Installations de recyclage des eaux usées

Respect de l'environnement : les sytèmes de recyclages des eaux usées Kärcher. Les installations de recyclage des eaux usées Kärcher permettent de récupérer et de traiter les eaux de lavage (plus ou moins chargées en hydrocarbures) dans le respect des normes en vigueur.

Kärcher Eaux usées peu chargées en hydrocarbures

Eaux usées peu chargées en hydrocarbures

Kärcher propose différentes méthodes écologiques de récupération des eaux de lavage, afin de satisfaire aux contraintes environnementales tout en réalisant des économies.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Respect de l'environnement : les sytèmes de recyclages des eaux usées Kärcher.