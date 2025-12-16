Outils de Jardinage

Que ce soit pour l'entretien des pelouses, des haies et des arbres ou pour l'enlèvement des mauvaises herbes et la collecte des feuilles. Les outils de jardinage Kärcher rendent les jardins encore plus beaux. Et grâce au fonctionnement sans fil, même sans bruit ni câble gênant.

Kärcher Coupe-bordures sans fil

Coupe-bordures sans fil

Les coupe-bordures sans fil Kärcher assurent une coupe nette des coins et une belle bordure de pelouse. De léger à puissant, Kärcher offre la solution adaptée à chaque domaine d'application.

Kärcher Taille-haies sans fil

Taille-haies sans fil

Parfait pour tailler les haies et les buissons. Grâce au fonctionnement sur batterie, particulièrement silencieux, maniable et sans câble gênant.

Kärcher Souffleurs et aspirateurs de feuilles sans fil

Souffleurs et aspirateurs de feuilles sans fil

Se lancent à l'assaut du jardin automnal. Les souffleurs de feuilles et aspirateurs de feuilles sans fil de Kärcher assurent l'ordre dans les allées et les jardins en un coup de vent.

