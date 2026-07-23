EasyFix超細纖維地板布巾組包括兩塊高吸收力、耐磨的，由優質超細纖維製成的地板布巾，用於EasyFix地板刷。為了在硬質地板上獲得出色的衛生清潔效果-毫不費力地清潔角落和邊緣。借助魔鬼氈的黏貼方式，可以將超細纖維地板布巾快速輕鬆地安裝到蒸汽清洗機的地板刷上：只需將地板清潔布壓在EasyFix地板刷上即可使用。清潔後，可以從EasyFix地板刷上取下超細纖維地板布巾，而不必與灰塵接觸：只需踩踏連接到該布的圖示標示，然後向上拉動地板刷即可。