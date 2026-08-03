Velike količine drvne i vlaknaste prašine lako dovode do začepljenja kod tradicionalnih filterskih sistema. Kod našeg kompaktnog usisivača za mokro i suvo usisavanje NT 40/1 Tact Te M to nije slučaj, jer je on posebno konstruisan za korišćenje u drvnoj industriji i lako izlazi na kraj sa neočekivano velikim količinama drvne prašine, istovremeno garantujući stepen filtracije od 99,9%. Ovo je moguće zahvaljujući interakciji novog patronskog filtera sa potpuno automatskim čišćenjem i senzorne elektronike za efikasno praćenje i regulaciju čišćenja filtera i snage usisavanja. Usisavanje prašine direktno sa elektro-alata koji stvara prašinu lako je zahvaljujući integrisanoj utičnici na mašini s automatskim pokretanjem i kompletnom antistatičkom sistemu (zajedno sa elektroprovodnim priborom). NT 40/1 Tact Te M izveden je s ergonomskom drškom za guranje i robusnim rezervoarom od 40 litara, pa je stoga prikladan za korišćenje u radionicama, stolarskim radnjama i industriji.