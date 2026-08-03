Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 50/1 Tact Te L
Profesionalni mokro-suvi usisivač NT 50/1 Tact Te s raskošnom opremom. Uključuje rezervoar od 50 l s pokretnom ručkom na izvlačenje i odvodno crevo, kao i integrisanu utičnicu za uređaje.
Sitna prašina, gruba nečistoća, tečnost: Naš mokro-suvi usisivač NT 50/1 Tact Te ne preza ni pred čim. Sa svojim rezervoarom veličine 50 litara s odbojnikom, metalnim upravljačkim točkićima i odvodnim crevom otpornim na ulja, kao i ručkom koja se izvlači i namešta po visini, optimalno je prikladan za čišćenje radnih mesta i mašina u proizvodnji, radionici i na gradilištu. Time je ovaj uređaj predodređen za posebno zahtevne kupce s polja industrije i građevinarstva koji se svakodnevno oslanjaju na profesionalne mašine i cene rad bez prekida i bez prašine. To osiguravaju, između ostalog, dokazani sistem čišćenja filtera Tact, kao i PES filter s ravnim naborima otporan na vlagu. Integrisana utičnica za uređaje s automatikom za uključenje/isključenje olakšavaju rad električnim alatima, dok novi centralni okretni prekidač omogućuje jednostavan odabir programa usisavanja, a broj okretaja moguće je kontinuirano nameštati putem zasebnog rotirajućeg dugmeta. Opsežni, takođe novorazvijeni pribor uključen je u serijsku opremu i može se praktično odložiti u integrisanu pregradu za usisno crevo i pribor.
Obeležja i prednosti
Prilagodljiva, ergonomska ručka za guranjePrilagodljiva ručka za guranje se zahvaljujući brzom zatvaraču prilagođava korisniku. Ručka za guranje se jednostavno sklapa kako bi odložena mašina zauzela što manje prostora.
Odvodno crevo otporno na uljaIntegrisano odvodno crevo otporno na ulje, za praktično izlivanje tečnosti.
Široka podna papučica sa lako izmenjivim umecimaPodna papučica sa četkom i gumom. Jednostavan prelazak s mokrog na suvo usisavanje i obrnuto.
Centralni kružni prekidač
- Praktično biranje programa preko centralnog kružnog prekidača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Protok vazduha (l/s)
|74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet posude (l)
|50
|Materijal posude
|Plastika
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 1380
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|7,5
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|68
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|18,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|24
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Krivina: Plastika
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Adapter za električne alate
- Crevo za odvod (otporno na ulje)
- Ravni plisirani filter: PES sa PTFE premazom
- Ručka za guranje
Oprema
- Klasa prašine: L
- Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
- Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata
- Antistatička priprema
- Čišćenje filtera: Automatsko čišćenje filtera Tact
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: I
- Stoper upravljačkog valjka
Videos
Područja primene
- Odgovara usisivačima za mokro i suvo usisavanje
Pribor
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