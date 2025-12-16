NETTOYANTS POUR SOLS DUR – UNE RÉVOLUTION DANS LE NETTOYAGE

Échangez la vadrouille. Les nettoyants pour sols durs Kärcher sont le moyen le plus rapide de nettoyer les sols durs, les laissant sécher en seulement 2 minutes.

FC 7 Performance

Ramenez le WOW chez vous

Le sol est dur ; le nettoyage n'a pas à l'être ! Il est beaucoup plus facile de nettoyer avec l'un de nos nettoyants pour sols. Du nettoyage complet au nettoyage de base, notre gamme FC est là pour vous aider !

FC 7 Cordless floor cleaner removes all types of everyday dry and wet dirt

FC 7 SANS FIL

Élimine tous les types de saletés humides et sèches

  • Élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien
  • Lavage du sol + ramassage de la poussière + ramassage des gros déchets
  • Environ 45 min d'autonomie de la batterie
  • Environ. 1450 pi² par charge de batterie
  • Adapté à tous les sols durs + 2 modes de nettoyage + mode boost
  • Nettoyage parfait des coins et des bords
  • Inclut 4 rouleaux + 1 nettoyant universel pour sols
  • Particulièrement facile à manœuvrer grâce aux rouleaux en contre-rotation
  • Technologie d'entraînement à 4 rouleaux

 

FC 4-4 floor cleaner

FC 5

Élimine la poussière et les déversements

  • Lavage + aspiration poussière
  • Autonomie de la batterie d'env. 20 minutes
  • Environ. 645 pi² par charge de batterie
  • Convient à tous les sols durs
  • Nettoyage parfait des coins et des bords
  • Comprend 2 rouleaux + 1 nettoyeur de sol universel
  • Meilleure performance de nettoyage qu'une vadrouille traditionnelle
  • Les rouleaux conviennent au lavage en machine à 140 °F
FC 2-4 floor cleaner

FC 3

Élimine les éclaboussures et les taches

  • Nettoyage de base
  • Autonomie de la batterie d'env. 20 minutes
  • Environ. 645 pi² par charge de batterie
  • Convient à tous les sols durs
  • Nettoyage parfait des coins et des bords
  • Comprend 2 rouleaux + 1 nettoyeur de sol universel
  • Meilleure performance de nettoyage qu'une vadrouille traditionnelle
  • Les rouleaux conviennent au lavage en machine à 140 °F
  • Peut manœuvrer sous les meubles

 

Le FC 7 Sans Fil

Le FC 7 sans fil élimine l'ancienne règle "aspirez d'abord, puis essuyez" tout aussi facilement qu'il élimine tous les types de saletés quotidiennes sèches et humides. Ses deux paires de rouleaux contrarotatifs se mettent au travail et redonnent de l'éclat à votre sol en deux fois moins de temps. Une simple pression sur un bouton de la poignée suffit pour adapter le débit d'eau et la vitesse du rouleau au sol ou éliminer les taches tenaces grâce au mode boost. Cela signifie que tout le monde peut accomplir deux choses à la fois, sans se mouiller les mains !

2 en 1: les révolutionnaires FC 5 et FC 5 Cordless avec fonction d'aspiration peuvent récurer et aspirer en une seule étape.
FC 5 und FC 5 Cordless FR

Avec le FC 3 sans fil, il est si facile de tout garder fraîchement nettoyé.
FC 3 Cordless FR Desktop

Détergents et accessoires

Avec la gamme d'accessoires pour le nettoyeur pour sols Kärcher, vous pouvez adapter le nettoyage et l'entretien parfaitement aux besoins de vos sols. Par exemple, notre détergent standard convient à tous les sols durs tandis que les détergents spéciaux pour le bois et la pierre offrent un soin et une protection supplémentaires à ces sols.

* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieureà celle d'un balai serpillière classique. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords.

** Le FC 7 Cordless permet jusqu'à 50 % de gain de temps puisqu'il élimine les impuretés du quotidien des sols durs de la maison en un seul passage sans avoir à passer l'aspirateur avant le lavage du sol.

*** Le FC 5 (consommation: 0,6 l) / le FC 3 sans fil (consommation: 0,4 l) économise jusqu'à 85% / 90% d'eau lors du nettoyage de 60 m² d'espace au sol par rapport à une vadrouille conventionnelle avec un seau d'eau, rempli de 5 litres (consommation: 5,0 l).

**** Le FC 7 Cordless (consommation : 0,4 l) permet d'économiser jusqu'à 90 % d'eau lors du nettoyage d'une surface de 60 m² par rapport à une solution avec une serpillière classique et un seau d'eau de 5 litres (consommation : 5,0 l).