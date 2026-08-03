Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 30/1 Tact Te Adv L
Omiljeni usisivač zanatlija: Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv sa utičnicom za dodatne uređaje (automatsko uključivanje/isključivanje) i Tact sistemom za čišćenje filtera za rad bez prekida.
Svakodnevni, teški radni zadaci na gradilištima i u radionicama postavljaju visoke zahteve za zanatlije i opremu. Naš mokri/suvi usisivač NT 30/1 Tact Te Adv će ovim zahtevima odgovoriti na najbolji način. Kompaktni stručnjak za finu prašinu sa svojim stabilnim rezervoarom od 30 litara, sa robusnim metalnim točkićima i odbojnikom kao i proverenim Tact sistemom za čišćenje filtera garantuje neprekidno usisavanja velikih količina fine prašine u otežanim uslovima. PES filter sa ravnim naborima, otporan na vlagu, takođe doprinosi radnom okruženju bez prašine. Zanatlije, a takođe i drugi korisnici cene jednostavno rukovanje i izbor programa za usisavanje pomoću novorazvijenog obrtnog prekidača, kao i kontinualnu regulaciju broja obrtaja. Uređaj je kompletno opremljen novorazvijenom i veoma poboljšanom dodatnom opremom koja se komforno može smestiti u integrisani prihvat za crevo za usisavanje i prihvat za dodatnu opremu. Zahvaljujući utičnici za uređaje sa automatskim uključivanjem/isključivanjem, olakšan je rad sa električnim alatima.
Obeležja i prednosti
Automatski sistem čišćenja filtera Tact
- Za uvek veliku usisnu snagu i moć filtriranja.
- Automatsko čišćenje filtera moćnim mlazovima vazduha.
- Konstrukcija koja štedi vreme i duže traje.
Spojnica za alat sa vazdušnim pomakom i gumenim nastavkom
- Novi nastavak za alat osigurava optimalnu povezanost s električnim alatom.
- Preko okretnog prstena na osnovnom telu nastavka moguće je regulisati usisnu snagu.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
- Električni alat lako se priključuje na usisivač.
- Lako rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
- Energetska efikasnost: usisivač se samostalno isključuje.
Mogućnost komfornog bočnog odlaganja mlaznice za fuge i nastavak za alat
- Zahvaljujući integrisanom pretincu za odlaganje pribor se neće izgubiti, te je uvek nadohvat ruke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Protok vazduha (l/s)
|74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet posude (l)
|30
|Materijal posude
|Plastika
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|69
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|13,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|18,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Tip usisnog creva: električno provodljivo
- Krivina: električno provodljivo
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Adapter za električne alate
- Ravni plisirani filter: PES sa PTFE premazom
Oprema
- Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
- Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata
- Antistatic system
- Čišćenje filtera: Automatsko čišćenje filtera Tact
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: I
- Stoper upravljačkog valjka
Videos
Područja primene
- Odgovara usisivačima za mokro i suvo usisavanje
- Takođe savršen za zanatlije
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