WB 150強力手持清洗刷␍
WB 150強力手持清洗刷具有2個的高壓旋轉噴頭，可有效清除各種表面上的頑固污垢，同時節省時間。三角造型是樓梯和邊緣的理想選擇且不會噴濺。
WB 150強力手持清洗刷非常適用於敏感表面的無噴濺清潔，例如汽車或摩托車的油漆、玻璃、冬季花園、車庫門、百葉窗、百葉窗、花園家具、自行車等。帶有兩個旋轉的扁平噴嘴結合了全部力量和輕柔的力量。新型帶軟刷的強力手持清洗刷將高壓噴射和手動刷壓有效結合在一起，給人留下了深刻的印象。可以節省大量的能源和水，並且最多可以節省30％的時間。使用高壓和刷子快速、高效、輕鬆地清潔，可確保房屋和花園更加清潔。適用於所有K 2至K 7的德國凱馳高壓清洗機。
特點和好處
結合高壓沖洗與刷壓
- 節省時間約30%能源與水源
緊湊設計
- 清潔小區域或難以到達的地方的理想選擇。
旋轉扇形噴頭
- 更佳的清潔能力
吸水- 除了水龍頭供水或桶子吸水外另一種供水方式
- 不會噴濺清潔
軟刷
- 輕輕的清潔敏感表面。
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|0.7
|重量(包裝後公斤) (kg)
|1
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|392 x 222 x 211
影片
應用範圍
- 汽車
- 花園 / 露台 / 陽臺家具
- 清潔機車與輕型機車
- 車庫大門
- 溫室
- 窗戶和玻璃表面
- 百葉窗 / 捲簾
- 移動式房屋
- 花園玩具