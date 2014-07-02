Aspirateurs poussières

Durable, ergonomique et ultra silencieuse : la nouvelle gamme T-Range est constituée à 45 % de matières recyclées* et offre non seulement une puissance d'aspiration exceptionnelle, mais aussi un travail ergonomique et un niveau sonore très faible. Les aspirateurs poussières T 7/1 Adv Classic et T 11/1 Classic Adv Re!Plast offrent une puissance d'aspiration exceptionnelle sur les moquettes et les surfaces dures, associée à un fonctionnement silencieux. Avec 60 % de matières recyclées, le T 11/1 Classic Adv Re!Plast est particulièrement durable. Les appareils sont tous deux conçus pour durer, robustes et affichent un bon rapport qualité-prix. Les deux modèles sont dotés de câbles d'alimentation à fiche pour un remplacement facile. * toutes les pièces en plastique, à l'exception des accessoires.