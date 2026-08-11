Voda
Da bi se obezbedio kontinuirani rad postrojenja bez smetnji i dobri rezultati pripreme, Kärcher nudi odgovarajuće hemikalije za obradu. Ovi proizvodi su se potvrdili u dugogodišnjoj upotrebi i optimizovani su za konkretnu primenu i vrstu postrojenja.
Aparati za vodu
Da bi se obezbedilo higijenski savršeni uslovi i minimiziranje rizika za operatere i korisnike, Kärcher nudi efektivne proizvode za čišćenje dispenzera za vodu.
Reciklaža otpadnih voda
Da bi se obezbedio kontinurani rad postrojenja bez smetnji i dobri rezultati pripreme, Kärcher nudi odgovarajuće hemikalije za obradu. Ovi proizvodi omogućavaju obrazovanje pahulja koje mogu lako da se profiltriraju i redukuju zagađenje klicama u pripremljenoj vodi za upotrebu.
Tretman vode
Proizvodi kompanije Kärcher podržavaju pripremni proces u WPC postrojenjima. Oni poboljšavaju kvalitet vode koja se koristi, produžavaju vek trajanja membrana i sprečavaju stvaranje klica u pripremljenoj vodi za piće.