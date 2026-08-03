Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Tact Te M Wood
Stručnjak za velike količine drvne prašine: naš usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Tact T M sa novim patronskim filterom, potpuno automatskim čišćenjem filtera, rezervoarom od 40 litara i drškom za guranje.
Velike količine drvne i vlaknaste prašine lako dovode do začepljenja kod tradicionalnih filterskih sistema. Kod našeg kompaktnog usisivača za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Tact Te M to nije slučaj, jer je on posebno konstruisan za korišćenje u drvnoj industriji i lako izlazi na kraj sa neočekivano velikim količinama drvne prašine, istovremeno garantujući stepen filtracije od 99,9%. Ovo je moguće zahvaljujući interakciji novog patronskog filtera sa potpuno automatskim čišćenjem i senzorne elektronike za efikasno praćenje i regulaciju čišćenja filtera i snage usisavanja. Usisavanje prašine direktno sa elektro-alata koji stvara prašinu lako je zahvaljujući integrisanoj utičnici na mašini s automatskim pokretanjem i kompletnom antistatičkom sistemu (zajedno sa elektroprovodnim priborom). NT 40/1 Tact Te M izveden je s ergonomskom drškom za guranje i robusnim rezervoarom od 40 litara, pa je stoga prikladan za korišćenje u radionicama, stolarskim radnjama i industriji.
Obeležja i prednosti
Sistem Tact za čišćenje filtera sa senzorom
- Obezbeđuje maksimalnu usisnu snagu i moć filtriranja.
- Optimalna učestalost čišćenja filtera shodno potrebama.
- Minimalne emisije buke.
Patronski filter sertifikovan za klasu prašine M
- Patronski filter pouzdano štiti od začepljivanja.
- Stepen izdvajanja od 99,9% pri usisavanju velikih količina vlakana i drvene prašine.
Sertifikat ACD
- Odobren za usisavanje zapaljive prašine.
- Sertifikovan prema IEC 60335-2-69:2021.
- Povećana bezbednost korisnika.
Ispitana efikasnost filtriranja od 99,9 posto
- Štiti zdravlje od lebdećih čestica koje se mogu udahnuti.
- Ispitano u skladu sa klasom prašine M.
Kompletan antistatički sistem s provododnim priborom
- Povećana bezbednost korisnika.
- Rasipanje elektrostatičkog naboja.
- Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
- Električni alat lako se priključuje na usisivač.
- Lako rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
- Energetska efikasnost: usisivač se samostalno isključuje.
Sigurnosni usisivač za prašinu klase M
- Efikasnost filtracije od 99,9%.
- Elektronski nadzor zapreminskog protoka.
- Obezbeđuje čista i bezbedna radna mesta.
Filtriranje hladnim vazduhom
- Produžava radni vek turbine.
Adapter za električni alat
- Omogućava bušenje, testerisanje i brušenje bez prašine pomoću električnog alata.
- Dolazi s gumenim nastavkom i obrtnim prstenom za propušteni vazduh.
- Obrtni prsten za podešavanje usisne snage.
Ergonomski pomični luk
- Zgodno prenošenje uređaja zahvaljujući ergonomskoj konstrukciji.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Protok vazduha (l/s)
|74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet posude (l)
|40
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Materijal kabla
|Guma
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|69
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|17,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|22,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|650 x 370 x 1100
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Tip usisnog creva: električno provodljivo
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 500 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Krivina: električno provodljivo
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Adapter za električne alate
- Svećasti filter Wood
- Ručka za guranje
- PE plastična kesa za odlaganje bez prašine: 1 Kom
Oprema
- Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata
- Antistatic system
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: I
- Stoper upravljačkog valjka
- Čišćenje filtera: Čišćenje filtera Tact pomoću senzora, shodno potrebama
- Klasa prašine: M
- Materijal posude: Plastika
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Područja primene
- Sigurnosni usisivač razreda prašine M za sve primene za sitnu prašinu
- Za usisavanje sitne i krupne nečistoće
- U radionicama, npr. kamenu ili drvenariji, kao i u industriji drveta
- Za odsisavanje svih vrsta kamene, drvne, keramičke prašine i dr.
- Prikladan za usisavanje zapaljive prašine u skladu s ACD standardom IEC 60335-2-69:2021 (uređaj za usisavanje zapaljive prašine)
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