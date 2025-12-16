Aspirateurs industriels liquides/copeaux

Des aspirateurs industriels pour les quantités importantes de copeaux abrasifs et de lubrifiants Le secteur de l'industrie nécessite des aspirateurs capables de résister aisément plusieurs heures par jour ou en fonctionnement continu 24/7. L'éventail des matières à aspirer va des petites aux très grandes quantités de copeaux abrasifs et de grosses particules jusqu'aux liquides tels que l'huile, les émulsions réfrigérantes et l'eau en passant par les dépôts de fluides.