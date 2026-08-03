Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Ap Te L
Idealan usisivač za rad s motorizovanim alatima zahvaljujući integrisanoj utičnici sa automatskim start/stop prekidačem: Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Ap Te L. Kompaktni usisivač srednje klase.
Pored veoma efikasnog poluatomatskog čišćenja filtera, integrisana utičnica sa automatskim start/stop prekidačem za rad s motorizovanim alatima je još jedna vrhunska karakteristika našeg kompaktnog usisivača za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Ap Te L. Njegova odlična snaga usisavanja omogućava raznovrsnu primenu, bilo da je reč o sitnijim radovima na peskarenju, čišćenju enterijera automobila, sakupljanju tečnosti ili usisavanju mašina i sistema. Čak i male količine sitne prašine mogu se lako usisati i bez filterske kese. Sva ključna podešavanja ove mašine koja se lako koristi vrše se preko centralnog rotirajućeg dugmeta, a za sasvim novu opremu integrisane su pametne opcije skladištenja. Izuzetno ravna glava usisivača za mokro i suvo usisavanje omogućava korisniku da na nju spusti svoju kutiju s alatom i obezbedi je koristeći opciju pričvršćivanja.
Obeležja i prednosti
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjemElektrični alat lako se priključuje na usisivač. Lako rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja. Energetska efikasnost: usisivač se samostalno isključuje.
Poluautomatsko čišćenje filtera ApOptimalan učinak čišćenja filtera pritiskom na dugme. Omogućava uvek visok učinak filtera i usisnu snagu. Konstrukcija koja štedi vreme i duže traje.
Fleksibilno odlaganje creva i kabla za napajanjeNapojni kabl i crevo dobro su pričvršćeni tokom prenošenja. Za usisna creva različitih dužina i prečnika. Ušteda vremena i duži radni vek napojnog kabla.
Adapter za električni alat
- Omogućava bušenje, testerisanje i brušenje bez prašine pomoću električnog alata.
- Dolazi s gumenim nastavkom i obrtnim prstenom za propušteni vazduh.
- Obrtni prsten za podešavanje usisne snage.
Ravni naborani filter za suvo usisavanje
- Sertifikovano za klasu prašine M i L. Stepen izdvajanja prašine: 99,9%.
- Celulozna vlakna: održiva, izrađena od obnovljivih sirovina.
- Savršeno za sitnu i krupnu prašinu.
Kućište filtera se može izvaditi
- Ravni naborani filter brzo se i lako čisti.
- Redovno čišćenje produžava vek trajanja filtera.
- Sprečava pogrešno umetanje ravnog naboranog filtera.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
- Zaštita od gubitka tokom transporta.
- Konstrukcija koja štedi vreme: pribor je brzo pri ruci.
- Konstrukcija koja štedi prostor: nije potreban dodatni prostor za odlaganje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Protok vazduha (l/s)
|74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet posude (l)
|30
|Materijal posude
|Plastika
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|70
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|11,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|16,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|525 x 370 x 560
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2.5 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 300 mm
- Uski nastavak
- Adapter za električne alate
- Ravni plisirani filter: Celuloza
Oprema
- Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
- Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata
- Antistatička priprema
- Čišćenje filtera: Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
- Klasa zaštite: I
- Stoper upravljačkog valjka
Videos
Područja primene
- Odgovara usisivačima za mokro i suvo usisavanje
- Za odsisavanje tokom rada sa električnim alatom
- Čišćenje unutrašnjosti vozila
- Za odsisavanje sa mašina i sistema
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