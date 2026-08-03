NT 55/2 Tact² Me I se ubraja u novu top klasu profesionalnih Kärcher mokro/suvih usisivača. Ovaj uređaj je opremljen dalje razvijenim oprobanim Tact sistemom za čišćenje filtera i postiže novi optimum u produktivnosti. Inovativni mokro/suvi usisivač nudi dva motora i podmićuje zahvaljujući konstantno visokoj usisnoj snazi. Uz to uređaj je ubedljiv zahvaljujući dodatnoj dugotrajnosti filtera. Za kontinuiran, neprekidan rad bez stalnog razmišljanja o zameni filtera. Mokro/suvi usisivač je namenjen kako za uklanjanje velikih količina fine prašine tako i za odstranjivanje grube nečistoće i vode. Klasična područja primene su na primer građevinarstvo, prehrambeni sektor, segment automobilske industrije ili industrija uopšte.