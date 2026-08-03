Stacionarna visokopritisna jedinica HDC Adv

Savršeno rešenje za svakodnevno ili često čišćenje sa visokim performansama u raznim sferama poslovanja. Za istovremeno korišćenje 2 do 12 izlaznih tačaka

Kärcher serija obuhvata tri modela – Classic, Standard i Advanced. Svaki od ovih modela se zahvaljujući različitim osnovama, kao i mnogobrojnim dodatnim delovima, može konfigurisati tako da odgovara specifičnim zahtevima korisnika. Inovativna tehnologija i sofisticirane karakteristike Kärcher HDC jedinica nude mnogobrojne prednosti. Ovu seriju karakterišu usklađenost maksimalnih performansi i lakoće korišćenja, dug radni vek i visok nivo bezbednosti. Kakvi god da su vaši zahtevi u pogledu čišćenja pod visokim pritiskom, Kärcher je tu da vam pomogne u dizajniranju vašeg stacionarnog sistema.

Obeležja i prednosti
Robusno i dugotrajno
  • Robusna pumpa radilice sa mesinganom glavom cilindra i izuzetno kvalitetni materijali pružaju dug vek trajanja.
Visok stepen fleksibilnosti
  • Ostali delovi pribora ili uređaji mogu biti pričvršćeni.
  • Prilagođavanje individualnim potrebama čišćenja
  • Spremno pritiskom na dugme, bez potrebe za podešavanjem i prenošenjem mobilnih mašina.
Potpuna bezbednost mašine
  • Osigurač za curenje i lagani start.
Specifikacije

Tehnički podaci

Pritisak (bar/MPa) 100 / 10 - 10
Protok (l/h) 700 / 12000
Ulazna temperatura (°C) max. 85
Pokretanje motora Soft start
Faza (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1150 x 750 x 1840

Oprema

  • Servo upravljanje
  • Ventil pritiska
Stacionarna visokopritisna jedinica HDC Adv
Stacionarna visokopritisna jedinica HDC Adv
Stacionarna visokopritisna jedinica HDC Adv
Područja primene
  • Idealna za čišćenje u prehrambenoj industriji
  • Poljoprivreda
  • Čišćenje staje
  • Idealno za primenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prevozništvu, kao i u industriji.
  • Pranje vozila i mašina u automobilizmu, na polju industrije i poljoprivrede
  • Javni sektor
  • Za čišćenje posuda / naslaga u prehrambenoj i hemijskoj industriji
Pribor