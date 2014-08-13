Usisni sistemi Ringler – Kärcher Group

Preduzeće Ringler GmbH kao deo Kärcher Group nudi snažne usisne sisteme kako za mala tako i za kompleksna postrojenja za usisavanje. Sa preko 40 godina iskustva u sektoru industrijskih usisivača i tehnike za usisavanje prašine Ringler je garant za pouzdanost, orijentaciju ka klijentu i održivost.