Installations de recyclage des eaux usées
Respect de l'environnement : les sytèmes de recyclages des eaux usées Kärcher. Les installations de recyclage des eaux usées Kärcher permettent de récupérer et de traiter les eaux de lavage (plus ou moins chargées en hydrocarbures) dans le respect des normes en vigueur.
Eaux usées peu chargées en hydrocarbures
Kärcher propose différentes méthodes écologiques de récupération des eaux de lavage, afin de satisfaire aux contraintes environnementales tout en réalisant des économies.