Svakodnevni, teški radni zadaci na gradilištima i u radionicama postavljaju visoke zahteve za zanatlije i opremu. Naš mokri/suvi usisivač NT 30/1 Tact Te Adv će ovim zahtevima odgovoriti na najbolji način. Kompaktni stručnjak za finu prašinu sa svojim stabilnim rezervoarom od 30 litara, sa robusnim metalnim točkićima i odbojnikom kao i proverenim Tact sistemom za čišćenje filtera garantuje neprekidno usisavanja velikih količina fine prašine u otežanim uslovima. PES filter sa ravnim naborima, otporan na vlagu, takođe doprinosi radnom okruženju bez prašine. Zanatlije, a takođe i drugi korisnici cene jednostavno rukovanje i izbor programa za usisavanje pomoću novorazvijenog obrtnog prekidača, kao i kontinualnu regulaciju broja obrtaja. Uređaj je kompletno opremljen novorazvijenom i veoma poboljšanom dodatnom opremom koja se komforno može smestiti u integrisani prihvat za crevo za usisavanje i prihvat za dodatnu opremu. Zahvaljujući utičnici za uređaje sa automatskim uključivanjem/isključivanjem, olakšan je rad sa električnim alatima.