ovu seriju karakterišu usklađenost maksimalnih performansi i lakoće korišćenja, dug radni vek i visok nivo bezbednosti. Kakvi god da su vaši zahtevi u pogledu čišćenja pod visokim pritiskom, Kärcher je tu da vam pomogne u dizajniranju vašeg stacionarnog sistema.