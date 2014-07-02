WB 150強力手持清洗刷非常適用於敏感表面的無噴濺清潔，例如汽車或摩托車的油漆、玻璃、冬季花園、車庫門、百葉窗、百葉窗、花園家具、自行車等。帶有兩個旋轉的扁平噴嘴結合了全部力量和輕柔的力量。新型帶軟刷的強力手持清洗刷將高壓噴射和手動刷壓有效結合在一起，給人留下了深刻的印象。可以節省大量的能源和水，並且最多可以節省30％的時間。使用高壓和刷子快速、高效、輕鬆地清潔，可確保房屋和花園更加清潔。適用於所有K 2至K 7的德國凱馳高壓清洗機。