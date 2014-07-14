洗車

Header_Autoreinigung
Autoreinigung_Bürste_406x406

清洗汽車外部

高壓清洗機讓清洗如此簡單

誰想花費數小時進行清洗工作？畢竟還有很多更有趣的事值得您花費時間。但德國凱持高壓清洗機甚至可以讓清洗成為一種樂趣。隻需按下按鈕，這種高質量、便捷且功能強大的設備可在數秒之內容易且毫不費力地清除甚至最頑固的污垢和乾固灰塵。您甚至不會弄髒雙手。沒有比這更容易的事了。

讓洗車更簡單

光彩奪目 - 速度史無前例：三合一的洗車液可確保對所有類型的車輛都具有最佳的清洗和護理效果。活動的灰塵清除器可毫不費力地清除頑固的油脂污垢。速干配方讓單調乏味的車輛拋光工作變得更容易。超高光澤配方讓車輛光彩照人。

新一代清潔解決方案

革命性的電動刷WB 150是業內首個高壓清洗刷！電動刷可快速、高效且柔和地清洗所有室外表面。即使是車漆等敏感表面都可以使用電動刷刷柔和且有效地清洗。

Autoinnenreinigung

汽車內部清洗

用於汽車內部清洗的產品。

多用途真空吸塵器理想適用於汽車內部清洗。廣泛的附件套件可用於車內的所有清潔任務，包括清洗後備箱、踏腳、儀表板、座椅、側袋、腳墊等，讓車內清潔非常容易。清潔腳墊的建議：使用德國凱馳硬毛吸刷可非常容易地清除甚至乾固的灰塵。

使用德國凱馳噴抽清洗機清潔汽車座椅。

德國凱馳噴抽清洗機可確保深入織物內部地徹底清潔汽車座椅。在壓力下清潔劑被深深滴噴入內飾，然後將溶解灰塵的清潔劑全部抽出。有效清除油脂、污垢和氣味。

適用的設備和配件

K 5高級家用高壓清洗機

適用於適用於特難除的污垢，高壓使用時間可達40分鐘以上。

電動刷

適用於無濺水地清洗敏感表面。

WD 多用途真空吸塵器

清除所有污垢。

汽車內部清洗套件

適用於汽車內部所有清洗任務的附件套件。

官方網路商店資訊

網路商店資訊
網路商店條款與條件
網路商店隱私政策
網路商店退換貨政策

官方網站資訊

版權與免責聲明
常見問答
RoHS限用物質含有情況標示資訊

聯絡我們

 台北總公司
11494 台北市內湖區陽光街300號6樓

台北展售中心 / 技術維修中心
11494 台灣台北市內湖區陽光街300號1樓 

Tel｜+886-2-2221-0698
Fax｜+886-2-2221-1695

北區技術服務專線｜0800-666-825


台中分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
40743 台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel｜+886-4-2317-6060
Fax｜+886-4-2317-2050

中區技術服務專線｜0800-666-355


高雄分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
83048 高雄市鳳山區文安街15號

Tel｜+886-7-780-3322
Fax｜+886-7-780-3391

南區技術服務專線｜0800-558-689

官方社群
  • SSL安全性
© 2026 德國 (德商) 凱馳清潔設備股份有限公司