NETTOYEURS VAPEUR

Kärcher a fait tester l'efficacité de ses nettoyeurs à vapeur dans la lutte contre les virus dans un laboratoire indépendant. Résultat : si elles sont utilisées correctement, les machines éliminent jusqu'à 99,999% des virus enveloppés*, tels que le coronavirus ou la grippe, et 99,99% des bactéries domestiques courantes** sur surfaces dures. Comme les désinfectants sont actuellement réservés principalement aux soins ambulatoires et aux patients hospitalisés, les nettoyeurs à vapeur peuvent apporter une précieuse contribution à l'hygiène générale - à la fois dans les ménages privés et dans les utilisations commerciales et industrielles.

Les virus enveloppés*, tels que le coronavirus ou la grippe, peuvent être neutralisés à des températures élevées. Comme les virus ne sont pas des germes ou des organismes vivants, les experts parlent également d'inactivation virale. En laboratoire, un virus testé certifié (Vaccinia-Ankara-Virus modifié), représentatif des virus enveloppés, a été distribué sur une surface dure. Cette zone a ensuite été nettoyée avec la buse manuelle d'un nettoyeur à vapeur et le tampon en microfibre approprié. Il a été démontré qu'une réduction significative jusqu'à 99,999%* des virus pouvait être obtenue à une pression de vapeur maximale et avec une durée de nettoyage de 30 secondes sur une zone.