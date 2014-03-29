Transport
Pour un environnement de travail propre. La logistique est fondée sur une synchronisation et une coordination précisions. La nécessiter du nettoyage des entrepôts, des véhicules et des bureaux ne doit pas interférer avec les horaires. Les solutions choisies ne doivent pas devenir un fardeau supplémentaire, mais plutôt vous aider à travailler rapidement et efficacement. C'est là que Kärcher peut intervenir, avec des systèmes de nettoyage haute performance, des conseils judicieux et un service excellent, pour assurer un environnement de travail propre.
Les meilleurs équipements de nettoyage pour les entrepôts.
Les zones de logistique sont très achalandées, ce qui est très exigeant en matière de nettoyage. Les résidus d’emballage, les déchets en papier et les marques causées par les pneus s’enlèvent facilement et sans effort grâce aux autolaveuses puissantes et robustes, les balayeuses mécaniques avec aspirateurs et les aspirateurs à sec. Ces équipements compacts qui sont conçus pour offrir une bonne manœuvrabilité. Les nombreuses variantes sont disponibles, des entraînements à batterie aux cabines.
Sûr dans les espaces restreints
Permettre un nettoyage sûr dans les allées étroites et entre les rayonnages élevés n’est pas un problème pour Kärcher. Les équipements compacts permettent d’assurer une meilleure manœuvrabilité et les toits de protection fournissent la sécurité nécessaire. La performance surfacique de 12 000 m²/h et la grande autonomie de la batterie permettent d’assurer de plus longs intervalles de travail.
Systèmes de convoyeur
Les systèmes de convoyeur sont constamment en mouvement. De ce fait, ils sont continuellement sujet à la contamination. Qu’il s’agisse de matériaux d’emballage, de bordereau ou de saleté provenant des conteneurs. Les appareils de nettoyage de Kärcher, comme les aspirateurs à sec/humide ou les balayeuses mécaniques ou les autolaveuses autotractées retirent rapidement toute la saleté sans interrompre le fonctionnement.
Chambres froides
Les zones sensibles de salubrité nécessitent une consultation optimale ainsi qu’un plan de nettoyage précis. Les bactéries, les virus et les champignons se retrouvent partout. En pensant à ceci, Kärcher offre les produits nettoyants et désinfectants appropriés. Votre solution complète à partir d’un seul fournisseur.
Une performance exceptionnelle pour les grandes surfaces.
Les zones extérieures sont non seulement assujetties à la saleté produite par les opérations quotidiennes, mais aussi par des facteurs environnementaux. Les dépôts provenant des véhicules, la boue, la poussière, la pluie et la neige peuvent être éliminées facilement avec les équipements puissants de Kärcher. Les balayeuses mécaniques à conducteur porté avec des performances surfaciques de 23 520 m²/h peuvent nettoyer pratiquement tous les surfaces sans effort et les nettoyeurs haute pression et leur débit d'eau allant jusqu’à 1 300 l/h permettent d’éliminer la saleté la plus tenace rapidement.
Zones extérieures
La propreté est essentielle pour la sécurité dans les grandes surfaces. Une manutention continue des matières et les différents facteurs environnementaux exigent des solutions de nettoyage rapides et efficaces. Avec la performance surfacique élevée des équipements à conducteur porté de Kärcher, les grandes superficies extérieures et les entrepôts sont facilement nettoyés sans interrompre ou retarder les procédures routinières de logistique. Pas de bois sans bran de scie. Tous les cours à bois et les entrepôts d’acier viennent vite encombrés de résidus provoqués par leurs activités quotidiennes qui peuvent être retirés rapidement grâce aux balayeuses mécaniques avec aspirateur de Kärcher. Les appareils à conducteur porté sont parfaits pour nettoyer de grandes superficies ou les appareils autotractés pour une utilisation localisée. Les poussières dangereuses peuvent être retirées en toute sécurité grâce à la grande capacité des aspirateurs industriels.
Stockage des palettes
La propreté est essentielle lorsque des palettes doivent être transportées rapidement et en toute sécurité. La saleté est un obstacle majeur aux opérations de routine. Les balayeuses mécaniques de Kärcher sont parfaites pour assurer la propreté des zones de stockage extérieures. Le nettoyage est rapide, efficace et pratique.
Quai de chargement
Arrivés et départs, chargements et déchargements, les quais de chargement sont constamment utilisés. La saleté s’y accumule jour après jour. Les nettoyeurs haute pression de Kärcher sont la meilleure solution. Ils enlèvent les résidus tenaces, sont en mesure d’accéder aux espaces restreints et nettoient rapidement.
Une performance puissante pour tous les types de véhicules commerciaux.
Un parc de véhicules propres sur la route. Kärcher offre des systèmes optionnels pour permettre le nettoyage rapide, simple et efficace des véhicules commerciaux, comme le TB de Kärcher : le portique de lavage pour les camions. Kärcher met à votre disposition des installations de lavage mobile monobrosse, des produits nettoyants adaptés et des systèmes de traitement de l'eau permettant de réaliser des économies. Kärcher satisfait à toutes ces demandes.
Un nettoyage véritablement en profondeur
Nettoyez sans effort les endroits difficilement accessibles : Les nettoyeurs haute pression Kärcher sont parfaits pour nettoyer les arches de roues, les châssis de véhicule et les espaces entre les cabines et les remorques.
Les bons accessoires pour chaque application
Accomplissez plus avec les accessoires Kärcher, par exemple une brosse de lavage rotative. Grâce à la puissance du jet d’eau, celui-ci élimine les poussières fines et la saleté de toutes les surfaces.
Nettoyage du bureau selon le plan
Kärcher offre la solution parfaite de nettoyage des bureaux : pour un nettoyage en profondeur jusqu’au polissage. Si vous recherchez un appareil simple d’utilisation, silencieux et sûr, Kärcher répondra à vos besoins. Une grande variété d’accessoires agrandit la gamme d’applications. ECO!Cleaning est le choix des professionnels. Un système complet conçu pour optimiser les processus opérationnels de nettoyage de l’édifice.
La gamme BRC novatrice
Du nettoyage intermédiaire pour rafraîchir les recouvrements en tissu jusqu’au nettoyage en profondeur de ceux-ci : Vous trouverez tout ceci chez Kärcher.
Aspiration à sec comme un professionnel
Développée conjointement avec des nettoyeurs sous-traitants, cette gamme professionnelle offre les avantages associés à une puissance d’aspiration élevée et un système de filtre à cinq étages.
ECO!Cleaning et les produits nettoyants adaptés
Développé spécialement pour faciliter le nettoyage des bâtiments : augmente la productivité, réduit les coûts et protège l'environnement. Les détergents Kärcher sont parfaits pour nettoyer sans endommager les surfaces.
Retire la saleté incrustée dans les poils du tapis
Idéals pour les corridors et les bureaux recouverts de tapis : nettoyage en profondeur, idéalement avec un aspirateur vertical à brosse de Kärcher.
Nettoyeurs portatifs
Les nettoyeurs à tapis simples d’utilisation, robustes et puissants possèdent une vaste gamme d'accessoires pour effectuer plusieurs tâches.
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