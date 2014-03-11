Nos aspirateurs poussières Kärcher et leur technologie aboutie permettent une élimination fiable de la saleté non adhérente et sèche : l'idéal pour l'utilisation dans les hôtels, les bureaux, les magasins ou le nettoyage de bâtiments. Fabriqués à partir de jusqu'à 60 % de matières recyclées, ces appareils constituent une solution durable pour les besoins de nettoyage quotidiens. Les aspirateurs compacts s'illustrent par leurs performances élevées en utilisation continue et conviennent parfaitement au nettoyage courant quotidien ainsi qu'au nettoyage en journée. Avec un niveau sonore de seulement 52 dB(A), ces appareils ultra silencieux s'emploient sans problème même dans les environnements sensibles au bruit.