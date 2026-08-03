Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 55/2 Tact² Me I

Visok stepen mobilnosti, snage, robusnost i druge praktične funkcije: usisivači ima specijalno postolje za vožnju s odvojivim mehaničkim delom - idealno za industrijske primene.

NT 55/2 Tact² Me I se ubraja u novu top klasu profesionalnih Kärcher mokro/suvih usisivača. Ovaj uređaj je opremljen dalje razvijenim oprobanim Tact sistemom za čišćenje filtera i postiže novi optimum u produktivnosti. Inovativni mokro/suvi usisivač nudi dva motora i podmićuje zahvaljujući konstantno visokoj usisnoj snazi. Uz to uređaj je ubedljiv zahvaljujući dodatnoj dugotrajnosti filtera. Za kontinuiran, neprekidan rad bez stalnog razmišljanja o zameni filtera. Mokro/suvi usisivač je namenjen kako za uklanjanje velikih količina fine prašine tako i za odstranjivanje grube nečistoće i vode. Klasična područja primene su na primer građevinarstvo, prehrambeni sektor, segment automobilske industrije ili industrija uopšte.

Obeležja i prednosti
Mehanika taloženja
  • Jednostavno podizanje i iskrcavanje rezervoara.
  • Radi pražnjenja se samo skida rezervoar, uređaj i šasija ostaju na mestu primene.
Pravi usisivač za mokro i suvo usisavanje
  • Ukoliko se prilikom usisavanja tečnosti dostigne maksimalna popunjenost, usisivač se zahvaljujući elektronskoj kontroli stanja napunjenosti automatski isključuje.
Mobilni prohromski rezervoar
  • Otklonjeni rezervoar se može udobno izvaditi iz šasije i odvesti do mesta za zbrinjavanje/pražnjenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Protok vazduha (l/s) 2 x 74
Usisavanje (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet posude (l) 55
Materijal posude Nerđajući čelik
Nazivna ulazna snaga / Amps (W) max. 2760
Standardna nominalna širina ( ) ID 40
Dužina kabla (m) 10
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 73
Boja srebrena
Težina bez pribora (kg) 43
Težina sa ambalažom (kg) 51,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 710 x 570 x 1070

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 4 m
  • Tip usisnog creva: električno provodljivo
  • Krivina: električno provodljivo
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
  • Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
  • Uski nastavak
  • Ravni plisirani filter: Celulozna vlakna
  • Ručka za guranje

Oprema

  • Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
  • Antistatička priprema
  • Čišćenje filtera: Automatsko čišćenje filtera Tact²
  • Klasa zaštite: I
  • Stoper upravljačkog valjka
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 55/2 Tact² Me I
Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 55/2 Tact² Me I
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