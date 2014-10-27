Produits nettoyants et d'entretien professionnels
Nettoyez rapidement et plus efficacement avec une plus faible consommation énergétique et une production inférieure d’eau usée par les résidus d’huile minérale : il existe plusieurs avantages à utiliser les produits nettoyants et d’entretien professionnels de Kärcher.
Un appareil pour nettoyer. Un produit nettoyant. Un fabricant. Kärcher.
Les professionnels du nettoyage savent ce qui compte vraiment lorsqu’il est question de nettoyage : une excellente performance alliée à une protection des gens, de l’équipement et de l’environnement. Et naturellement la sécurité de l’opérateur.
Le temps et la productivité sont également deux autres facteurs essentiels. Pour allier ces avantages efficacement, vous devez disposer d’un système parfaitement équilibré composé d’un appareil de nettoyage, de produits nettoyants et d’accessoires. Le système Kärcher. Incluant un service professionnel. Offert par un chef de file du marché mondial.
Dix bonnes raisons d’utiliser les produits nettoyants de Kärcher.
Si une seule bonne raison peut vous permettre de prendre
une décision, dix bonnes raisons élimineront certainement le besoin d’en prendre une.
- Formules très efficaces et économiques
Seules les meilleures matières premières sont utilisées dans la fabrication de nos produits nettoyants de Kärcher. C’est pourquoi de très petites quantités de produits sont nécessaires, ce qui permet également d’économiser des coûts.
- Des formules brevetées facilement séparables
Plusieurs produits Kärcher sont fabriqués à l’aide de formules facilement séparables ce qui permet une séparation rapide des phases aqueuses et oléagineuses dans le séparateur d’huile, et de se conformer avec les réglementations juridiques.
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Formules respectueuses des matériaux avec des composants anticorrosion et d’autres additifs spéciaux
Les agents de nettoyage Kärcher sont spécialement formulés pour une utilisation avec les équipements de nettoyage de Kärcher. Ces formules permettent d’éliminer la saleté tenace tout en n’abîmant pas l’équipement. De nombreux produits nettoyants contiennent des ingrédients spéciaux destinés au nettoyage et à la protection de l’équipement.
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Stabilité à haute pression et à température élevée jusqu’à 150°C
Les produits nettoyants pour les systèmes haute pression de Kärcher sont spécialement formulé pour être utilisé avec les nettoyeurs haute pression.
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Amélioration constante grâce au service de développement de Kärcher
Des équipes de Kärcher travaillent continuellement à développer les détergents offerts par l’entreprise afin d’améliorer leur performance de nettoyage, raccourcir la période de contact et offrir des formules qui sont sans danger pour l’environnement.
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Responsabilité envers l’environnement, les humains et l’équipement
Kärcher évite systématiquement l’utilisation inutile de solvants, de métaux lourds et d’autres substances nocives pour l'environnement et la santé. Pour une protection maximale de l’opérateur, de l'équipement et de l’environnement.
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Écologique grâce à la réduction des emballages
Les détergents de Kärcher sont offerts en concentration très élevée ce qui permet d’utiliser moins de matériaux d’emballage. Ceci permet d'économiser les ressources naturelles et de diminuer les déchets occasionnés par les matériaux d’emballage.
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Développés pour satisfaire les demandes les plus complexes
Plusieurs produits nettoyants de Kärcher sont de grade alimentaire et peuvent être utilisé dans les zones de production alimentaire au besoin.
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La meilleure performance qui soit avec un parfum frais
Plusieurs produits nettoyants de Kärcher contiennent des parfums comme de l’huile de citron pour combattre les odeurs désagréables ce qui permet de créer une atmosphère de propreté et de fraîcheur.
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Une solution complète auprès d’un fournisseur unique
Le système Kärcher est créé sur une expertise axée sur l’opérateur : un seul fabricant pour les équipements, les détergents et les accessoires. Un seul partenaire à contacter pour obtenir de l’assistance et des conseils.
La recherche, le développement et la production à un seul endroit.
Les produits nettoyants et d'entretien de Kärcher sont aussi polyvalents et efficaces que les équipements dans lesquels ils sont utilisés puisqu’ils ont été spécifiquement développés pour les équipements de nettoyage Kärcher. C’est la seule façon de maximiser la performance de l’équipement de nettoyage et du produit nettoyant. Kärcher a pris conscience de ceci très rapidement et l’a intégré comme point central de sa recherche et de son développement. C’est ce qui a fait notre réussite et c’est ce qui appuie notre façon de voir les choses et nos actions.
La recherche et le développement prennent de plus en plus d’importance puisque les défis et les demandes ne sont plus seulement sur les équipements, mais plutôt sur l’ensemble du système de nettoyage. De quelle façon la performance peut-elle être maximisée davantage afin de protéger l’environnement? Comment les coûts peuvent-ils être réduits sans avoir un impact négatif sur la puissance ou la qualité? Kärcher et notre équipe d’experts provenant de différents secteurs de la technologie et de la chimie se penchent sur ces questions afin de trouver les meilleures réponses possibles conjointement avec les différents secteurs du marché ainsi que les fournisseurs et les utilisateurs professionnels.
Nos experts analysent chaque type de saleté sur toutes les surfaces afin de s’assurer qu’elle puisse se détacher, être ramasser et jeter de manière efficace. Tout ce que nous développons se fait de façon systématique en appliquant une approche globale. Toutes les tâches sont effectuées par Kärcher. La performance et l’efficacité élevées des produits nettoyants de Kärcher est le résultat de plus de 30 années de recherche et de développement dans nos propres laboratoires. En tant que leader mondial de la fabrication d’équipements de nettoyage, nous avons décidé il y a longtemps de devenir le principal fournisseur. C’est pour cela que notre savoir-faire et nos technologies sont maintenant devenus la norme.
En tant que fournisseur de solutions de nettoyage, la société Kärcher met non seulement au point les formules de détergents dédiées aux appareils Kärcher, mais fabrique également ses produits nettoyants elle-même. Le fait que nous fabriquions nous-mêmes nos produits nettoyants est un véritable atout qui nous permet de garantir à nos clients une qualité élevée et constante, et une disponibilité optimale et des flux de transports optimisés, dans le respect de l'environnement.
Un véritable fournisseur de solutions propose des équipements de nettoyage, mais également les produits nettoyants qui leur conviennent le mieux. Grâce à nos propres sites de production et d'embouteillage, nous sommes en mesure de contrôler sur la durée la fabrication de produits nettoyants Kärcher et ainsi de garantir leur qualité irréprochable. Le recours aux installations de mélange et d'embouteillage les plus modernes garantit à nos produits des performances de nettoyage constantes, pour une durabilité et une disponibilité optimales à nos produits.
Incroyablement flexible, notre site est en mesure d'assurer un rendement d'embouteillage très économique à partir de réservoirs de 25 000 l, qu'il s'agisse de flacons de 0,5 l ou de récipients mélangeurs de 20 000 l. Grâce à des délais de fabrication très courts, les produits sont à tout moment à la fine pointe de la technologie. En fabriquant ses produits sur ses propres sites ultramodernes et en les stockant sur le site même de la production, Kärcher contribue activement à la protection de l'environnement. Les transports inutiles sont ainsi supprimés et les marchandises sont livrées directement dans le monde entier.