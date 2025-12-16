Nettoyeurs de vitres
Sans traces. Rapide. Multifonction. Le nettoyeur de vitres sans fil garantit une propreté sans traces, et ce, sans gouttes d'eau sale. Qui plus est, le nettoyeur de vitres ne permet pas seulement un nettoyage rapide et efficace des vitres, mais également de toutes les surfaces lisses telles que les miroirs, les plaques de cuisson, les portes, le carrelage et les tables.
Propreté sans traces en 3 étapes
Pulvériser
Pulvériser la vitre avec le nettoyant vitres contenu dans le pulvérisateur.
Nettoyer
Ensuite, frotter la vitre avec la bonnette microfibre présente sur le pulvérisateur pour enlever les salissures incrustées.
Aspirer
Pour finir, aspirer l'eau sur la vitre à l'aide du nettoyeur de vitres. Le tour est joué !
Les vitres sont propres, sans trace et aucune goutte n'a coulé sur le sol.
Une solution pour toutes les surfaces lisses
Le nettoyage des vitres
Le nettoyage des vitres n'a jamais été aussi simple. Utilisez notre nettoyeur de vitres pour des résultats sans traces en quelques secondes.
Nettoyer les cabines de douche et les murs carrelés
Aspirez sans effort les cabines de douche et les murs carrelés dans la douche et la salle de bain.
Aspirer les liquides
Aspirez simplement les liquides renversés avec le nettoyeur de vitres Kärcher.
Aspirer la condensation
Aspirez rapidement l'excès d'humidité sur les vitres avec les nettoyeurs de vitres de Kärcher.
Caractéristiques des nettoyeurs de vitres Kärcher
Accessoires et détergents appropriés
La gamme d'accessoires et de produits de nettoyage est le complément parfait et, grâce à des idées de produits sophistiquées, garantit un nettoyage des vitres encore plus pratique et adapté à toutes les applications.