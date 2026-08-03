Usisivač za mokro i suvo usisavanje NT 55/2 Tact² Me I
Visok stepen mobilnosti, snage, robusnost i druge praktične funkcije: usisivači ima specijalno postolje za vožnju s odvojivim mehaničkim delom - idealno za industrijske primene.
NT 55/2 Tact² Me I se ubraja u novu top klasu profesionalnih Kärcher mokro/suvih usisivača. Ovaj uređaj je opremljen dalje razvijenim oprobanim Tact sistemom za čišćenje filtera i postiže novi optimum u produktivnosti. Inovativni mokro/suvi usisivač nudi dva motora i podmićuje zahvaljujući konstantno visokoj usisnoj snazi. Uz to uređaj je ubedljiv zahvaljujući dodatnoj dugotrajnosti filtera. Za kontinuiran, neprekidan rad bez stalnog razmišljanja o zameni filtera. Mokro/suvi usisivač je namenjen kako za uklanjanje velikih količina fine prašine tako i za odstranjivanje grube nečistoće i vode. Klasična područja primene su na primer građevinarstvo, prehrambeni sektor, segment automobilske industrije ili industrija uopšte.
Obeležja i prednosti
Mehanika taloženja
- Jednostavno podizanje i iskrcavanje rezervoara.
- Radi pražnjenja se samo skida rezervoar, uređaj i šasija ostaju na mestu primene.
Pravi usisivač za mokro i suvo usisavanje
- Ukoliko se prilikom usisavanja tečnosti dostigne maksimalna popunjenost, usisivač se zahvaljujući elektronskoj kontroli stanja napunjenosti automatski isključuje.
Mobilni prohromski rezervoar
- Otklonjeni rezervoar se može udobno izvaditi iz šasije i odvesti do mesta za zbrinjavanje/pražnjenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Protok vazduha (l/s)
|2 x 74
|Usisavanje (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet posude (l)
|55
|Materijal posude
|Nerđajući čelik
|Nazivna ulazna snaga / Amps (W)
|max. 2760
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 40
|Dužina kabla (m)
|10
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|73
|Boja
|srebrena
|Težina bez pribora (kg)
|43
|Težina sa ambalažom (kg)
|51,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|710 x 570 x 1070
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Tip usisnog creva: električno provodljivo
- Krivina: električno provodljivo
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerđajući čelik
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Ravni plisirani filter: Celulozna vlakna
- Ručka za guranje
Oprema
- Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti
- Antistatička priprema
- Čišćenje filtera: Automatsko čišćenje filtera Tact²
- Klasa zaštite: I
- Stoper upravljačkog valjka
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