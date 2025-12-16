Technologie d'aspiration industrielle
Des appareils mobiles aux unités d'aspiration ou de dépoussiérage clés en main En version mobile ou stationnaire, pour aspirer de petites ou de grandes quantités de matières liquides ou solides, inoffensives ou nocives – avec les aspirateurs industriels et les unités de dépoussiérage Kärcher, vous viendrez à bout des tâches de nettoyage les plus difficiles.
Aspirateurs industriels
Les aspirateurs industriels sont conçus pour l'aspiration stationnaire ou mobile des copeaux secs et humides, des poussières grossières et d'autres particules similaires qui se déposent. À cet effet, les aspirateurs industriels fonctionnent à basse pression élevée et à un débit volumique d'air relativement faible.