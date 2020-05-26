FC 5 FLOOR CLEANER

With the FC 5 or the battery-powered FC 5 Cordless, both dry and damp dirt can be cleaned in a single work step. There is no need for tedious vacuuming beforehand - and wiping is more effortless, thorough and quick than ever before.

Kärcher FC 5 Cordless

2 en 1: récurer et aspirer

La saleté en vrac, séchée ou humide est d'abord ramassée par les rouleaux - puis aspirée directement dans le réservoir d'eau sale. Ainsi, les rouleaux restent toujours frais et propres.

Le FC 5 fait gagner du temps et assure un meilleur résultat de nettoyage

50% time savings

Deux fois plus rapide que les méthodes conventionnelles *

20% better results

500 tours de rouleaux par minute garantissent des résultats beaucoup plus approfondis

Convient à tous les sols durs

Sec en 2 minutes

En aspirant l’eau sale, ce nettoyeur de sols durs ne laisse qu’une faible humidité résiduelle de manière à ce que vous puissiez de nouveau marcher sur le sol nettoyé après 2 minutes.

Nettoyage des sols sans efforts

La méthode révolutionnaire du nettoyeur de sols durs rend le nettoyage des sols plus simple et plus aisé que jamais. Faible déploiement de forces – sans frotter!

Économie d’eau de 85% par rapport aux méthodes traditionnelles ***

Le FC 5 économise sur l’eau précieuse. Pour une surface d’habitation d’env. 60 m², ce nettoyeur de sols durs ne consomme que 600 ml d’eau contre au moins 5 à 10 litres nécessaires pour le nettoyage traditionnel.

Révolutionnaire et différent

Le concept d'entraînement innovant au milieu de la tête de nettoyage permet au nettoyeur de sols de nettoyer jusqu'au bord - pour d'excellents résultats dans les coins et le long des bords.

Le joint flexible signifie que même les meubles bas et les espaces étroits et de forme irrégulière ne posent aucun problème pour le FC 5.

Grâce à son long câble et à sa grande flexibilité, le nettoyeur de sols FC 5 peut même nettoyer les escaliers sans effort.

Et si facile à utiliser.

Walzen
1. Montez les rouleaux de nettoyage.
Tank
2. Remplissez le réservoir d'eau propre.
FC 5 Reinigunsstation
3. Remplissez la station de nettoyage avec 50 ml d'eau propre.
Walze anfeuchten
4. Immergez les rouleaux dans de l'eau douce et laissez l'appareil fonctionner pendant 5 secondes.
FC
5. Nettoyez le sol.
Tank entleeren
6. Videz le réservoir d'eau sale.
FC abstellen
7. Remplissez la station de nettoyage avec 200 ml d'eau, nettoyez le nettoyant pour sols pendant 30 à 60 secondes et rangez.
Walzen FC 5
8. Nettoyez les rouleaux FC 5 dans le lave-linge.

Détergents et accessoires

Avec la gamme d'accessoires pour le nettoyeur pour sols Kärcher, vous pouvez adapter le nettoyage et l'entretien parfaitement aux besoins de vos sols. Par exemple, notre détergent standard convient à tous les sols durs tandis que les détergents spéciaux pour le bois et la pierre offrent un soin et une protection supplémentaires à ces sols.

* Grâce à la combinaison de l'aspiration et du récurage en une seule étape lors du nettoyage du sol avec le FC 5 / FC 5 sans fil.

** Les nettoyeurs pour sols durs Kärcher offre une performance de nettoyage 20% supérieure à une vadrouille conventionnelle dans la catégorie de test « récurage ». Fait référence aux résultats de test moyens sur l'efficacité du nettoyage, le ramassage de la saleté et le nettoyage des bords.

*** Le FC 5 (consommation: 0,6 l) / le FC 3 sans fil (consommation: 0,4 l) économise jusqu'à 85% / 90% d'eau lors du nettoyage de 60 m² d'espace au sol par rapport à une vadrouille conventionnelle avec un seau d'eau rempli de 5 litres (consommation: 5,0 l).