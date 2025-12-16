NETTOYEURS VAPEUR
Les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent jusqu'à 99,9 %* des virus enveloppés et jusqu'à 99,9 %** des bactéries domestiques, garantissant une hygiène maximale et un environnement de vie sain. Que ce soit dans la cuisine, la salle de bain ou même sur les sols, c'est parti à toute vapeur avec Kärcher ! Fabriqué en Allemagne.
Tue jusqu'à 99,999% des virus enveloppés. * Et des bactéries.**
Kärcher a fait tester l'efficacité de ses nettoyeurs à vapeur dans la lutte contre les virus dans un laboratoire indépendant. Résultat : si elles sont utilisées correctement, les machines éliminent jusqu'à 99,999% des virus enveloppés*, tels que le coronavirus ou la grippe, et 99,99% des bactéries domestiques courantes** sur surfaces dures. Comme les désinfectants sont actuellement réservés principalement aux soins ambulatoires et aux patients hospitalisés, les nettoyeurs à vapeur peuvent apporter une précieuse contribution à l'hygiène générale - à la fois dans les ménages privés et dans les utilisations commerciales et industrielles.
Les virus enveloppés*, tels que le coronavirus ou la grippe, peuvent être neutralisés à des températures élevées. Comme les virus ne sont pas des germes ou des organismes vivants, les experts parlent également d'inactivation virale. En laboratoire, un virus testé certifié (Vaccinia-Ankara-Virus modifié), représentatif des virus enveloppés, a été distribué sur une surface dure. Cette zone a ensuite été nettoyée avec la buse manuelle d'un nettoyeur à vapeur et le tampon en microfibre approprié. Il a été démontré qu'une réduction significative jusqu'à 99,999%* des virus pouvait être obtenue à une pression de vapeur maximale et avec une durée de nettoyage de 30 secondes sur une zone.
Produits
La meilleure vadrouille ***
À toute vapeur pour nettoyer la maison
Nettoyage de la cuisine
Qu'il s'agisse de la robinetterie, du carrelage mural, de surfaces en verre et synthétiques, de hottes aspirantes, de plaques de cuisson, de poêles ou d'éviers, les nettoyeurs à vapeur rendent la cuisine hygiéniquement propre - et tout cela sans produits chimiques.
Nettoyage de cuisine
Nettoyage de la salle de bain
Les nettoyeurs à vapeur font parfaitement le travail et garantissent une propreté hygiénique absolue, même lors du nettoyage du carrelage mural, des surfaces en verre et miroir, des fenêtres, de la robinetterie, des cabines de douche, des fissures et des crevasses.
* Les tests ont montré qu'avec un nettoyage localisé de 30 secondes à un niveau de vapeur maximum et en contact direct avec la surface de nettoyage avec le nettoyeur à vapeur Kärcher 99,999% des virus enveloppés tels que le coronavirus ou la grippe (à l'exclusion du virus de l'hépatite B) peuvent être éliminés sur les surfaces dures domestiques courantes et lisses (germe de test: vaccin modifié - Ankara-Virus).
** Lors d'un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher, 99,99% de toutes les bactéries domestiques courantes seront tuées sur les surfaces domestiques courantes dures et lisses, à condition que la vitesse de nettoyage de 30 cm/s soit à un niveau de vapeur maximum et contact direct avec la surface de nettoyage (germe d'essai: Enterococcus hirae).
*** Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher donne de meilleures performances de nettoyage que le nettoyage manuel avec une vadrouille et un détergent. Testé selon les normes de performance internationales.