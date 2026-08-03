Pored veoma efikasnog poluatomatskog čišćenja filtera, integrisana utičnica sa automatskim start/stop prekidačem za rad s motorizovanim alatima je još jedna vrhunska karakteristika našeg kompaktnog usisivača za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Ap Te L. Njegova odlična snaga usisavanja omogućava raznovrsnu primenu, bilo da je reč o sitnijim radovima na peskarenju, čišćenju enterijera automobila, sakupljanju tečnosti ili usisavanju mašina i sistema. Čak i male količine sitne prašine mogu se lako usisati i bez filterske kese. Sva ključna podešavanja ove mašine koja se lako koristi vrše se preko centralnog rotirajućeg dugmeta, a za sasvim novu opremu integrisane su pametne opcije skladištenja. Izuzetno ravna glava usisivača za mokro i suvo usisavanje omogućava korisniku da na nju spusti svoju kutiju s alatom i obezbedi je koristeći opciju pričvršćivanja.