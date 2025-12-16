Nettoyage mobile

Pourquoi emporter la saleté partout alors qu'il est possible de rendre leur effet WOW à tous les objets partout et sans attendre ? Le nettoyage mobile, ce sont des appareils à moyenne et à basse pression légers et compacts qui permettent de nettoyer rapidement et en douceur le vélo, le mobilier de camping, la poussette, les chaussures de marche, le chien et bien plus encore, même en étant loin de toute prise électrique et de tout raccordement d'eau. Que ce soit en plein milieu de nulle part ou vite fait, bien fait autour de sa propre maison. Grâce à la puissante batterie lithium-ion et au réservoir à eau ou au flexible d'aspiration, tout peut être nettoyé directement là où cela a souvent le plus de sens : sur place.