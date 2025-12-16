ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

Que ce soit comme aspirateur d'atelier ou comme aspirateur pour voitures, pour des saletés humides ou sèches, pour les gros déchets ou les poussières fines : les aspirateurs eau et poussières Kärcher offrent des possibilités d'utilisation variées à l'intérieur et à l'extérieur. À cet effet, ils s'illustrent par leur puissance d'aspiration exceptionnelle, leur efficacité énergétique élevée et leur format robuste. De nombreuses fonctions utiles et une gamme étendue d'accessoires font de ces appareils polyvalents la solution aux problèmes rencontrées à la maison, au jardin et à l'atelier de bricolage.

People celebrate party on terrace

People celebrate party inside house

Person works wood in workshop

People in car

BRING BACK THE WOW. PEU IMPORTE CE QUI SE PASSE.

Qu'elles soient humides ou sèches : la puissante gamme WD vient à bout de toutes les saletés. 

Découvrez les aspirateurs universels de Kärcher. Leur puissance d'aspiration élevée pour une élimination rapide et intégrale des saletés sur tous les sols ramène l'effet WOW dans votre maison et à l'extérieur. Qu'il s'agisse de saletés humides ou sèches, le WD et ses accessoires variés sont vos alliés de confiance.

Des possibilités d'application variées

La multifonctionnalité est inscrite dans l'ADN de nos aspirateurs eau et poussières. Puissants et polyvalents, ces appareils permettent d'obtenir un résultat impeccable partout : à la cave, à l'atelier, au garage ou au jardin. Pour les travaux de rénovation, pour aspirer la voiture, pour éliminer des éclats de verre ou de l'eau déversée. Peu importe qu'il s'agisse de saletés sèches ou humides, de gros déchets ou de poussières fines ou même de grandes quantités d'eau : ces concentrés de puissance garantissent toujours un ramassage fiable.

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Puissance de nettoyage et puissance d'aspiration hors pair

Lorsque les aspirateurs domestiques classiques atteignent leurs limites, les aspirateurs eau et poussières Kärcher ne font que commencer. Offrant à la fois une aspiration puissante et un fonctionnement peu gourmand en énergie, les aspirateurs eau et poussières garantissent un ramassage optimal des saletés grâce à la complémentarité parfaite des appareils et des accessoires. Ils permettent un nettoyage en profondeur et rapide. Et grâce à l'aspiration pendant le sciage, le ponçage et de nombreuses autres tâches, ils réduisent également l'exposition aux poussières et aux copeaux, garantissant ainsi des conditions de travail propres.

Kärcher multi-purpose vacuum cleaners

Encore plus de confort

Un niveau de confort inédit : le format compact permet un rangement peu encombrant. À cet effet, le flexible et les accessoires peuvent être rangés à même l'appareil. Grâce à des concepts de filtration innovants, les aspirateurs eau et poussières s'utilisent en tout confort, sans aucun contact avec la saleté. En outre, les aspirateurs eau et poussières s'illustrent par leur longue durée de vie due à leur qualité et à leur robustesse élevées.

Compact wet and dry vacuum cleaners
Possibilités d'application

Les robustes aspirateurs eau et poussières de Kärcher excellent dans de nombreuses tâches. Ils éliminent les saletés sèches tout aussi efficacement que les saletés humides, et même les grandes quantités d'eau ne leur posent aucun problème.

Kärcher WD 5 P S

Nettoyage de la voiture

Avec un aspirateur eau et poussières Kärcher, vous pouvez aspirer la voiture à fond. Un vaste éventail d'accessoires permet de nettoyer entre les sièges et aux endroits difficiles d'accès.

Kärcher WD 5 P S

Rénovation

Les aspirateurs eau et poussières Kärcher viennent aussi à bout des gros gravats. Le système de filtration innovant et la puissance d'aspiration élevée constante facilitent le procédé de nettoyage et permettent de travailler avec une faible consommation d'électricité. Même les gravats mouillés ou humides ne sont pas un problème.

Kärcher WD 3 P S

Atelier

Élimination confortable des poussières pendant le travail du bois et à l'atelier. Sur les modèles à prise électrique intégrée, les appareils électroportatifs peuvent être raccordés directement à l'aspirateur eau et poussières pour aspirer automatiquement les copeaux de bois dès qu'un sciage a lieu.

Kärcher WD 2

Liquides et éclats de verre

Nos aspirateurs eau et poussières portent bien leur nom : grâce à leur puissance d'aspiration élevée, à leurs cuves résistantes et à la possibilité d'aspirer sans sac filtrant, les bouteilles cassées, les petites flaques ou les saletés humides ne sont pas un problème pour eux.
 

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Eau déversée

Les grandes flaques peuvent avoir diverses causes, mais dans tous les cas, un aspirateur eau et poussières Kärcher permettra de les aspirer efficacement. La grande cuve garantit des sessions d'aspiration prolongées pour que même les grandes quantités d'eau puissent être ramassées rapidement et à moindre effort.

Wet and dry vacuum cleaners with blower function

Jardin

Les aspirateurs eau et poussières soulagent efficacement l'utilisateur et peuvent même s'utiliser au jardin. Petites branches, galets, feuilles mortes : il suffit de les aspirer ou de les écarter grâce à la fonction de soufflerie.

Wet and dry vacuum cleaners for outside areas

Extérieur

Terrasses, garage, entrée de maison et escaliers – tout retrouve sa propreté en un tour de main avec les aspirateurs eau et poussières.

Wet and dry vacuum cleaners for inside areas

Intérieur

Les modèles WD peuvent s'utiliser comme des aspirateurs poussières ordinaires pour aspirer les pièces d'habitation et offrent d'excellents résultats de nettoyage grâce à des accessoires spéciaux tels que le suceur pour moquettes.

FAQs

Comment fonctionne le décolmatage du filtre des aspirateurs eau et poussières Kärcher ?

Comment remplacer un filtre à cartouche (WD 2 à WD 3) ?

Comment remplacer un filtre plissé plat (WD 4 à WD 6) ?

Comment mettre en place le sac filtrant sur les aspirateurs eau et poussières Kärcher (WD 2 à WD 6) ?

Comment ranger le flexible sur les aspirateurs eau et poussières Kärcher (WD 3 à WD 6) ?

La fonction de nettoyage du filtre intégrée permet de nettoyer rapidement et efficacement les filtres colmatés sur tous les modèles Premium des gammes WD 5 à WD 6 en actionnant le bouton de décolmatage. Même les tâches de nettoyage les plus difficiles peuvent ainsi être effectuées avec une puissance d'aspiration constamment élevée.

Saletés sèches ou humides, poussières fines ou gros déchets : les suceurs pour sol spécialement développés à cet effet garantissent un ramassage parfait des saletés, s'illustrent par leurs propriétés de glisse optimales et s'adaptent rapidement et simplement aux saletés sèches ou humides : la commutation se fait en tout confort grâce à la commande au pied du suceur pour sol commutable. Ces suceurs pour sol spécifiques garantissent une aspiration agréable à tout point de vue.

Aspiration de poussières

Sur les appareils équipés d'un filtre en mousse (WD 2), nous conseillons toujours l'utilisation complémentaire d'un sac filtrant.

Dans le cas des appareils avec filtre à cartouche ou filtre plissé plat (WD 3 à WD 6), il convient d'utiliser un sac filtrant pour l'aspiration de poussières fines. Pour d'autres utilisations, l'aspiration peut également se faire sans sac filtrant, sans aucun problème.

Aspiration de surfaces humides

Lors de l'aspiration de liquides ou de saletés humides, nous recommandons d'aspirer sans sac filtrant. Les filtres en mousse, les filtres à cartouche et les filtres plissés plats ne risquent pas d'être endommagés pendant l'aspiration de surfaces humides.

Nettoyer le filtre en mousse et le filtre à cartouche à l'eau courante au besoin. Ne pas frotter ni brosser les filtres. Laisser entièrement sécher les matériaux filtrants avant de les réutiliser.

Les aspirateurs eau et poussières de Kärcher ne sont pas adaptés à l'aspiration de cendres. Les cendres froides peuvent être aspirées à l'aide d'un préséparateur de cendre ou bien vous utilisez un aspirateur cendre Kärcher.

Les différents modèles Kärcher possèdent différents volumes de remplissage ; par conséquent, le volume de remplissage max. dépend du modèle d'appareil en question. Lorsque le volume de remplissage max. est atteint, un flotteur obture l'orifice d'aspiration et il est impossible de poursuivre l'aspiration. L'appareil ne se coupe pas automatiquement mais continue de fonctionner à un régime plus élevé. Arrêtez immédiatement l'appareil et videz la cuve.

L'indication du nombre de watts minimal ou maximal de la prise électrique figure sur cette dernière et peut y être consultée.

Accessories for Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Accessoires pour aspirateurs eau et poussières : encore plus pratiques, encore plus efficaces

Les accessoires ont été développés spécialement pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. En association avec les appareils, ils déploient une efficacité de nettoyage insoupçonnée et augmentent les possibilités d'utilisation.