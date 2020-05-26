FC 5 FLOOR CLEANER
With the FC 5 or the battery-powered FC 5 Cordless, both dry and damp dirt can be cleaned in a single work step. There is no need for tedious vacuuming beforehand - and wiping is more effortless, thorough and quick than ever before.
Le FC 5 fait gagner du temps et assure un meilleur résultat de nettoyage
Deux fois plus rapide que les méthodes conventionnelles *
500 tours de rouleaux par minute garantissent des résultats beaucoup plus approfondis
Convient à tous les sols durs
Sec en 2 minutes
En aspirant l’eau sale, ce nettoyeur de sols durs ne laisse qu’une faible humidité résiduelle de manière à ce que vous puissiez de nouveau marcher sur le sol nettoyé après 2 minutes.
Nettoyage des sols sans efforts
La méthode révolutionnaire du nettoyeur de sols durs rend le nettoyage des sols plus simple et plus aisé que jamais. Faible déploiement de forces – sans frotter!
Économie d’eau de 85% par rapport aux méthodes traditionnelles ***
Le FC 5 économise sur l’eau précieuse. Pour une surface d’habitation d’env. 60 m², ce nettoyeur de sols durs ne consomme que 600 ml d’eau contre au moins 5 à 10 litres nécessaires pour le nettoyage traditionnel.
Révolutionnaire et différent
Le concept d'entraînement innovant au milieu de la tête de nettoyage permet au nettoyeur de sols de nettoyer jusqu'au bord - pour d'excellents résultats dans les coins et le long des bords.
Le joint flexible signifie que même les meubles bas et les espaces étroits et de forme irrégulière ne posent aucun problème pour le FC 5.
Grâce à son long câble et à sa grande flexibilité, le nettoyeur de sols FC 5 peut même nettoyer les escaliers sans effort.
Et si facile à utiliser.
Détergents et accessoires
Avec la gamme d'accessoires pour le nettoyeur pour sols Kärcher, vous pouvez adapter le nettoyage et l'entretien parfaitement aux besoins de vos sols. Par exemple, notre détergent standard convient à tous les sols durs tandis que les détergents spéciaux pour le bois et la pierre offrent un soin et une protection supplémentaires à ces sols.
* Grâce à la combinaison de l'aspiration et du récurage en une seule étape lors du nettoyage du sol avec le FC 5 / FC 5 sans fil.
** Les nettoyeurs pour sols durs Kärcher offre une performance de nettoyage 20% supérieure à une vadrouille conventionnelle dans la catégorie de test « récurage ». Fait référence aux résultats de test moyens sur l'efficacité du nettoyage, le ramassage de la saleté et le nettoyage des bords.
*** Le FC 5 (consommation: 0,6 l) / le FC 3 sans fil (consommation: 0,4 l) économise jusqu'à 85% / 90% d'eau lors du nettoyage de 60 m² d'espace au sol par rapport à une vadrouille conventionnelle avec un seau d'eau rempli de 5 litres (consommation: 5,0 l).