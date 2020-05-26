LA FAÇON LA PLUS FRAÎCHE DE NETTOYER LES SOLS - AVEC LE NETTOYEUR POUR SOLS DURS FC 3

* Le nettoyeur pour sols durs Kärcher offre une performance de nettoyage 20% supérieure à une vadrouille conventionnelle dans la catégorie de test « récurage ». Fait référence aux résultats de test moyens sur l'efficacité du nettoyage, le ramassage de la saleté et le nettoyage des bords.

** Lors du nettoyage d'une surface au sol de 60 m², le FC 3 Cordless (consommation: 0,4 l) utilise jusqu'à 90% d'eau en moins par rapport à une vadrouille conventionnele et un seau rempli de 5 litres d'eau (consommation: 5,0 l)