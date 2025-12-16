ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

Qu'elles soient humides ou sèches : la puissante gamme WD vient à bout de toutes les saletés.

Découvrez les aspirateurs universels de Kärcher. Leur puissance d'aspiration élevée pour une élimination rapide et intégrale des saletés sur tous les sols ramène l'effet WOW dans votre maison et à l'extérieur. Qu'il s'agisse de saletés humides ou sèches, le WD et ses accessoires variés sont vos alliés de confiance.