Filtre HEPA 13 emballé
Filtre HEPA 13 certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019 avec un taux de séparation de 99,95 %. Pour l'augmentation de la capacité filtrante et de la qualité de l'air expulsé.
Notre filtre HEPA 13 retient même les particules les plus fines de l'ordre de quelques micromètres grâce à son taux de séparation extrêmement élevé de 99,95 %. Les aérosols, les virus et les germes sont presque intégralement interceptés grâce à la capacité filtrante élevée de sorte à ne pas être rejetés dans l'air ambiant. Certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019, le filtre HEPA 13 satisfait ainsi également aux critères de sécurité élevés dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|165 x 72 x 55