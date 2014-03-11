Solutions industrielles
Des produits à usage professionnel. Trouver la meilleure solution pour les tâches de nettoyage est un point de plus en plus important pour les entreprises du secteur industriel. C’est pourquoi nous avons développé une vaste gamme de produits précisément pour répondre à chacune de vos exigences ainsi que pour réduire le temps de nettoyage, les coûts et la consommation des ressources sans faire de compromis sur la performance. Nous comprenons les exigences de votre entreprise, peu importe le secteur d'activité dans lequel vous opérez.
Agriculture
Les appareils et les concepts de nettoyage Kärcher novateurs aident à faire face aux différentes exigences de nettoyage du secteur de l'agriculture.
Automobile
Kärcher offre des concepts de nettoyage qui sont faits sur mesure selon les exigences spécifiques des concessionnaires automobiles et des ateliers mécaniques.
Entrepreneurs en entretien d’immeubles
Des produits novateurs qui garantissent le plus haut niveau de propreté, d'efficacité et de facilité d’utilisation dans le nettoyage des immeubles et des devantures.
Construction
Les machines professionnelles qui correspondent à une grande variété de tâches de nettoyage dans le secteur des immeubles et du commerce.
Soins de santé - Hôpitaux
Systèmes de nettoyage efficaces et professionnels pour les hôpitaux qui allient une salubrité impeccable avec la rentabilité.
Hébergement - Hôtels
Systèmes de nettoyage professionnel pour une gestion durable de la salubrité dans les hôtels et les restaurants.
Industriel
Un partenaire d'expérience en qui vous pouvez avoir confiance pour toutes vos tâches de nettoyage.
Service public
Des appareils de nettoyage permettant une efficacité de travail pour les services publics et assurant du même coup une excellente propreté.
Vente au détail
Nos solutions pour la propreté et la netteté dans les centres commerciaux, les établissements de vente au détail et les commerces de gros.
Transport et logistique
Des technologies de nettoyage efficaces spécialement conçues pour le monde exigeant des transports et de la logistique.
Êtes-vous intéressé par nos solutions spécialement adaptées à votre industrie?
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et l'un de nos représentants dans votre région vous contactera pour discuter de vos besoins.