Home & Garden

Kärcher Home & Garden offre une vaste gamme de produits de nettoyage pour la maison et pour le jardin et sont la marque la plus reconnue pour créer et entretenir un environnement sain à la maison. Nous sommes la marque numéro 1 de nettoyeurs haute pression à travers le monde et nous sommes aussi reconnus pour des produits novateurs comme le nettoyeur à vitre avec racloir mécanique et les meilleurs aspirateurs secs/humides de leurs catégories. Peu importe vos besoins en matière de nettoyage, des petits aux grands projets, Kärcher vous offre la solution parfaite.