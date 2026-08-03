Stacionarna visokopritisna jedinica HDC Adv
Savršeno rešenje za svakodnevno ili često čišćenje sa visokim performansama u raznim sferama poslovanja. Za istovremeno korišćenje 2 do 12 izlaznih tačaka
Kärcher serija obuhvata tri modela – Classic, Standard i Advanced. Svaki od ovih modela se zahvaljujući različitim osnovama, kao i mnogobrojnim dodatnim delovima, može konfigurisati tako da odgovara specifičnim zahtevima korisnika. Inovativna tehnologija i sofisticirane karakteristike Kärcher HDC jedinica nude mnogobrojne prednosti. Ovu seriju karakterišu usklađenost maksimalnih performansi i lakoće korišćenja, dug radni vek i visok nivo bezbednosti. Kakvi god da su vaši zahtevi u pogledu čišćenja pod visokim pritiskom, Kärcher je tu da vam pomogne u dizajniranju vašeg stacionarnog sistema.
Obeležja i prednosti
Robusno i dugotrajno
- Robusna pumpa radilice sa mesinganom glavom cilindra i izuzetno kvalitetni materijali pružaju dug vek trajanja.
Visok stepen fleksibilnosti
- Ostali delovi pribora ili uređaji mogu biti pričvršćeni.
- Prilagođavanje individualnim potrebama čišćenja
- Spremno pritiskom na dugme, bez potrebe za podešavanjem i prenošenjem mobilnih mašina.
Potpuna bezbednost mašine
- Osigurač za curenje i lagani start.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Pritisak (bar/MPa)
|100 / 10 - 10
|Protok (l/h)
|700 / 12000
|Ulazna temperatura (°C)
|max. 85
|Pokretanje motora
|Soft start
|Faza (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Oprema
- Servo upravljanje
- Ventil pritiska
Područja primene
- Idealna za čišćenje u prehrambenoj industriji
- Poljoprivreda
- Čišćenje staje
- Idealno za primenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prevozništvu, kao i u industriji.
- Pranje vozila i mašina u automobilizmu, na polju industrije i poljoprivrede
- Javni sektor
- Za čišćenje posuda / naslaga u prehrambenoj i hemijskoj industriji