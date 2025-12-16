Outils de Jardinage
Que ce soit pour l'entretien des pelouses, des haies et des arbres ou pour l'enlèvement des mauvaises herbes et la collecte des feuilles. Les outils de jardinage Kärcher rendent les jardins encore plus beaux. Et grâce au fonctionnement sans fil, même sans bruit ni câble gênant.
Coupe-bordures sans fil
Les coupe-bordures sans fil Kärcher assurent une coupe nette des coins et une belle bordure de pelouse. De léger à puissant, Kärcher offre la solution adaptée à chaque domaine d'application.
Taille-haies sans fil
Parfait pour tailler les haies et les buissons. Grâce au fonctionnement sur batterie, particulièrement silencieux, maniable et sans câble gênant.
Souffleurs et aspirateurs de feuilles sans fil
Se lancent à l'assaut du jardin automnal. Les souffleurs de feuilles et aspirateurs de feuilles sans fil de Kärcher assurent l'ordre dans les allées et les jardins en un coup de vent.