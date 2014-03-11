Solutions industrielles

Des produits à usage professionnel. Trouver la meilleure solution pour les tâches de nettoyage est un point de plus en plus important pour les entreprises du secteur industriel. C’est pourquoi nous avons développé une vaste gamme de produits précisément pour répondre à chacune de vos exigences ainsi que pour réduire le temps de nettoyage, les coûts et la consommation des ressources sans faire de compromis sur la performance. Nous comprenons les exigences de votre entreprise, peu importe le secteur d'activité dans lequel vous opérez.