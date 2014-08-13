Usisni sistemi Ringler – Kärcher Group
Preduzeće Ringler GmbH kao deo Kärcher Group nudi snažne usisne sisteme kako za mala tako i za kompleksna postrojenja za usisavanje. Sa preko 40 godina iskustva u sektoru industrijskih usisivača i tehnike za usisavanje prašine Ringler je garant za pouzdanost, orijentaciju ka klijentu i održivost.
Snažni usisni sistemi, servis za klijente i tehnička konsultacija na najvišem nivou
Naše usluge u pregledu:
- Usisni sistemi po želji klijenta
- Inženjerski Know-How i projektni menadžment
- Planiranje, montaža i puštanje u rad
- Individualne obuke o primopredaji
- Servis, održavanje i isporuke rezervnih delova
Ciljne grupe – rešenja za branše u perfekciji
Da li proizvođač ili isporučilac – nudimo rešenja za branše po želji klijenta od prerade metala i plastike do prehrambene i farmaceutske industrije.
Industrija za obradu metala
Za usisavanje opiljaka svih vrsta, prašine i tečnosti – naši klijenti primenjuju usisne sisteme približno kod svih obrada metala kao što su glodanje, bušenje, tokarenje, rezanje kao i brušenje, ravnanje i četkanje. Pri tome se postižu poboljšanja u sektoru sigurnosti na radu i kvalitetu proizvoda.
Industrija obrade plastike
Naši stacionarni usisni sistemu su posebno namenjeni kako biste čistili mašine i radna mesta od granulata, opiljaka plastike i prašine koja pada. Pri tome tok proizvodnje ne trpi nikakve smetnje.
Prehrambena industrija
Usisni sistemi deluju protiv opasnosti od eksplozija prašine u proizvodnji. Prašina od životnih namirnica se usisava zarad sigurne i prijatne radne klime na mestu na kojem nastaje.
Farmaceutska industrija
Tipična područja primene nalaze se u proizvodnji i čišćenju tokom režima rada. Klasifikacija filtera se proteže od L preko M do H. Time je zagarantovana sigurna separacija približno od svih opasnih materija.
Kontakt
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