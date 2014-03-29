Zones extérieures

La propreté est essentielle pour la sécurité dans les grandes surfaces. Une manutention continue des matières et les différents facteurs environnementaux exigent des solutions de nettoyage rapides et efficaces. Avec la performance surfacique élevée des équipements à conducteur porté de Kärcher, les grandes superficies extérieures et les entrepôts sont facilement nettoyés sans interrompre ou retarder les procédures routinières de logistique. Pas de bois sans bran de scie. Tous les cours à bois et les entrepôts d’acier viennent vite encombrés de résidus provoqués par leurs activités quotidiennes qui peuvent être retirés rapidement grâce aux balayeuses mécaniques avec aspirateur de Kärcher. Les appareils à conducteur porté sont parfaits pour nettoyer de grandes superficies ou les appareils autotractés pour une utilisation localisée. Les poussières dangereuses peuvent être retirées en toute sécurité grâce à la grande capacité des aspirateurs industriels.