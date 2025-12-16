Nettoyeur de sols FC 5 Cordless
Tous les avantages du nettoyeur de sols FC 5 alliés à la flexibilité du nettoyage sans fil : le FC 5 Cordless avec fonction 2 en 1 lave et aspire en une seule étape.
Le nettoyeur de sols FC 5 Cordless garantit un confort d'utilisation maximal lors du nettoyage des sols durs. Sa fonction 2 en 1 pratique lui permet d'essuyer et d'aspirer en une seule étape la saleté humide aussi bien que les saletés sèches et les poils – le tout sans cordon. Résultat : plus besoin d'aspiration préalable et plus de problèmes de branchement. Les rouleaux microfibres rotatifs, automatiquement humidifiés, éliminent la saleté et, parallèlement, le mélange eau-saleté est continuellement aspiré par les rouleaux. Cette fonction d'autonettoyage pratique maintient les rouleaux propres et prêts à l'emploi à tout moment, ce qui permet aux performances de nettoyage du FC 5 Cordless d'être supérieures de 20 % * comparativement aux méthodes de nettoyage classiques. Tous les sols durs tels que le bois, la pierre ou le plastique sont de nouveau secs et praticables en 2 minutes environ. Le nettoyage nécessite peu d'effort grâce à la traction automatique entretenue par les rouleaux et à la grande maniabilité. Quant au changement des rouleaux et à leur nettoyage, ils sont rapides et faciles, sans contact avec la saleté. * Le FC 5 Cordless atteint une performance de nettoyage supérieure de 20 % comparativement à un mop classique avec serpillière dans la catégorie de test « Lavage ». Se réfère à la moyenne des résultats des tests sur l'efficacité de nettoyage, l'élimination de la saleté et le nettoyage des bords.
Fonctionnalités et avantages
Élimine la poussière et les liquides renversésLaver et éliminer la poussière, les petites miettes et les poils d'animaux en un seul passage. Nettoie jusqu'au plus près des bords.
L'efficacité du nettoyage est supérieure de 20 %* au lavage à la serpillière et l'opération bien plus agréableSystème à deux réservoirs : humidification permanente des rouleaux à partir du réservoir d'eau propre pendant que la saleté est collectée dans le réservoir d'eau sale. Sans effort : fini le seau à porter, la lingette de sol à essorer à la main et le frottage. Rouleaux lavables en machine à 60 °C.
Autonomie d'environ vingt minutes grâce à la puissante batterie lithium-ionLiberté de mouvement maximale pendant le nettoyage grâce à l'indépendance vis-à-vis des prises électriques – plus besoin de changer de prise. Écran LED à trois niveaux indiquant de manière intuitive le niveau de charge.
Adapté à tous les sols durs (par ex. parquet vitrifié, huilé ou ciré, stratifié, carrelage, PVC, vinyle)
- La faible humidité résiduelle permet aux sols d'être à nouveau praticables après env. 2 minutes.
- Vaste gamme de détergents et de produits d'entretien pour tous les types de sols.
Nettoyage facile de l'appareil
- Fonction de nettoyage de l'appareil et des rouleaux dans la station de nettoyage et la station d'accueil.
- Réservoir d'eau sale permettant une vidange sans contact avec la saleté et lavable au lave-vaisselle.
- Le cache de la tête de brossage des sols est amovible pour un lavage rapide à l'eau courante.
Station d'accueil et de nettoyage
- Rangement facile de l'appareil
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 60
|Capacité du réservoir d'eau propre (ml)
|400
|Capacité du réservoir d'eau sale (ml)
|200
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Largeur de travail avec brosse-rouleau (mm)
|300
|Temps de séchage du sol nettoyé (min)
|env. 2
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|69
|Tension de la batterie (V)
|25.2
|Autonomie de la batterie (min)
|env. 20
|Durée de charge de la batterie (h)
|4
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Volume de la station de nettoyage (ml)
|200
|Poids sans accessoires (kg)
|4.4
|Poids emballage inclus (kg)
|6.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|320 x 270 x 1220
* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieure à celle d'une serpillière classique avec une bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords.
Scope of supply
- Rouleau universel: 2 Pièce(s)
- Détergents: Nettoyage des sols Universal RM 536, 500 ml
- Station d'accueil et de nettoyage
- Chargeur de batterie
Équipement
- Système à deux réservoirs
Videos
Zones d’application
- Sols durs
- Sols durs vitrifiés