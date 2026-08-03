HV 1/1 Bp Fs
Lak, snažan, svestran i savršen za pružaoce usluga održavanja zgrada: naš ručni baterijski usisivač HV 1/1 Bp Fs. Dolazi sa sveobuhvatnim kompletom mlaznica za tapacirung, podove i fuge.
Naš ručni baterijski usisivač HV 1/1 Bp Fs idealan je za čišćenje zgrada i usisavanje manjih površina, za skučen prostor, kao i za čišćenje nameštaja i tapacirunga. Komplet pribora s mlaznicama za tapacirung, pod i fuge, usisnom četkom i usisnim crevima posebno je prilagođen ovoj nameni. Kompaktan, lak za rukovanje, lagan i bežičan: HV 1/1 Bp Fs impresionira usisnom snagom i dugovečnošću a omogućava i znatno brži i lakši rad nego što to dozvoljava veliki uređaj s kablom. Takođe se može koristiti za poslove čišćenja u vozilima ili usisavanje prašine tokom instalaterskih radova. Ostali, savršeno usklađeni kompleti pribora dostupni su za posebne namene. Napominjemo da se pri naručivanju ove verzije uređaja sa snažnim akumulatorom Kärcher Battery Power+ zasebno mora naručiti odgovarajući punjač.
Obeležja i prednosti
Sa velikom površinom filtera i efikasnom turbinomSnažne performanse čišćenja na svim površinama.
Praktičan, lagan i fleksibilan u upotrebiOmogućava rad u svim pravcima (primena 360 °).
Ima naš ekonomičan eco!efficiency-nivoŠtedi energiju i produžava vreme rada akumulatora. Smanjuje radnu buku.
Sa udobnom Real Time Technology
- Za prikaz preostalog vremena rada u realnom vremenu direktno na akumulatorskoj bateriji Kärcher Battery Power+.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Kapacitet posude (l)
|0,9
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|70
|Protok vazduha (l/s)
|33
|Usisavanje (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Broj potrebnih baterija (Kom)
|1
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|max. 100 (2,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 42 (3,0 Ah) Režim Power: / max. 25 (3,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 29 (2,5 Ah) Režim Power: / max. 22 (2,5 Ah)
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|1,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|313 x 115 x 315
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 505 mm
- Materijal usisnih cevi: Plastika
- Mlaznica za pod
- Nastavak za tapacir
- Uski nastavak
- Usisna četka
- Kertridž filter: Papir
- Predfilteri
Oprema
- Režim eco!efficiency
Videos
Područja primene
- Savršeno za čišćenje presvlaka ili manjih prostorija pri čišćenju zgrade
- Čišćenje vozila
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