Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Tact Te M Wood

Stručnjak za velike količine drvne prašine: naš usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Tact T M sa novim patronskim filterom, potpuno automatskim čišćenjem filtera, rezervoarom od 40 litara i drškom za guranje.

Velike količine drvne i vlaknaste prašine lako dovode do začepljenja kod tradicionalnih filterskih sistema. Kod našeg kompaktnog usisivača za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Tact Te M to nije slučaj, jer je on posebno konstruisan za korišćenje u drvnoj industriji i lako izlazi na kraj sa neočekivano velikim količinama drvne prašine, istovremeno garantujući stepen filtracije od 99,9%. Ovo je moguće zahvaljujući interakciji novog patronskog filtera sa potpuno automatskim čišćenjem i senzorne elektronike za efikasno praćenje i regulaciju čišćenja filtera i snage usisavanja. Usisavanje prašine direktno sa elektro-alata koji stvara prašinu lako je zahvaljujući integrisanoj utičnici na mašini s automatskim pokretanjem i kompletnom antistatičkom sistemu (zajedno sa elektroprovodnim priborom). NT 40/1 Tact Te M izveden je s ergonomskom drškom za guranje i robusnim rezervoarom od 40 litara, pa je stoga prikladan za korišćenje u radionicama, stolarskim radnjama i industriji.

Obeležja i prednosti
Sistem Tact za čišćenje filtera sa senzorom
  • Obezbeđuje maksimalnu usisnu snagu i moć filtriranja.
  • Optimalna učestalost čišćenja filtera shodno potrebama.
  • Minimalne emisije buke.
Patronski filter sertifikovan za klasu prašine M
  • Patronski filter pouzdano štiti od začepljivanja.
  • Stepen izdvajanja od 99,9% pri usisavanju velikih količina vlakana i drvene prašine.
Sertifikat ACD
  • Odobren za usisavanje zapaljive prašine.
  • Sertifikovan prema IEC 60335-2-69:2021.
  • Povećana bezbednost korisnika.
Ispitana efikasnost filtriranja od 99,9 posto
  • Štiti zdravlje od lebdećih čestica koje se mogu udahnuti.
  • Ispitano u skladu sa klasom prašine M.
Kompletan antistatički sistem s provododnim priborom
  • Povećana bezbednost korisnika.
  • Rasipanje elektrostatičkog naboja.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
  • Električni alat lako se priključuje na usisivač.
  • Lako rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
  • Energetska efikasnost: usisivač se samostalno isključuje.
Sigurnosni usisivač za prašinu klase M
  • Efikasnost filtracije od 99,9%.
  • Elektronski nadzor zapreminskog protoka.
  • Obezbeđuje čista i bezbedna radna mesta.
Filtriranje hladnim vazduhom
  • Produžava radni vek turbine.
Adapter za električni alat
  • Omogućava bušenje, testerisanje i brušenje bez prašine pomoću električnog alata.
  • Dolazi s gumenim nastavkom i obrtnim prstenom za propušteni vazduh.
  • Obrtni prsten za podešavanje usisne snage.
Ergonomski pomični luk
  • Zgodno prenošenje uređaja zahvaljujući ergonomskoj konstrukciji.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Protok vazduha (l/s) 74
Usisavanje (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet posude (l) 40
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1380
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 7,5
Materijal kabla Guma
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 69
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 17,5
Težina sa ambalažom (kg) 22,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 650 x 370 x 1100

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 4 m
  • Tip usisnog creva: električno provodljivo
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 500 mm
  • Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
  • Krivina: električno provodljivo
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
  • Uski nastavak
  • Adapter za električne alate
  • Svećasti filter Wood
  • Ručka za guranje
  • PE plastična kesa za odlaganje bez prašine: 1 Kom

Oprema

  • Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata
  • Antistatic system
  • Čvrst odbojnik
  • Klasa zaštite: I
  • Stoper upravljačkog valjka
  • Čišćenje filtera: Čišćenje filtera Tact pomoću senzora, shodno potrebama
  • Klasa prašine: M
  • Materijal posude: Plastika
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Tact Te M Wood
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Tact Te M Wood
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Područja primene
  • Sigurnosni usisivač razreda prašine M za sve primene za sitnu prašinu
  • Za usisavanje sitne i krupne nečistoće
  • U radionicama, npr. kamenu ili drvenariji, kao i u industriji drveta
  • Za odsisavanje svih vrsta kamene, drvne, keramičke prašine i dr.
  • Prikladan za usisavanje zapaljive prašine u skladu s ACD standardom IEC 60335-2-69:2021 (uređaj za usisavanje zapaljive prašine)
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