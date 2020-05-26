LA FAÇON LA PLUS FRAÎCHE DE NETTOYER LES SOLS - AVEC LE NETTOYEUR POUR SOLS DURS FC 3
Une vadrouille n'est tout simplement pas à la hauteur du FC 3 sans fil. Ses rouleaux rotatifs sont constamment mouillés avec de l'eau propre tandis que la saleté est retirée des rouleaux et collectée dans le réservoir d'eau sale. Grâce à sa conception élancée, il nettoie également facilement sous les meubles et prend très peu de place dans les placards. Et la faible humidité résiduelle signifie qu'il peut être utilisé sur tous les sols durs - même sur le parquet.
Produits
Comment les sols sont-ils "toujours fraîchement nettoyés"?
Les rouleaux rotatifs sont constamment mouillés avec de l'eau du réservoir d'eau propre. La saleté est retirée des rouleaux et collectée dans le réservoir d'eau sale. Cela signifie que vous nettoyez toujours avec de l'eau propre et que la saleté n'est pas simplement repoussée. Pour un nettoyage hygiénique.
Des avantages qui font la différence
Toujours fraîchement nettoyé grâce à la technologie autonettoyante
- Mouillage continu au rouleau avec de l'eau douce
- Le mélange de saleté / eau recueilli va directement au réservoir d'eau sale
- Performances de nettoyage 20% supérieures *
Facile à utiliser sous les meubles
- Conception de produit mince et tête pour plancher avec joint pivotant
- Nettoyage sans effort sous les meubles et autour des objets
- Nettoyage jusqu'au bord - pour d'excellents résultats dans les coins et le long des bords
Convient à tous les sols durs
- Convient à tous les sols durs - y compris parquet, stratifié, pierre et plastique
- Faible humidité résiduelle signifie que les sols peuvent être piétinés à nouveau après environ deux minutes
- Large gamme de détergents et d'agents de soin
Liberté de mouvement maximale
- Batterie lithium-ion puissante avec une autonomie de 20 minutes
- Sans fil
- L'affichage LED à trois niveaux indique le niveau de la batterie
Nettoyage sans effort
- La rotation des rouleaux éliminent les efforts du récurage
- Transporter un seau est une fait parti du passé grâce aux réservoirs d'eau propre et sale
- Grâce à la fonction d'autonettoyage des rouleaux, la vadrouille ne doit plus être essoré
Préservation des ressources
- 90% d'économie d'eau ** - par rapport au nettoyage avec une vadrouille et un seau conventionnels
Vidéo d'application
Étape par étape
Assemblage
1) Assemblage initial
Retirez l'appareil de la boîte en carton et assemblez
2) Assemblage
Remplissez le réservoir (eau + détergent) et fixez les rouleaux
3) Démontez et nettoyez l'appareil
- Vider et nettoyer le réservoir
- Rincez le couvercle de l'appareil
- Retirez les rouleaux et lavez dans la machine à laver
- Essuyez l'axe du rouleau et l'intérieur avec un chiffon
- Insérez le réservoir et fixez le couvercle de l'appareil
4) Rangement de l'appareil
- Placer l'appareil dans la station de stationnement
- Placer les rouleaux sur le support désigné
Détergents et accessoires
Avec la gamme d'accessoires pour le nettoyeur pour sols Kärcher, vous pouvez adapter le nettoyage et l'entretien parfaitement aux besoins de vos sols. Par exemple, notre détergent standard convient à tous les sols durs tandis que les détergents spéciaux pour le bois et la pierre offrent un soin et une protection supplémentaires à ces sols.
Nettoyeur de sols durs FC 5
Découvrez le nettoyant pour sols FC 5, qui combine essuyage et aspiration en une seule étape.
* Le nettoyeur pour sols durs Kärcher offre une performance de nettoyage 20% supérieure à une vadrouille conventionnelle dans la catégorie de test « récurage ». Fait référence aux résultats de test moyens sur l'efficacité du nettoyage, le ramassage de la saleté et le nettoyage des bords.
** Lors du nettoyage d'une surface au sol de 60 m², le FC 3 Cordless (consommation: 0,4 l) utilise jusqu'à 90% d'eau en moins par rapport à une vadrouille conventionnele et un seau rempli de 5 litres d'eau (consommation: 5,0 l)