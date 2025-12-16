NETTOYANTS POUR SOLS DUR – UNE RÉVOLUTION DANS LE NETTOYAGE
Échangez la vadrouille. Les nettoyants pour sols durs Kärcher sont le moyen le plus rapide de nettoyer les sols durs, les laissant sécher en seulement 2 minutes.
Ramenez le WOW chez vous
Le sol est dur ; le nettoyage n'a pas à l'être ! Il est beaucoup plus facile de nettoyer avec l'un de nos nettoyants pour sols. Du nettoyage complet au nettoyage de base, notre gamme FC est là pour vous aider !
FC 7 SANS FIL
Élimine tous les types de saletés humides et sèches
- Élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien
- Lavage du sol + ramassage de la poussière + ramassage des gros déchets
- Environ 45 min d'autonomie de la batterie
- Environ. 1450 pi² par charge de batterie
- Adapté à tous les sols durs + 2 modes de nettoyage + mode boost
- Nettoyage parfait des coins et des bords
- Inclut 4 rouleaux + 1 nettoyant universel pour sols
- Particulièrement facile à manœuvrer grâce aux rouleaux en contre-rotation
- Technologie d'entraînement à 4 rouleaux
FC 5
Élimine la poussière et les déversements
- Lavage + aspiration poussière
- Autonomie de la batterie d'env. 20 minutes
- Environ. 645 pi² par charge de batterie
- Convient à tous les sols durs
- Nettoyage parfait des coins et des bords
- Comprend 2 rouleaux + 1 nettoyeur de sol universel
- Meilleure performance de nettoyage qu'une vadrouille traditionnelle
- Les rouleaux conviennent au lavage en machine à 140 °F
FC 3
Élimine les éclaboussures et les taches
- Nettoyage de base
- Autonomie de la batterie d'env. 20 minutes
- Environ. 645 pi² par charge de batterie
- Convient à tous les sols durs
- Nettoyage parfait des coins et des bords
- Comprend 2 rouleaux + 1 nettoyeur de sol universel
- Meilleure performance de nettoyage qu'une vadrouille traditionnelle
- Les rouleaux conviennent au lavage en machine à 140 °F
- Peut manœuvrer sous les meubles
Le FC 7 Sans Fil
Le FC 7 sans fil élimine l'ancienne règle "aspirez d'abord, puis essuyez" tout aussi facilement qu'il élimine tous les types de saletés quotidiennes sèches et humides. Ses deux paires de rouleaux contrarotatifs se mettent au travail et redonnent de l'éclat à votre sol en deux fois moins de temps. Une simple pression sur un bouton de la poignée suffit pour adapter le débit d'eau et la vitesse du rouleau au sol ou éliminer les taches tenaces grâce au mode boost. Cela signifie que tout le monde peut accomplir deux choses à la fois, sans se mouiller les mains !
- Préparer l'appareil et le mettre en service (0:03)
- Nettoyer les sols délicats (0:31)
- Activer le mode boost (1:03)
- Remplir le réservoir d'eau propre (1:13)
- Nettoyer les sols résistants (1:26)
- Vider le réservoir d'eau sale et démarrer le mode d'auto-nettoyage (1:42)
- Nettoyage final et retrait des accessoires (2:14)
Détergents et accessoires
Avec la gamme d'accessoires pour le nettoyeur pour sols Kärcher, vous pouvez adapter le nettoyage et l'entretien parfaitement aux besoins de vos sols. Par exemple, notre détergent standard convient à tous les sols durs tandis que les détergents spéciaux pour le bois et la pierre offrent un soin et une protection supplémentaires à ces sols.
* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieureà celle d'un balai serpillière classique. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords.
** Le FC 7 Cordless permet jusqu'à 50 % de gain de temps puisqu'il élimine les impuretés du quotidien des sols durs de la maison en un seul passage sans avoir à passer l'aspirateur avant le lavage du sol.
*** Le FC 5 (consommation: 0,6 l) / le FC 3 sans fil (consommation: 0,4 l) économise jusqu'à 85% / 90% d'eau lors du nettoyage de 60 m² d'espace au sol par rapport à une vadrouille conventionnelle avec un seau d'eau, rempli de 5 litres (consommation: 5,0 l).
**** Le FC 7 Cordless (consommation : 0,4 l) permet d'économiser jusqu'à 90 % d'eau lors du nettoyage d'une surface de 60 m² par rapport à une solution avec une serpillière classique et un seau d'eau de 5 litres (consommation : 5,0 l).