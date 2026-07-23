高品質超細纖維布巾組可在整個廚房內實現最佳清潔度。 EasyFix地板吸頭的兩塊超細纖維地板布巾可確保廚房地板非常乾淨。魔鬼氈的黏貼方式使它們可以輕鬆、快速地固定在EasyFix地板吸頭上，並且無需與灰塵接觸即可將其卸下。 使用手持刷的超細纖維布套，您可以自己輕鬆清除頑固的污垢（例如滾刀上的污垢）。 超細纖維布巾會使任何不銹鋼表面閃爍。