Nettoyeurs haute pression
Pourquoi Kärcher fait une différence. Qu'il s'agisse d'un traitement doux ou d'un nettoyage puissant - les nettoyeurs haute pression Kärcher offrent la solution parfaite pour chaque tâche de nettoyage. Là où la saleté dominait auparavant, il n'y a plus que propreté. Kärcher ajoute de la valeur à votre environnement et redonne de la valeur : l'ancien devient nouveau, le miteux devient chic. Une ingénierie passionnée, les exigences de qualité les plus élevées et des décennies d'expérience dans le développement de nettoyeurs haute pression innovants rendent cela possible.
Nos nettoyeurs haute pression
Marque de nettoyeurs haute pression la plus vendue actuellement
Kärcher a reçu un GUINNESS WORLD RECORDS™ en tant que marque de nettoyeurs haute pression la plus vendue actuellement.
Une technologie qui vous permet d'avancer
Des performances supérieures pour jusqu'à 50 % d'économies de temps, d'eau et d'énergie
Une qualité visible et tangible
Qualité de marque fiable, bon fonctionnement et puissance testés à 100%
Une confiance basée sur l'expérience
Pionnier et leader du marché du domaine du nettoyage
Une durabilité qui aide l'homme et l'environnement
Encouragement de l'économie circulaire et diminution des substances nocives tout au long de la chaîne de valeur
Des produits aussi variés que votre vie
L'appareil adapté à chaque besoin, des accessoires adaptés à toutes les applicationsEn savoir plus
Les premiers nettoyeurs haute pression avec une connexion d'application.
Ramenez le WOW comme un expert
Entrez dans la cour des grands ! Les appareils Kärcher Smart Control sont les premiers nettoyeurs haute pression connectés. Peu importe ce que vous souhaitez nettoyer, l'assistant d'application vous montre le bon réglage et le transmet directement de votre smartphone à votre Kärcher. Toujours la bonne pression, toujours les bons accessoires – pour un résultat de nettoyage optimal et une expérience de nettoyage exceptionnelle.
Nettoyer comme un professionnel grâce à l'assistant d'application
Il vous suffit d'installer l'application Kärcher Home & Garden sur votre smartphone et d'y connecter le nettoyeur haute pression Smart Control pour bénéficier d'un nettoyage encore plus facile et plus efficace. L'assistant d'application intégré dans l'application fournit des conseils et des astuces pratiques pour une multitude de situations de nettoyage et d'objets à nettoyer, par exemple le niveau de pression optimal pour l'objet à nettoyer.
Mode Boost
Pour plus de puissance, les appareils Smart Control disposent d'un mode boost. Afin de venir à bout des saletés les plus tenaces, ce dernier permet de libérer encore plus de pression pendant trente secondes. Le mode boost peut être activé via le pistolet ou l'application.
Tout en un
Avec ses équipements astucieux tels que le pistolet Smart Control, la lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 et le système de détergent Plug ’n’ Clean, vous pouvez aborder sereinement tous les défis de nettoyage.
L'application Home & Garden
Que serait la force sans l'intelligence ? Pas grand-chose ! C'est pourquoi les appareils de la gamme Smart Control n'affichent pas seulement une grande puissance, mais aussi l'expertise approfondie de Kärcher. Il vous suffit d'activer le Bluetooth pour connecter votre nettoyeur haute pression Smart Control à l'application Home & Garden sur votre smartphone. Et grâce à nos conseils professionnels, vous pourrez même rendre leur effet WOW aux objets que vous nettoyez rarement voire pour la toute première fois, comme si vous étiez vous-même un expert.
Les zones d'application pour les nettoyeurs haute pression
Les nettoyeurs haute pression sont la façon la plus efficace de nettoyer les zones à l’extérieur et sont extrêmement faciles à utiliser : branchez l’unité à l’alimentation en eau et à une prise de courant, ouvrez le robinet, mettez le nettoyeur haute pression en marche et commencez à vous amuser en nettoyant! Vous pouvez facilement régler la pression d'eau en tournant la lance Vario et en vous rapprochant ou en vous éloignant de la surface de nettoyage. Vous avez une zone difficile à nettoyer? Utilisez la lance Dirtblaster Combinés avec les accessoires, les nettoyeurs haute pression deviennent de vrais passe-partout : du nettoyage de votre terrasse jusqu’au vidage des gouttières, les possibilités sont presque illimitées. Vous voulez d'autres trucs? Nos exemples vous montrent comment obtenir de meilleurs résultats de nettoyage avec votre nettoyeur haute pression.
Les nettoyeurs haute pression Kärcher offrent la solution parfaite pour toutes les tâches de nettoyage!
Nos recherches indiquent que les projets de nettoyage les plus communs incluent :
- bicyclettes
- équipements/outils pour pelouses et jardin
- meubles de patio
- clôtures et passages
- motocyclettes et scooters
- petites voitures
- escaliers et entrées
- voitures intermédiaires, camion et VUS
- murs de briques et de pierres
- véhicules hors route et VR
- piscines et grandes terrasses
- extérieur de la maison et allées
Voir ci-dessous certains exemples d'applications possibles :
Dalles couvertes de mousse
Comme la mousse forme une couche épaisse à la surface des dalles, mais pénètre aussi dans les pores de la pierre, on utilise la rotabuse pour l'enlever. Cette buse produit un jet en rotation : la puissance de nettoyage d'un jet crayon concentré est combinée au rendement surfacique d'un jet plat. Maintenir le jet haute pression à la verticale au-dessus des dalles et se déplacer lentement d'une dalle à l'autre à une distance d'environ 20 à 30 cm.
Véhicules
Les accessoires spécifiques et détergents Kärcher garantissent un entretien en profondeur des véhicules. Pour que votre voiture brille à nouveau en quelques étapes et reste propre pour longtemps, commencez par enlever la saleté à l'aide du jet haute pression, apergez ensuite le véhicule à l'aide de la fonction détergent ou du canon à mousse avec du shampoing auto Kärcher et laissez agir un instant. Pour terminer, nettoyez le véhicule avec la lance Vario Power en procédant du bas vers le haut pour que le détergent agisse de manière optimale.
Terrasses
Les T-Racer pour terrasses permettent de nettoyer de grandes surfaces de manière optimale et dans le respect des matériaux : Les hélices réglables en hauteur, dotées de deux buses haute pression, créent un effet hydroglisseur qui maintient le T-Racer en suspens au-dessus du sol. Ainsi, une grille protectrice intégrée protège les hélices et les buses haute pression de dégâts causés par des pierres ou autres. Aucune goutte d'eau ne s'échappe, vous êtes protègé des éclaboussures.
Équipement du jardin
Fini de frotter ! Nettoyez vos pots de fleurs, bêche, pelle, râteau, brouette, etc. de manière extrêmement efficace à l'aide du nettoyeur haute pression de Kärcher. Pour ce faire, utilisez la lance Vario Power et la lance Multi Power Jet.
Mobilier du jardin
Éliminez les taches disgracieuses causées sur les meubles de jardin par la pollution ou par l'hiver.. En cas de saleté plus tenace, il est conseillé de combiner la brosse de lavage Kärcher avec du détergent Kärcher.
Volets
Avant le nettoyage, descendez entièrement les volets. Placez ensuite la lance Vario Power en basse pression et appliquez le détergent. Commencez par la partie inférieure du volet. Laissez agir le détergent quelques minutes afin que la saleté se dissolve correctement. Enlevez ensuite la saleté dissoute à l'aide de la brosse, puis utilisez le jet haute pression.
Accessoires et produits nettoyants.
Tous les éléments comptent. Avec la bonne combinaison d’accessoires et de produits nettoyants, même la saleté la plus tenace n'a aucune chance. Les accessoires d’origine Kärcher augmentent la performance de nettoyage, réduisent le temps nécessaire pour compléter un projet et réduisent aussi l’effort global nécessaire pour obtenir les résultats désirés.
Accessoires
Kärcher propose une large gamme d'accessoires et de détergents. Ainsi, nous pouvons proposer la solution adéquate pour chaque tâche de nettoyage spécifique. Nos accessoires peuvent être raccordés sans problème à chaque nettoyeur haute pression grâce au système simple de baïonnette.
Détergents
La nouvelle génération de détergents de Kärcher séduit par son principe actif 3-en-1 unique en son genre. Parallèlement à leur excellent effet nettoyant, ils garantissent un nettoyage en douceur et une protection fiable - et épargnent à l'utilisateur beaucoup de temps et de peine. Par l'emploi de matières premières naturelles et renouvelables, Kärcher mise désormais résolument sur le développement durable. Le concept intelligent de la bouteille séduit également. Qu'ils se clipsent directement sur l'appareil (Plug'n'Clean), pour un remplissage manuel du réservoir ou pour servir de bidon à tuyau d'aspiration, les détergents sont universellement adaptés à l'ensemble des nettoyeurs haute pression Kärcher.