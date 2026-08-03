PressurePro Foam Cleaner RM 838, 3l
Alkalno penušavo sredstvo RM 838 za bezkontaktno pranje vozila uklanja jake nečistoće od ulja i masti, ostatke insekata i drumsku nečistoću bez po muke i čuvajući lak.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|3
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|12
|Težina (kg)
|3,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|153 x 115 x 240
Osobine
- Moćno penušavo sredstvo za beskontaktno pranje vozila
- uklanja uporne uljane i masne mrlje, kao i prljavštinu od čađi, smole, ostataka insekata i uličnu nečistoću
- poboljšani učinak čišćenja zahvaljujući mikrokristalima
- Posebno efikasno zbog formiranja debelog sloja sitne, dugotrajne pene
- Čišćenje bez četke sprečava formiranje sitnih ogrebotina
- Veoma nežno prema boji, dekorativnim lajsnama i aluminijumskim felnama
- visoka efikasnost
- veoma kratko vreme delovanja
- Prijatan, svež miris
- U skladu sa VDA standardom
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
- P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
- P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
- Z 20 Sadrži (R)-p-menta-1,8-dien. Može da izazove alergijsku reakciju.
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Područja primene
- Pranje vozila
- Pranje namenskih vozila