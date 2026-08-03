Naš ručni baterijski usisivač HV 1/1 Bp Fs idealan je za čišćenje zgrada i usisavanje manjih površina, za skučen prostor, kao i za čišćenje nameštaja i tapacirunga. Komplet pribora s mlaznicama za tapacirung, pod i fuge, usisnom četkom i usisnim crevima posebno je prilagođen ovoj nameni. Kompaktan, lak za rukovanje, lagan i bežičan: HV 1/1 Bp Fs impresionira usisnom snagom i dugovečnošću a omogućava i znatno brži i lakši rad nego što to dozvoljava veliki uređaj s kablom. Takođe se može koristiti za poslove čišćenja u vozilima ili usisavanje prašine tokom instalaterskih radova. Ostali, savršeno usklađeni kompleti pribora dostupni su za posebne namene. Napominjemo da se pri naručivanju ove verzije uređaja sa snažnim akumulatorom Kärcher Battery Power+ zasebno mora naručiti odgovarajući punjač.