EasyFix 拋棄式地板刷不織布巾
EasyFix 拋棄式地板刷不織布巾中有15塊一次性布巾，用於快速衛生清潔硬表面。黃色的魔鬼氈使布料易於安裝。
EasyFix 拋棄式地板刷不織布巾，包含15塊由優質吸收性材料製成的布ㄐ巾。需要快速處理時，始終要準備好一塊乾淨的布巾，以便在所有堅硬的表面上進行更簡單，更衛生的清潔。即使角落和邊緣也可以輕鬆清潔。借助魔鬼氈的黏貼方式，可將一次性布巾快速輕鬆地連接到蒸汽清洗機的EasyFix地板刷上：只需將EasyFix地板刷壓在具有黃色魔鬼氈的布料側面即可並且可以使用了。清潔後，抹布可輕鬆與生活垃圾一起處理-從而使您免去了清洗抹布的繁瑣且費時的工作。
特點和好處
始終準備好一塊乾淨的布
- 以獲得閃閃發光的清潔效果。
簡單衛生，無需清洗任何東西
- 因此，一次性拋棄式的布巾減輕了您洗髒布的疲勞和費時的工作。
方便的魔鬼氈裝置
- 黃色的魔鬼氈使布金的簡單固定，快速。
- 清潔時，地面清潔布不會打滑
一次性布覆蓋地板噴頭的所有側面
- 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
優質超吸收材料
- 最佳的污垢疏鬆和高水平的污垢清除能力，可在所有硬表面上進行徹底清潔。
技術規格
技術規格
|顏色
|白色
|重量(公斤) (kg)
|0.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|340 x 118 x 3
應用範圍
- 硬質地板
- 瓷磚牆面