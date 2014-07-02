Sans effort. Pleine puissance. La poignée-pistolet EASY!Force.
Vous avez le pouvoir ! Seul un élément s’interpose entre vous et votre tâche : la poignée-pistolet EASY!Force HD. Elle vous donne le pouvoir d’utiliser la haute pression facilement. Le concept révolutionnaire de la poignée-pistolet EASY!Force se sert de la force de recul du jet haute pression et réduit, ainsi, à zéro la force de maintien de l’opérateur. Face au confort amélioré, proposé par cette poignée-pistolet, vous ne résisterez plus à l’envie d’utiliser le nettoyeur haute pression aussi une fois que la journée de travail est finie.
EASY!Force : maîtriser la haute pression n’a jamais été aussi simple !
Découvrez une nouvelle dimension de l’ergonomie en matière de nettoyage à haute pression: grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de maintien est réduite à zéro – pour que vous puissiez travailler plus confortablement sans vous épuiser.
Poignée-pistolet haute pression classique
La position ouverte de la main réduit l’effort.
Une question d’ergonomie.
Sans aucun doute, l’utilisation d’un nettoyeur haute pression est un travail fatigant et qui exige beaucoup d’efforts. Pour cette raison, l’ergonomie est primordiale. S’il faut maintenir en permanence la gâchette, les signes de fatigue, les douleurs à la main et une mauvaise posture de travail ne se font pas attendre. Par conséquent, pour les missions de nettoyage plus importantes, des pauses fréquentes ou même un changement d’opérateur s’imposent. Notre technologie novatrice EASY!Force met fin aux inconvénients du nettoyage à haute pression: désormais, vous bénéficierez d’une force de maintien réduite à zéro pour une maîtrise inédite de la haute pression!
Les plus petits muscles font une pause. Les plus gros muscles font le travail.
Tous les types de force ne se ressemblent pas. Ce qui compte, c'est la quantité de masse musculaire nécessaire pour produire la force nécessaire. Les muscles plus petits se fatiguent plus rapidement que les plus gros sous la même charge. Le mouvement des articulations hors de leur position neutre est également déterminant pour la fatigue. Et c’est là que notre poignée-pistolet EASY!Force HP entre en jeu.
Afin de tenir et d'utiliser la poignée-pistolet haute pression et la lance haute pression, au lieu de stimuler des groupes musculaires plus petits dans les doigts et l'avant-bras, des groupes musculaires plus importants dans la partie supérieure du bras sont activés. Cela élimine la fatigue précoce. Avec les pistolets HP traditionnels, les doigts doivent être enroulés en un poing. Avec EASY! Force la main reste dans la position neutre relâchée, les doigts ne sont pas pliés. Le déplacement des forces de maintien des groupes musculaires petits à grands, ainsi que l'ergonomie idéale de la poignée-pistolet haute pression et la manipulation détendue, permettent de réduire considérablement la fatigue des muscles. Cela permet un travail sans fatigue à long terme et d'obtenir des résultats optimaux.
Un clapet intégralement en céramique pour une durée de vie sans compromis.
Les clapets endommagés par des particules sont la cause la plus fréquente d’une défaillance des poignées-pistolets haute pression. Notre poignée-pistolet novatrice EASY!Force en finit avec les clapets défectueux: composé d’une bille et d’un siège d’étanchéité en céramique, son clapet résiste à toute particule susceptible de causer un endommagement. En résultat, cette poignée-pistolet bénéficie d’une durée de vie quintuplée par rapport à celle des poignées-pistolets dotées d’un clapet classique.
Travail intuitif et en toute sécurité.
Grâce au verrouillage sécurité de la gâchette de la nouvelle poignée-pistolet EASY!Force, un déclenchement intempestif est empêché pour une sécurité d’utilisation optimale sans perte de confort. Il suffit d’appuyer une seule fois, intuitivement, sur le verrouillage de sécurité afin de déclencher le jet à haute pression. Le pistolet demeurera actif aussi longtemps que vous maintenez la gâchette. Lorsque vous relâchez la gâchette, le pistolet coupera le jet d’eau immédiatement.
Confort dans toutes les situations.
L’ergonomie de votre travail est notre souci primordial: c’est dans cette logique que notre poignée-pistolet HP EASY!Forcevous assure une ergonomie optimale pour toutes les postures au travail. En fonction des circonstances, notamment lorsqu’il s’agit de travailler au-dessus de la tête ou en cas d’alternance des angles de travail, vous pouvez utiliser une poignée supplémentaire.
Une poignée pour un travail facilité.
Disponible en option, la poignée supplémentaire se monte aisément sur la nouvelle lance EASY!Lock et vous permet d’adapter votre posture de manière optimale à toutes les missions. En alternant régulièrement les postures, vous ménagerez votre appareil locomoteur et travaillerez de façon décontractée à long terme.
Sur la lance, une zone est prévue pour monter cette poignée supplémentaire et adapter sa position en fonction de votre taille et de l’angle de travail rapidement et facilement au moyen de la vis de réglage. La forme ergonomique de la poignée convient parfaitement tant pour les gauchers que pour les droitiers. Pour une opération sans compromis et flexible, elle n’entrave en aucun cas le maniement de la lance qui est orientable sur 360 degrés.
EASY!Lock: raccordement en un tour de main.
Nos raccords EASY!Lock brevetés vous permettent d’équiper votre nettoyeur haute pression en un tour de main. Ainsi, vous monterez et démonterez les accessoires nécessaires 5 fois plus rapidement qu’avec un raccord vissé traditionnel. Le plus de notre raccord rapide EASY!Lock: longévité et robustesse au moins identiques à celles des produits classiques.
Préparation plus rapide pour un net gain de temps lors du nettoyage.
Jusqu’ici, il vous a pris beaucoup de temps pour équiper et déséquiper votre nettoyeur haute pression, par exemple pour connecter et déconnecter les différentes interfaces. Il en va de même pour le changement d’accessoires. Notre système EASY!Lock allie les avantages d’un raccord rapide à ceux d’un raccord vissé – pour que vous bénéficiez d’un net gain de temps d’env. 80% dont vous avez besoin pour effectuer le travail proprement dit ou pour d’autres tâches importantes.
Rapidité, sécurité et robustesse inédites.
Rien n’est plus sûr, ni plus fiable ni plus durable qu’un raccord fileté. Et rien ne permet de gagner plus de temps qu’un raccord rapide. Alliant les avantages des deux types de raccord, notre raccord EASY!Lock est aussi puissant que les raccords filetés et aussi flexible qu’un raccord rapide. Son filetage est freiné à l’aide d’un cône. En un tour de main – un tour de 360° –, le filetage multiple avec guide d’insertion vous permet de relier tous les accessoires, du nettoyeur haute pression jusqu’à la buse – rapidement, en toute sécurité et sans perte de fiabilité au cours du cycle de vie.
Progrès en toute légèreté.
L’innovation ne pèse pas lourd: le poids du système EASY!Lock n’est pas supérieur à celui des raccords rapides classiques. En outre, vous profitez dorénavant d’une petite amélioration qui produit un énorme effet: le joint côté buse de la lance n’est plus disposé axialement à l’avant mais se trouve désormais radialement immédiatement en amont du filetage de maintien. Ainsi, le joint est non seulement mieux protégé contre la perte, mais bénéficie aussi d’une longévité nettement augmentée.
Pour un raccordement parfait.
Afin d’assurer un raccordement irréprochable au niveau de toutes les interfaces existantes – à partir du nettoyeur haute pression jusqu’aux buses – et une compatibilité avec tous les modèles, 8 adaptateurs sont proposés. Ainsi, vous continuez d’utiliser vos matériels et accessoires aussi en combinaison avec les nouveaux matériels et accessoires dotés de raccords EASY!Lock.
Grâce à notre recherche d’adaptateur, vous obtenez une liste claire de tous les adaptateurs et de leurs applications prévues. L’adaptateur 2, par exemple, vous permet d’adapter chaque modèle de nettoyeur haute pression doté d’un raccord M22 x 1,5 au nouveau système EASY!Lock, et ce en un tour de main.