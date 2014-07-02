Sans effort. Pleine puissance. La poignée-pistolet EASY!Force.

Les plus petits muscles font une pause. Les plus gros muscles font le travail.

Tous les types de force ne se ressemblent pas. Ce qui compte, c'est la quantité de masse musculaire nécessaire pour produire la force nécessaire. Les muscles plus petits se fatiguent plus rapidement que les plus gros sous la même charge. Le mouvement des articulations hors de leur position neutre est également déterminant pour la fatigue. Et c’est là que notre poignée-pistolet EASY!Force HP entre en jeu.

Afin de tenir et d'utiliser la poignée-pistolet haute pression et la lance haute pression, au lieu de stimuler des groupes musculaires plus petits dans les doigts et l'avant-bras, des groupes musculaires plus importants dans la partie supérieure du bras sont activés. Cela élimine la fatigue précoce. Avec les pistolets HP traditionnels, les doigts doivent être enroulés en un poing. Avec EASY! Force la main reste dans la position neutre relâchée, les doigts ne sont pas pliés. Le déplacement des forces de maintien des groupes musculaires petits à grands, ainsi que l'ergonomie idéale de la poignée-pistolet haute pression et la manipulation détendue, permettent de réduire considérablement la fatigue des muscles. Cela permet un travail sans fatigue à long terme et d'obtenir des résultats optimaux.