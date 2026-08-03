Sitna prašina, gruba nečistoća, tečnost: Naš mokro-suvi usisivač NT 50/1 Tact Te ne preza ni pred čim. Sa svojim rezervoarom veličine 50 litara s odbojnikom, metalnim upravljačkim točkićima i odvodnim crevom otpornim na ulja, kao i ručkom koja se izvlači i namešta po visini, optimalno je prikladan za čišćenje radnih mesta i mašina u proizvodnji, radionici i na gradilištu. Time je ovaj uređaj predodređen za posebno zahtevne kupce s polja industrije i građevinarstva koji se svakodnevno oslanjaju na profesionalne mašine i cene rad bez prekida i bez prašine. To osiguravaju, između ostalog, dokazani sistem čišćenja filtera Tact, kao i PES filter s ravnim naborima otporan na vlagu. Integrisana utičnica za uređaje s automatikom za uključenje/isključenje olakšavaju rad električnim alatima, dok novi centralni okretni prekidač omogućuje jednostavan odabir programa usisavanja, a broj okretaja moguće je kontinuirano nameštati putem zasebnog rotirajućeg dugmeta. Opsežni, takođe novorazvijeni pribor uključen je u serijsku opremu i može se praktično odložiti u integrisanu pregradu za usisno crevo i pribor.