PressurePro Foam Cleaner RM 838, 3l

Alkalno penušavo sredstvo RM 838 za bezkontaktno pranje vozila uklanja jake nečistoće od ulja i masti, ostatke insekata i drumsku nečistoću bez po muke i čuvajući lak.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 3
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 12
Težina (kg) 3,1
Težina sa ambalažom (kg) 3,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 153 x 115 x 240
Osobine
  • Moćno penušavo sredstvo za beskontaktno pranje vozila
  • uklanja uporne uljane i masne mrlje, kao i prljavštinu od čađi, smole, ostataka insekata i uličnu nečistoću
  • poboljšani učinak čišćenja zahvaljujući mikrokristalima
  • Posebno efikasno zbog formiranja debelog sloja sitne, dugotrajne pene
  • Čišćenje bez četke sprečava formiranje sitnih ogrebotina
  • Veoma nežno prema boji, dekorativnim lajsnama i aluminijumskim felnama
  • visoka efikasnost
  • veoma kratko vreme delovanja
  • Prijatan, svež miris
  • U skladu sa VDA standardom
PressurePro Foam Cleaner RM 838, 3l
PressurePro Foam Cleaner RM 838, 3l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
  • Z 20 Sadrži (R)-p-menta-1,8-dien. Može da izazove alergijsku reakciju.
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Područja primene
  • Pranje vozila
  • Pranje namenskih vozila