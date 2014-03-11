Aspirateurs
Aspirateurs professionnels. Les aspirateurs eau et poussières et aspirateurs poussières de Kärcher offrent des solutions optimales pour l'industrie, le commerce, l'automobile, les nettoyeurs de bâtiments et l'artisanat. Ils s'illustrent par une qualité et une durabilité élevées, une technologie de filtration innovante et un confort d'utilisation exceptionnel.
Aspirateurs eau et poussières
Les aspirateurs eau et poussières Kärcher sont polyvalents et indispensables. Ils éliminent tous les déchets: fins ou gros, secs ou humides et même les liquides.
Aspirateurs
Nos aspirateurs poussières Kärcher et leur technologie aboutie permettent une élimination fiable de la saleté non adhérente et sèche : l'idéal pour l'utilisation dans les hôtels, les bureaux, les magasins ou le nettoyage de bâtiments. Fabriqués à partir de jusqu'à 60 % de matières recyclées, ces appareils constituent une solution durable pour les besoins de nettoyage quotidiens. Les aspirateurs compacts s'illustrent par leurs performances élevées en utilisation continue et conviennent parfaitement au nettoyage courant quotidien ainsi qu'au nettoyage en journée. Avec un niveau sonore de seulement 52 dB(A), ces appareils ultra silencieux s'emploient sans problème même dans les environnements sensibles au bruit.
Stand-On Vacuums
L'aspirateur autoporté ainsi que toutes les technologies de nettoyage autoportées ont été inventés par Kärcher. Faites confiance à notre nom pour l'innovation et la performance d’aspirateurs portatifs productifs.