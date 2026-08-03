Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Ap Te L

Idealan usisivač za rad s motorizovanim alatima zahvaljujući integrisanoj utičnici sa automatskim start/stop prekidačem: Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Ap Te L. Kompaktni usisivač srednje klase.

Pored veoma efikasnog poluatomatskog čišćenja filtera, integrisana utičnica sa automatskim start/stop prekidačem za rad s motorizovanim alatima je još jedna vrhunska karakteristika našeg kompaktnog usisivača za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Ap Te L. Njegova odlična snaga usisavanja omogućava raznovrsnu primenu, bilo da je reč o sitnijim radovima na peskarenju, čišćenju enterijera automobila, sakupljanju tečnosti ili usisavanju mašina i sistema. Čak i male količine sitne prašine mogu se lako usisati i bez filterske kese. Sva ključna podešavanja ove mašine koja se lako koristi vrše se preko centralnog rotirajućeg dugmeta, a za sasvim novu opremu integrisane su pametne opcije skladištenja. Izuzetno ravna glava usisivača za mokro i suvo usisavanje omogućava korisniku da na nju spusti svoju kutiju s alatom i obezbedi je koristeći opciju pričvršćivanja.

Obeležja i prednosti
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Ap Te L: Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
Električni alat lako se priključuje na usisivač. Lako rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja. Energetska efikasnost: usisivač se samostalno isključuje.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Ap Te L: Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
Optimalan učinak čišćenja filtera pritiskom na dugme. Omogućava uvek visok učinak filtera i usisnu snagu. Konstrukcija koja štedi vreme i duže traje.
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Ap Te L: Fleksibilno odlaganje creva i kabla za napajanje
Fleksibilno odlaganje creva i kabla za napajanje
Napojni kabl i crevo dobro su pričvršćeni tokom prenošenja. Za usisna creva različitih dužina i prečnika. Ušteda vremena i duži radni vek napojnog kabla.
Adapter za električni alat
  • Omogućava bušenje, testerisanje i brušenje bez prašine pomoću električnog alata.
  • Dolazi s gumenim nastavkom i obrtnim prstenom za propušteni vazduh.
  • Obrtni prsten za podešavanje usisne snage.
Ravni naborani filter za suvo usisavanje
  • Sertifikovano za klasu prašine M i L. Stepen izdvajanja prašine: 99,9%.
  • Celulozna vlakna: održiva, izrađena od obnovljivih sirovina.
  • Savršeno za sitnu i krupnu prašinu.
Kućište filtera se može izvaditi
  • Ravni naborani filter brzo se i lako čisti.
  • Redovno čišćenje produžava vek trajanja filtera.
  • Sprečava pogrešno umetanje ravnog naboranog filtera.
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
  • Zaštita od gubitka tokom transporta.
  • Konstrukcija koja štedi vreme: pribor je brzo pri ruci.
  • Konstrukcija koja štedi prostor: nije potreban dodatni prostor za odlaganje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Protok vazduha (l/s) 74
Usisavanje (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet posude (l) 30
Materijal posude Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1380
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 7,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 70
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 11,8
Težina sa ambalažom (kg) 16,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 525 x 370 x 560

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2.5 m
  • Krivina: Plastika
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 300 mm
  • Uski nastavak
  • Adapter za električne alate
  • Ravni plisirani filter: Celuloza

Oprema

  • Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
  • Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata
  • Antistatička priprema
  • Čišćenje filtera: Poluautomatsko čišćenje filtera Ap
  • Klasa zaštite: I
  • Stoper upravljačkog valjka
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Ap Te L
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Ap Te L
Videos
Područja primene
  • Odgovara usisivačima za mokro i suvo usisavanje
  • Za odsisavanje tokom rada sa električnim alatom
  • Čišćenje unutrašnjosti vozila
  • Za odsisavanje sa mašina i sistema
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