Produits nettoyants et d'entretien professionnels

La recherche et le développement prennent de plus en plus d’importance puisque les défis et les demandes ne sont plus seulement sur les équipements, mais plutôt sur l’ensemble du système de nettoyage. De quelle façon la performance peut-elle être maximisée davantage afin de protéger l’environnement? Comment les coûts peuvent-ils être réduits sans avoir un impact négatif sur la puissance ou la qualité? Kärcher et notre équipe d’experts provenant de différents secteurs de la technologie et de la chimie se penchent sur ces questions afin de trouver les meilleures réponses possibles conjointement avec les différents secteurs du marché ainsi que les fournisseurs et les utilisateurs professionnels.

Nos experts analysent chaque type de saleté sur toutes les surfaces afin de s’assurer qu’elle puisse se détacher, être ramasser et jeter de manière efficace. Tout ce que nous développons se fait de façon systématique en appliquant une approche globale. Toutes les tâches sont effectuées par Kärcher. La performance et l’efficacité élevées des produits nettoyants de Kärcher est le résultat de plus de 30 années de recherche et de développement dans nos propres laboratoires. En tant que leader mondial de la fabrication d’équipements de nettoyage, nous avons décidé il y a longtemps de devenir le principal fournisseur. C’est pour cela que notre savoir-faire et nos technologies sont maintenant devenus la norme.