Le nettoyeur de sols FC 5 Cordless garantit un confort d'utilisation maximal lors du nettoyage des sols durs. Sa fonction 2 en 1 pratique lui permet d'essuyer et d'aspirer en une seule étape la saleté humide aussi bien que les saletés sèches et les poils – le tout sans cordon. Résultat : plus besoin d'aspiration préalable et plus de problèmes de branchement. Les rouleaux microfibres rotatifs, automatiquement humidifiés, éliminent la saleté et, parallèlement, le mélange eau-saleté est continuellement aspiré par les rouleaux. Cette fonction d'autonettoyage pratique maintient les rouleaux propres et prêts à l'emploi à tout moment, ce qui permet aux performances de nettoyage du FC 5 Cordless d'être supérieures de 20 % * comparativement aux méthodes de nettoyage classiques. Tous les sols durs tels que le bois, la pierre ou le plastique sont de nouveau secs et praticables en 2 minutes environ. Le nettoyage nécessite peu d'effort grâce à la traction automatique entretenue par les rouleaux et à la grande maniabilité. Quant au changement des rouleaux et à leur nettoyage, ils sont rapides et faciles, sans contact avec la saleté. * Le FC 5 Cordless atteint une performance de nettoyage supérieure de 20 % comparativement à un mop classique avec serpillière dans la catégorie de test « Lavage ». Se réfère à la moyenne des résultats des tests sur l'efficacité de nettoyage, l'élimination de la saleté et le nettoyage des bords.