廚房蒸氣超細纖維布巾組
用於廚房的蒸汽清潔的超細纖維布巾組包含兩個高質量的超細纖維地板布巾，一個用於手持刷的超細纖維布套以及一個擦拭布巾。
高品質超細纖維布巾組可在整個廚房內實現最佳清潔度。 EasyFix地板吸頭的兩塊超細纖維地板布巾可確保廚房地板非常乾淨。魔鬼氈的黏貼方式使它們可以輕鬆、快速地固定在EasyFix地板吸頭上，並且無需與灰塵接觸即可將其卸下。 使用手持刷的超細纖維布套，您可以自己輕鬆清除頑固的污垢（例如滾刀上的污垢）。 超細纖維布巾會使任何不銹鋼表面閃爍。
特點和好處
高品質超細纖維
- 最佳的污垢疏鬆和高水平的污垢清除能力，可在所有硬表面上進行徹底清潔。
- 可以在60°C的溫度下機洗。請勿使用任何柔軟劑。
帶有鬆緊繩的超細纖維蓋
- 用於簡單地裝上和卸下外蓋。
- 清潔時蓋沒有滑動。
方便的魔鬼氈裝置
- 只需按一下即可輕鬆將地板清潔布附著在地板吸頭上。
- 清潔時，地面清潔布不會打滑
地板清潔布上的拆卸標籤
- 更換布巾時，請勿與灰塵接觸：只需踩下底座標籤並向上拉動地板刷即可。
地板清潔布巾覆蓋地板刷的所有面積
- 輕鬆清潔角落、邊緣和其他難以觸及的區域。
優質超細纖維製成的刷布
- 無條紋拋光效果。
- 極佳的吸水率。
技術規格
技術規格
|顏色
|白色
|重量(公斤) (kg)
|0.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.2
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|345 x 112 x 18
應用範圍
- 硬質地板
- 廚房的工作檯面
- 臉盆/水槽
- 排氣罩
- 滾刀
- 不鏽鋼
- 冰箱（內/外）
- 櫥櫃、抽屜的內部
- 瓷磚牆面