Usisni sistemi Ringler – Kärcher Group

Preduzeće Ringler GmbH kao deo Kärcher Group nudi snažne usisne sisteme kako za mala tako i za kompleksna postrojenja za usisavanje. Sa preko 40 godina iskustva u sektoru industrijskih usisivača i tehnike za usisavanje prašine Ringler je garant za pouzdanost, orijentaciju ka klijentu i održivost.

Ringler

Snažni usisni sistemi, servis za klijente i tehnička konsultacija na najvišem nivou

Naše usluge u pregledu:

  • Usisni sistemi po želji klijenta
  • Inženjerski Know-How i projektni menadžment
  • Planiranje, montaža i puštanje u rad
  • Individualne obuke o primopredaji
  • Servis, održavanje i isporuke rezervnih delova
Ringler usisni sistemi

Ciljne grupe – rešenja za branše u perfekciji

Da li proizvođač ili isporučilac – nudimo rešenja za branše po želji klijenta od prerade metala i plastike do prehrambene i farmaceutske industrije. 

Ringler usisni sistemi

Industrija za obradu metala

Za usisavanje opiljaka svih vrsta, prašine i tečnosti – naši klijenti primenjuju usisne sisteme približno kod svih obrada metala kao što su glodanje, bušenje, tokarenje, rezanje kao i brušenje, ravnanje i četkanje. Pri tome se postižu poboljšanja u sektoru sigurnosti na radu i kvalitetu proizvoda.

Ringler usisni sistemi

Industrija obrade plastike

Naši stacionarni usisni sistemu su posebno namenjeni kako biste čistili mašine i radna mesta od granulata, opiljaka plastike i prašine koja pada. Pri tome tok proizvodnje ne trpi nikakve smetnje.

Ringler usisni sistemi

Prehrambena industrija

Usisni sistemi deluju protiv opasnosti od eksplozija prašine u proizvodnji. Prašina od životnih namirnica se usisava zarad sigurne i prijatne radne klime na mestu na kojem nastaje.

Ringler usisni sistemi

Farmaceutska industrija

Tipična područja primene nalaze se u proizvodnji i čišćenju tokom režima rada. Klasifikacija filtera se proteže od L preko M do H. Time je zagarantovana sigurna separacija približno od svih opasnih materija.

Kontakt

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