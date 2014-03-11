Balayeuses
Balayeuses mécaniques pour balayer comme les professionnels La meilleure saison pour le balayage ? Toute l'année ! Peu importe qu'il s'agisse de pétales au printemps, de sable en été, de feuilles mortes en automne ou de matières d'épandage en hiver. Les balayeuses efficaces et ergonomiques S 4 et S 6 de Kärcher garantissent toute l'année et en un temps record un environnement impeccable, tout autour de la maison comme dans le jardin.
Avantages des balayeuses mécaniques
Faciles à utiliser
Balayage facile sans efforts ou contraintes.
Flexibles et confortables
La poignée de poussée sur les balayeuses mécaniques est ajustable en hauteur et peut être complètement repliée pour faciliter le rangement.
La propreté dans tous les détails
Les longs poils sur les brosses latérales assurent un nettoyage complet sur les côtés.
Simples et compactes
Toutes nos balayeuses mécaniques peuvent être rangées d'une manière compacte en quelques étapes simples : pliez simplement la poignée de poussée et positionnez la balayeuse mécanique à la verticale. C’est fait!
Facile à vidanger
Le réservoir dans les balayeuses mécaniques Kärcher peut être très facilement enlevé pour être vidangé – prenez, soulevez et c'est tout! Aucun contact avec la saleté.
Autonomes
Les réservoirs de balayeuse mécanique peuvent facilement être enlevés et sont conçus de manière à être facilement remis en place.