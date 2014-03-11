Balayeuses

Balayeuses mécaniques pour balayer comme les professionnels La meilleure saison pour le balayage ? Toute l'année ! Peu importe qu'il s'agisse de pétales au printemps, de sable en été, de feuilles mortes en automne ou de matières d'épandage en hiver. Les balayeuses efficaces et ergonomiques S 4 et S 6 de Kärcher garantissent toute l'année et en un temps record un environnement impeccable, tout autour de la maison comme dans le jardin.