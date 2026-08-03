Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact Te Adv L

Omiljeni usisivač zanatlija: Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv sa utičnicom za dodatne uređaje (automatsko uključivanje/isključivanje) i Tact sistemom za čišćenje filtera za rad bez prekida.

Svakodnevni, teški radni zadaci na gradilištima i u radionicama postavljaju visoke zahteve za zanatlije i opremu. Naš mokri/suvi usisivač NT 30/1 Tact Te Adv će ovim zahtevima odgovoriti na najbolji način. Kompaktni stručnjak za finu prašinu sa svojim stabilnim rezervoarom od 30 litara, sa robusnim metalnim točkićima i odbojnikom kao i proverenim Tact sistemom za čišćenje filtera garantuje neprekidno usisavanja velikih količina fine prašine u otežanim uslovima. PES filter sa ravnim naborima, otporan na vlagu, takođe doprinosi radnom okruženju bez prašine. Zanatlije, a takođe i drugi korisnici cene jednostavno rukovanje i izbor programa za usisavanje pomoću novorazvijenog obrtnog prekidača, kao i kontinualnu regulaciju broja obrtaja. Uređaj je kompletno opremljen novorazvijenom i veoma poboljšanom dodatnom opremom koja se komforno može smestiti u integrisani prihvat za crevo za usisavanje i prihvat za dodatnu opremu. Zahvaljujući utičnici za uređaje sa automatskim uključivanjem/isključivanjem, olakšan je rad sa električnim alatima.

Obeležja i prednosti
Automatski sistem čišćenja filtera Tact
  • Za uvek veliku usisnu snagu i moć filtriranja.
  • Automatsko čišćenje filtera moćnim mlazovima vazduha.
  • Konstrukcija koja štedi vreme i duže traje.
Spojnica za alat sa vazdušnim pomakom i gumenim nastavkom
  • Novi nastavak za alat osigurava optimalnu povezanost s električnim alatom.
  • Preko okretnog prstena na osnovnom telu nastavka moguće je regulisati usisnu snagu.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
  • Električni alat lako se priključuje na usisivač.
  • Lako rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
  • Energetska efikasnost: usisivač se samostalno isključuje.
Mogućnost komfornog bočnog odlaganja mlaznice za fuge i nastavak za alat
  • Zahvaljujući integrisanom pretincu za odlaganje pribor se neće izgubiti, te je uvek nadohvat ruke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Protok vazduha (l/s) 74
Usisavanje (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet posude (l) 30
Materijal posude Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 1380
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 7,5
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 69
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 13,5
Težina sa ambalažom (kg) 18,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 560 x 370 x 580

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 4 m
  • Tip usisnog creva: električno provodljivo
  • Krivina: električno provodljivo
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
  • Uski nastavak
  • Adapter za električne alate
  • Ravni plisirani filter: PES sa PTFE premazom

Oprema

  • Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
  • Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata
  • Antistatic system
  • Čišćenje filtera: Automatsko čišćenje filtera Tact
  • Čvrst odbojnik
  • Klasa zaštite: I
  • Stoper upravljačkog valjka
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact Te Adv L
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact Te Adv L
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Područja primene
  • Odgovara usisivačima za mokro i suvo usisavanje
  • Takođe savršen za zanatlije
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