RBS 6000 je mašina za namenska vozila sa jednom četkom za ručni režim rada. Fokus je na jednostavnom rukovanju i efikasnom pranju vozila. Mašina je idealno rešenje za brzo i temeljno čišćenje svuda okolo (bočno, spreda, i od pozadi) malih voznih parkova. Tako je ram izvarena aluminijumska konstrukcija, zaštita od prskanja se sastoji od specijalnogprovidnog poliestera ili ručnim točkićem od prohroma. Kompaktna konstrukcija garantuje visoku stabilnost postrojenja. Jednostavno ranžiranje postrojenja osiguravaju četiri lakoobrtna točka. Dva druga točka garantuju visoku otpornost na tragove tokom pranja vozila. Oni se, ako je postrojenje pozicionirano na strani vozila, spuštaju pomoću ručnog točkića. Mogu lako da se registruju konture sa nagibom do 10°. Dvostruko oslonjeno vratilo četke pokreće pogonski motor pomoću samozateznog lanca. Belo-žuta četka (prečnik oko 1.000 mm) sastoji se od polukružnih segmenata sa profilisanim polietilenskim čekinjama koje optimalno prate konturu vozila. U ramu četke su integrisane dve mlazne cevi za polivanje. Meki distantni gumeni valjcipričvršćeni na ram postrojenja garantuju razmak između mašine i vozila i tako štite vozilo od eventualnih oštećenja.